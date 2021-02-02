Основатель бурятского ОМОНа поддержал протестующих

Политики и общественность подводят итоги вторых протестных выходных, подсчитывают задержанных и комментируют произошедшее.

Обстановка на митинге в поддержку Навального сейчас / Москва

Опасаясь запотевшего забрала

Накануне заявленных российской оппозицией вторых протестных выходных в поддержку арестованного Алексея Навального российские правоохранители снова выступили со строгими предупреждениями гражданам, которые планировали принять участие в несанкционированных властями митингах. Как бы намекнули, что забрало может снова запотеть.

О дате акций протеста оппозиции дружно сообщили и федеральные телеканалы. Они же и всячески старались подавить интерес граждан к участию в несанкционированных митингах. Так уж сложилось, что большинство протестных мероприятий в России становятся несанкционированными, а стало быть, незаконными. Хотя в своём решении от 17 июля 2007 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отметил, что:

"При особых обстоятельствах, когда немедленная реакция в форме демонстрации на политическое событие может быть оправдана, решение разогнать соответствующее мирное собрание исключительно из-за отсутствия требуемого предварительного уведомления о его проведении, когда участники не совершают никаких незаконных действий, представляет собой несоразмерное ограничение свободы мирных собраний".

Теперь на это решение ЕСПЧ власти, вероятно, могут и не обращать внимание после принятия поправок в ушедшем 2020 году в отечественную Конституцию. Перспективы подобных действий прокомментировал один авторитетный российский юрист:

"Теоретически могут. По определённой процедуре с участием Конституционного cуда России. Практически эта процедура запускается в редких случаях и будет запускаться в редких случаях. По этому вопросу пока в КС не обращались".

МИД недоволен

МИД России в лице своего официального представителя в который раз попеняло послу США Джону Салливану за якобы поддержку несогласованных акций в столице. Заодно и пожурили американские интернет-платформы за распространение неудобной информации.

Посол объяснился, подчеркнув, что публикация возможных маршрутов протестующих обусловлена заботой о гражданах США, находящихся в России. Джон Салливан заметил, что "всегда есть вероятность того, что из мирного собрания демонстрация может превратиться в немирное".

Что касается IT-гигантов, то они — частные предприятия и к государству, которое представляет посол, имеют опосредованное отношение. Иными словами, власти США ими не командуют. Тем не менее Джон Салливан осудил применение силы к протестующим, на что имеет полное право как представитель США в России.

Зажравшееся зло

Некоторые СМИ процитировали, Риту Ебзееву, идентифицировав её как пиарщицу мэра Москвы Сергея Собянина. Девушка высказалась на своей странице в Instagram в полном соответствии с клонированными сюжетами о протестах на федеральных телеканалах, вероятно, озвучив и позицию властей. Чиновница назвала молодых людей, принявших участие в митингах "зажравшимися сопливыми малолетками", подчеркнув:

"С айфонами, тик-токами… Лентяи, которые не хотят работать. Превращение городов России в Киев-2014 и Минск-2020 — непоправимое зло".

Тема зажравшихся и потерявших берега всё-таки — предмет для отдельной дискуссии. Причём весьма опасной, ведь риск оказаться под прессом адаптированного под реалии суверенной демократии отечественного законодательства весьма велик. Любое непонравившееся определение легко можно будет трактовать не как критику, а как оскорбление власти.

Протестный триггер

С купированием протестной активности 31 января 2021 года власти справились. Постарались погасить симптоматику, не особо заботясь о глубинных свойствах проблемы. Впечатление, что граждане выходили на улицы 23 января 2021 года исключительно ради Алексея Навального весьма обманчиво. Дело давно уже не в самой личности оппозиционера.

Бывший член Совета Федерации, первый секретарь бурятского республиканского комитета КПРФ Вячеслав Мархаев считает арест Алексея Навального лишь триггером для очередной акции протеста. Главной же причиной, заставляющей граждан выходить на улицы своих городов, политик назвал:

масштабный кризис власти;

произвол;

беззаконие;

бедность.

По словам Вячеслава Мархаева, на фоне происходящих событий "мы продолжаем скатываться в неизвестность, хаос и разруху". Политик объяснил происходящее в стране на своей странице в Instagram:

"Арест Навального — лишь информационный повод, который послужил пусковым механизмом выхода людей на площади городов! Люди хотят быть услышанными! И основная причина — это кризис всего и вся — верхи не хотят, низы не могут… Нам уже предельно ясно, видно и понятно, что обещаемое действующей властью светлое будущее приготовлено для очень узкого и определённого круга людей, которые провозгласили себя самодержавной властью".

Откровение отца бурятского ОМОНа

Бывший член Совета Федерации и единственный, кто голосовал против поправок в Конституцию России, основатель и первый командир ОМОНа Бурятии Вячеслав Мархаев развил свою мысль в Facebook:

"С каждым разом репрессивные методы становятся более откровенными, нескрываемыми и целенаправленными. Мало того, свои действия власть самым циничным образом узаконила нормативно-правовыми актами. Ведь абсолютно понятно, что любая попытка запрета либо преследования критики власти оборачивается протестами, которые с каждым разом будут приобретать более массовый характер и будут иметь разрушительные последствия!"

Вячеслав Мархаев считает, что право высказывать собственное мнение пусть даже через акции протеста — это законное и конституционное право граждан. Облик же столицы России бывший главный бурятский омоновец счёл удручающим:

"В настоящий момент столица нашей страны похожа на патрулируемый жандармерией город, как будто у нас военное или послевоенное время. Это, согласитесь, не красит ни нашу власть, ни нашу страну в глазах мирового сообщества".