Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Автор Любовь Степушова

Георгий Фёдоров: Путин — уже не тот. Переворот возможен

Политика

Что показали январские протесты имени Алексея Навального? Почему власть так рьяно прессует левые силы, а либералов даже поддерживает? Почему нынешний Владимир Путин — уже не такой как был раньше? Почему в России сейчас очень возможен повтор сценария 1917 года — от Февральской революции до Октябрьской? На все эти и многие другие вопросы ведущей "Правды.Ру" Любови Степушовой ответил политолог, президент Центра социальных и политических исследований "Аспект", председатель движения "Гражданская солидарность" Георгий Фёдоров.

Читайте начало интервью:

Георгий Фёдоров: Навальный действует грамотно и вовремя

Георгий Фёдоров: Навальный — неоднородная фигура

Георгий Фёдоров: протестные настроения растут как на дрожжах

Георгий Фёдоров: политическая система России подходит к завершению

— Георгий Владимирович, за что в принципе выступает Алексей Навальный и его компания? Чего они добиваются? Есть ли у них вообще какие-то здравые идеи? И что надо делать власти — не именно с Навальным и его сторонниками, а в целом? Какие изменения нужны нашей стране, на ваш взгляд?

— Я — не сторонник Навального, а во многом — принципиальный противник. Хотя некоторые действия мне понятны, и я их поддерживаю.

Алексей Навальный не выступает за смену социально-экономического курса, грубо говоря, он утверждает, что Путин и другие чиновники — негодяи, которых надо поменять, тогда все наладится. Надо дать свободные выборы, отпустить политзаключенных, и все будет хорошо.

Нужна смена курса влево

Я же считаю, что необходима смена социально-экономического курса, надо выстраивать альтернативу нынешнему компрадорскому капитализму, довольно неэффективной экономической модели в рамках демократического социализма.

Если бы такие процессы пошли сверху, если бы власть сделала левый поворот, о котором все говорят, я думаю, что множество-множество социально-экономических и политических проблем были бы решены.

Те люди, которые были на площади, не приверженцы какой-то определенной идеологической линии, в большинстве своем они — самые обычные, нормальные обыватели, которые недовольны сложившейся ситуацией, поэтому хотят положительных перемен и улучшения.

Понятно, что либеральные политики будут и дальше пользоваться этим растущим недовольством, как в свое время Ельцин использовал запрос на социальную справедливость, свободы и так далее в своих личных интересах, а придя к власти, развалил страну.

Но изначально были ошибки высшего руководства — Центрального комитета КПСС, именно это запустило процессы, которые в итоге привели к развалу СССР.

Нынешние протесты показывают, что социальный кризис начинает переходить в политический. Это происходит во многом из-за ошибок власти, вопиющих действия завравшейся и самодовольной части так называемой элиты — правящего класса.

— То есть — на народ России надо работать, тогда не будет проблем.

— Конечно. Абсолютно. Изначально Владимир Путин приходил к власти как такой арбитр смотрящий, который должен был находиться над схваткой, склеить все социально-экономические и иные противоречия, умиротворить региональные финансовые и иные элиты, выстроить такую систему, которая устраивала бы всех.

И надо сказать, что на определенный момент это ему удалось. Долгое время мы не видели никаких протестов и других радикальных действий. Люди в принципе были заняты своим делом.

Нынешний Путин — уже другой Путин

Проблема в том, что сейчас Путин — уже не тот Путин, который был в начале или середине своего срока.

Это — все-таки уже довольно уставший, немолодой человек, долгое время находящийся в информационной и иной изоляции, потерявший обратную связь, решающий какие-то глобальные международные проблемы, столкнувшийся с серьезнейшим давлением как внутри, так и извне страны, опирающийся на крупные монополии в экономике, которые диктуют свои условия и правила игры, и так далее, и тому подобное.

