Георгий Фёдоров: Путин — уже не тот. Переворот возможен

Что показали январские протесты имени Алексея Навального? Почему власть так рьяно прессует левые силы, а либералов даже поддерживает? Почему нынешний Владимир Путин — уже не такой как был раньше? Почему в России сейчас очень возможен повтор сценария 1917 года — от Февральской революции до Октябрьской? На все эти и многие другие вопросы ведущей "Правды.Ру" Любови Степушовой ответил политолог, президент Центра социальных и политических исследований "Аспект", председатель движения "Гражданская солидарность" Георгий Фёдоров.

Читайте начало интервью:

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— Георгий Владимирович, за что в принципе выступает Алексей Навальный и его компания? Чего они добиваются? Есть ли у них вообще какие-то здравые идеи? И что надо делать власти — не именно с Навальным и его сторонниками, а в целом? Какие изменения нужны нашей стране, на ваш взгляд?

— Я — не сторонник Навального, а во многом — принципиальный противник. Хотя некоторые действия мне понятны, и я их поддерживаю.

Алексей Навальный не выступает за смену социально-экономического курса, грубо говоря, он утверждает, что Путин и другие чиновники — негодяи, которых надо поменять, тогда все наладится. Надо дать свободные выборы, отпустить политзаключенных, и все будет хорошо.

Нужна смена курса влево

Я же считаю, что необходима смена социально-экономического курса, надо выстраивать альтернативу нынешнему компрадорскому капитализму, довольно неэффективной экономической модели в рамках демократического социализма.

Если бы такие процессы пошли сверху, если бы власть сделала левый поворот, о котором все говорят, я думаю, что множество-множество социально-экономических и политических проблем были бы решены.

Те люди, которые были на площади, не приверженцы какой-то определенной идеологической линии, в большинстве своем они — самые обычные, нормальные обыватели, которые недовольны сложившейся ситуацией, поэтому хотят положительных перемен и улучшения.

Понятно, что либеральные политики будут и дальше пользоваться этим растущим недовольством, как в свое время Ельцин использовал запрос на социальную справедливость, свободы и так далее в своих личных интересах, а придя к власти, развалил страну.

Но изначально были ошибки высшего руководства — Центрального комитета КПСС, именно это запустило процессы, которые в итоге привели к развалу СССР.

Нынешние протесты показывают, что социальный кризис начинает переходить в политический. Это происходит во многом из-за ошибок власти, вопиющих действия завравшейся и самодовольной части так называемой элиты — правящего класса.

— То есть — на народ России надо работать, тогда не будет проблем.

— Конечно. Абсолютно. Изначально Владимир Путин приходил к власти как такой арбитр смотрящий, который должен был находиться над схваткой, склеить все социально-экономические и иные противоречия, умиротворить региональные финансовые и иные элиты, выстроить такую систему, которая устраивала бы всех.

И надо сказать, что на определенный момент это ему удалось. Долгое время мы не видели никаких протестов и других радикальных действий. Люди в принципе были заняты своим делом.

Нынешний Путин — уже другой Путин

Проблема в том, что сейчас Путин — уже не тот Путин, который был в начале или середине своего срока.

Это — все-таки уже довольно уставший, немолодой человек, долгое время находящийся в информационной и иной изоляции, потерявший обратную связь, решающий какие-то глобальные международные проблемы, столкнувшийся с серьезнейшим давлением как внутри, так и извне страны, опирающийся на крупные монополии в экономике, которые диктуют свои условия и правила игры, и так далее, и тому подобное.

Угрозы справа и слева

В этом отношении надо понимать, что левые силы являются большей угрозой, чем либералы, хотя часть представителей либеральной оппозиции тоже преследуется. Но телеканалы "Дождь", "Эхо Москвы" и иные либеральные информационные структуры поддерживаются рядом государственных структур.

Внутри нашей власти существуют сислибералы — системные либералы так называемые. А левые силы Грудинин, сын Левченко, Шереметьев, Удальцов, Платошкин и так далее — гнобятся. По политическим причинам преследуются также националисты…

— Квачкова сразу посадили в тюрьму.

— Потому что левые националисты ставят под вопрос вообще конституционный строй. Они считают, что нам нужен переход на национализм, коммунизм или социализм и ставят под вопрос существование нынешней власти.

А либералы, в том числе Навальный и тот же самый Явлинский, ставят вопрос не конституционный строй с точки зрения вообще уничтожения олигархии, а просто корректировку этого капитализма с новыми силами, то есть — они за передел. Им не хватает свобод, поэтому они атакуют конкретных людей во власти, группу, которая этому мешает.

Понятно, что если произойдет смена этих людей, свои буржуазные ценности, как в феврале 1917 года, они получат. Но тогда впереди уже сразу же замаячит Октябрь 17-го.