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Автор Александр Шторм

Протест станет Майданом или затихнет

Политика

Дальнейшая судьба нынешней протестной волны на разных территориях будет складываться по-разному. В эти выходные ряд городов вышел на улицы в другом составе.

Протест станет Майданом или затихнет

Как пишут авторы телеграм-канала "Новая Искренность", география уличного протеста вернулась к своим традиционным очертаниям.

Если 23 января крупные акции прошли чуть ли не по всей стране, то сегодня в авангарде оказались традиционно протестные города-миллионники - Новосибирск, Омск, Екатеринбург.

По данным сетевых аналитиков, во всех трех городах численность, по сравнению с прошлой неделей, выросла. Список «локомотивов» пополнил и традиционно лоялистский Краснодар. Очевидно, протесты в этих городах приобретают устойчивый и долгосрочный характер.

При этом в Ярославле,  Челябинске и Улан-Удэ сегодня вышло примерно столько же людей, сколько и на прошлой неделе. Что там будет дальше, пока непонятно. В ряде городов спад настолько очевиден, что спорить просто не о чем.

Резкое падение численности зафиксировано в:

  • Барнауле,
  • Томске,
  • Уфе,
  • Ростове-на-Дону,
  • Якутске,
  • Казани,
  • Самаре.

Акции протеста там перестают быть актуальным. Активнее всего проявил себя Петербург.

Что характерно, протестующие 31 января не демонстрировали такой многочисленной агрессии, как их предшественники. Но работа полиции стада жестче.

Как сообщили в ОВД-инфо, к моменту начала акции в Москве по остальным регионам было уже около 1 тыс. задержанных, применялись электрошокеры и якобы даже слезоточивый газ.

Эксперты проекта "Чисто для фиксации" добавили, что налицо разница в целеполагании у модераторов протестов и силовиков. Первые прекратили всеми силами наращивать численность и пытаются работать на создание как можно большего количества эффектных картинок для СМИ. 

Работа на броские картинки включала в себя  «хороводы», шествия к ключевым политическим точкам местности (здания местных парламентов и администраций в регионах, «Матросская тишина» в Москве), или контактные задержания протестующих.

Фактически, в Москве создаётся медиа- картинка броуновского движения протестного ядра, которое создаёт ложное ощущение контроля оппозицией пространства.

В Питере создаётся медиа-картинка того же броуновского движения, но с куда более повышенной агрессией, чем в Москве.

Оппозиция делает ставки на крупные города - Петербург, Екатеринбург, Новосибирск. В Питере и Екатеринбурге, если не будут приняты  контрмеры, в следующий раз может быть очень «жарко».

Продолжает выходить молодёжь - школьники и студенты, причем не за хайпом, а за деньгами. Только при появлении нормальной тематики такие протесты могут представлять серьезную угрозу для власти.

Со своей стороны, "МАРДАН" отметил, что на уличной фазе протестов можно ставить точку. Навальному просто нечем переиграть власть в политтехнологиях.

По его словам, сетевая структура была парализована в зародыше. ЛОМы протеста арестованы накануне акции; силовики почти идеально отработали городскую логистику, используя и киевский, и минский опыт.

Хотя умение силовиков "работать" с уличными протестами лишь подчеркивает полную неготовность к политического блока вести информационную войну и отсутствие у него всяких инструментов для работы с реальным общественным мнением.

Вывод таков, что протест, как радиация отложился в скелете российского общества.

Накопленный негатив и раздражение властью, которое копилось с 2015 года, и катализатором которого стала история с дворцом, зафиксирован как точка консенсуса внутри широких социальных групп. Навальный только повод протестовать, причем, довольно ничтожный. Проблемы на самом деле гораздо глубже.

У журналисты Никиты Могутина по этому поводу звучит мысль, что общество больно ненавистью.  Он пишет, что "в фейсбуке молодая красивая девушка раз за разом оставляет комментарии в стиле «размазать печень по асфальту». Ей вторит другой: «А почему бы нам не провести митинг у вас дома, а, я вот на трёшке в пробку встал».

Сегодня на улице, как, впрочем, и обычно оскорбляли ОМОН, «м****а - позор России», как будто бы после этого они с меньшим удовольствием будут работать дубинками по спинам и головам.

Они лайкают друг-друга, мы лайкаем друг-друга, омоновцы лайкают друг-друга, и каждый, в итоге, лишь сам за себя. Атмосфера ненависти - она в нас самих".

Авторы же проекта "Толкователь" озвучивают выводы, что протест - любой - должен иметь логические требования... но сегодня по городам России прокатился "протест против тягот жизни, люди устали от того-то и того-то". 

Или люди хотят, чтобы отпустили  Навального, «чтобы власть нас услышала» и т.д.».

"В результате группы людей в итоге просто бегают из одного места в другого, превращая это всё в карнавализм",- отмечают они.

Отсутствие осмысленных требований обессмысливает протест и позволяет власти легко с ним справляться. И если оппозиция будет ставить на рост подростковой девиации - тем больше будет бессмысленного радикализма на подростковом уровне с понятным отпором силовиков, тем быстрее вся эта затея сойдет на нет.

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