Угрозы справа и слева

В этом отношении надо понимать, что левые силы являются большей угрозой, чем либералы, хотя часть представителей либеральной оппозиции тоже преследуется. Но телеканалы "Дождь", "Эхо Москвы" и иные либеральные информационные структуры поддерживаются рядом государственных структур.

Внутри нашей власти существуют сислибералы — системные либералы так называемые. А левые силы Грудинин, сын Левченко, Шереметьев, Удальцов, Платошкин и так далее — гнобятся. По политическим причинам преследуются также националисты…

— Квачкова сразу посадили в тюрьму.

— Потому что левые националисты ставят под вопрос вообще конституционный строй. Они считают, что нам нужен переход на национализм, коммунизм или социализм и ставят под вопрос существование нынешней власти.

А либералы, в том числе Навальный и тот же самый Явлинский, ставят вопрос не конституционный строй с точки зрения вообще уничтожения олигархии, а просто корректировку этого капитализма с новыми силами, то есть — они за передел. Им не хватает свобод, поэтому они атакуют конкретных людей во власти, группу, которая этому мешает.

Понятно, что если произойдет смена этих людей, свои буржуазные ценности, как в феврале 1917 года, они получат. Но тогда впереди уже сразу же замаячит Октябрь 17-го.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Редактор: Юрий Кондратьев
Темы левые либералы оппозиция владимир путин георгий федоров алексей навальный
Новости
Погибших в Красноярске пожарных наградили орденами Мужества посмертно
"Такого раньше не было": Абхазию удивил мощный поток туристов
Общественный совет ГУВД по Москве проверил спецприёмник в Сахарове
Психиатр Александр Федорович: "Контакт с подсознанием невозможен"
Женщина родила ребёнка у входа в роддом в Ленобласти
За январь турпоток на курорты Северного Кавказа вырос на 36%
Осужденный поджёг здание колонии после отказа в свидании
Россияне рассказали о главных страхах во время отпуска
Ученица Тутберидзе Акатьева выиграла юниорский чемпионат России
Мать десяти детей скончалась от коронавируса в Петербурге
Последние материалы
Шубенков попался на допинге: фейк или правда?
Общественный совет ГУВД по Москве проверил спецприёмник в Сахарове
Психиатр Александр Федорович: "Контакт с подсознанием невозможен"
Женщина родила ребёнка у входа в роддом в Ленобласти
Георгий Фёдоров: Путин — уже не тот. Переворот возможен
За январь турпоток на курорты Северного Кавказа вырос на 36%
Осужденный поджёг здание колонии после отказа в свидании
Россияне рассказали о главных страхах во время отпуска
Ученица Тутберидзе Акатьева выиграла юниорский чемпионат России
Мать десяти детей скончалась от коронавируса в Петербурге
Популярное
Мир. Новости мира
Макрон на русском прокомментировал приговор Навальному

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал приговор Алексею Навальному в Twitter, используя русский язык.

Макрон на русском прокомментировал приговор Навальному
"Спутник V" нанёс удар по высокомерию немецких СМИ
Новости медицины
"Спутник V" нанёс удар по высокомерию немецких СМИ
Суды
Политолог: дело Навального показало, что в России правит не закон
Мир. Новости мира
Псаки решила пошутить про Космические силы США и... вновь села в лужу
Наталия Красовская Несанкционированные митинги: как манипулируют сознанием Наталия Красовская Василий Амирджанов Приговор Навальному может больно ударить по России Василий Амирджанов Любовь Степушова Зеленский на ручном управлении Байдена. Украине не до славы Любовь Степушова
Экономика и бизнес
Приговор Навальному "уронил" рубль: инвесторы уходят из России
Политика. Новости и аналитика
Москва обдирает регионы — людям надоело терпеть
Заслуженный адвокат РФ рассказала о промахах защиты Навального
Происшествия
Заслуженный адвокат РФ рассказала о промахах защиты Навального
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников