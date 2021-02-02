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Автор Инна Новикова

Протесты в России срежиссированы цинично, технологично и экономично

Политика

Протесты, которые начались 23 января, стали неким мерилом, проверкой гражданского общества. На что? Что происходит в России прямо сейчас?

Об этом главред "Правды.Ру" Инна Новикова говорила в эфире программы "Точка зрения" с доктором философских наук, генеральным директором Института системных политических исследований и гуманитарных процессов Анатолием Гагариным.

— Наблюдая кадры того, что происходило на площадях и улицах наших крупных городов, мегаполисов, я не мог отделаться от мысли, что я уже где-то это видел. Причем самое интересное, что я это видел не в 2011-2012 годах и даже не в 1991-1993-м, а видел я это гораздо раньше.

И я всё-таки вспомнил. В свое время где-то в году 1986-м мы посмотрели документальный фильм, который был снят в 1977 году режиссером Бако Садыковым в качестве курсовой работы в мастерской Эмиля Лотяну на Высших курсах сценаристов и режиссеров.

Она называлась "Адонис XIV". Это документальный фильм. 10-минутный. Но в то же время гениально простой и обескураживающий, и заставляющий задуматься.

Он о козле, который ведет стадо баранов на скотобойню. Так вот этот самый козел, который идет впереди стада, сначала знакомится с таким стадом, потом ведет его по коридору и, соответственно, приводит на скотобойню, а сам уходит по боковому коридору, звеня колокольчиками. И получает свой дополнительный паек.

Мне происходившее 23 января и потом, 31-го, напомнило вот эту самую сцену.

В свое время, видимо, все, посмотрев этот фильм, получили хорошую прививку от подобных манипуляций. Ведь по большому счету то, что произошло — это манипуляция общественным сознанием, прежде всего, молодежью, которая достаточно легко поддается.

Кстати, мы похожее видели в 2011–2012 годах, когда тоже определенная часть молодежи, купившись на призывы и лозунги, достаточно понятные, выстроенные по принципам черно-белого мышления — когда есть плохие, есть хорошие — выходили и выражали свои эмоции.

Надо сказать, то, что произошло, это было сделано цинично, но одновременно технологично и экономично.

  • Цинично, потому что молодежь попытались выставить в качестве щита между организаторами и представителями силовых структур.
  • Технологично, потому что использовались различные популярные среди молодежи аккаунты и специальные программы типа TikTok и остальных.
  • Экономично, поскольку это все достаточно легко создается инструментами и транслируется через сеть в интернет.

Но ничего нового, конечно, в этом нет. Потому что, несмотря на все использование новых технологий, мы видим манипулятивные процедуры, которые используют определенные эмоциональные состояния людей.

Тем более мы понимаем, что молодежь истосковалась по каким-то акциям, по возможности выйти на улицу и что-то продемонстрировать.

Говорить о каких-то особых идеологических установках я бы не стал. У молодежи достаточно путаная система ценностей и представлений. Они все, с одной стороны, за рыночную экономику, с другой стороны — против государства.

Достаточно сложный "коктейль" из либеральных ценностей, которые кукловоды перемешивают между собой.

Лично у меня, конечно, возникают вопросы относительно того, насколько мы можем объяснить молодежи, что реально происходит в мире, какие процессы. Им ведь подсовывают определенные — очень простые — решения и ответы.

Если говорить о том фильме, который якобы послужил триггером для того, чтобы все это произошло, ничего нового в нем нет. Поскольку информация про этот самый пресловутый дворец была выброшена в интернет в 2012 году.

Другое дело, что хотелось бы, чтобы ответы на такую информацию поступали гораздо быстрее, потому что сейчас мы видели, что президент выступил на эту тему, были определенные заявления, но они были сделаны с определенным отставанием.

Хотелось бы, чтобы ответы на эти вопросы поступали пораньше.

Те, кто следит за процессами, происходящими в обществе, конечно,  разводили руками, потому что ничего особо ценного в этих выступлениях или в этих вбросах не было.

 

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Редактор: Ольга Лебедева
Темы россия протесты анатолий гагарин
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