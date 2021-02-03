Георгий Фёдоров: политическая система России подходит к завершению

Почему на призывы Алексея Навального выходить на акции протеста откликаются не только его сторонники, но и противники или простые обыватели без особых политических убеждений? Почему несанкционированные митинги в России не разгоняли? Почему так жестоко их подавляют на Западе? Кому выгоден фактор Навального? Будут ли необходимые перемены сделаны сверху? Может ли бунт снести всю систему? На все эти и многие другие вопросы ведущей "Правды. Ру" Любови Степушовой ответил президент Центра социальных и политических исследований "Аспект", председатель движения "Гражданская солидарность" Георгий Фёдоров.

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Георгий Фёдоров: протестные настроения растут как на дрожжах

— Георгий Владимирович, недавно мы все увидели, что с протестами в Нидерландах (а ранее в других европейских странах и США) расправляются крайне жестоко. В России силовики действуют гораздо мягче, и обычно только отвечают на агрессию, сдерживают, препятствуют проходу, куда нельзя.

С недавних акций протеста 23 января показывали кадры, когда даже сзади к силовикам подошли какие-то люди и стали их толкать, бить в спины. Получается, что их было мало, за ними никого не было. Как вы считаете, почему так?

— Я считаю, что в Москве и других городах России если бы была дана команда, то ОМОН бы себя вел более жестко, как это бывает иногда. Видимо, просто такой команды не было.

На Западе с протестами не церемонятся

В Нидерландах, естественно, как и все европейские, американские органы правопорядка обычно не церемонятся. Там все-таки политическая структура другая, больше политических свобод и возможностей выразить свое мнение мирно.

В Европе работают серьезные, в том числе экстремистские силы, есть анархисты, которые открыто начинают беспорядки устраивать.

У нас, слава Богу, такого нет. Хотя на видео с этих акций действительно видны какие-то люди, которые похожи на провокаторов. Кому-то, видимо, было интересно спровоцировать полицию, как-то обострить ситуацию. Бесспорно, такие люди есть.

Но большинство граждан, которые вышли на Пушкинскую площадь, не были настроены драться с полицией, идти на какие-то силовые столкновения, конфликты, устраивать массовые беспорядки. Я увидел больше перформансов — люди с ершиками, с трусами стояли, плакаты были.

— Вот именно, я спросила одного из них, чего они хотят, чего ждут от Навального? Молодой человек ничего не смог ответить.

— Я не являюсь сторонником Навального, я являюсь его политическим противником, оппонентом по многим вопросам. Но есть система, которая выстлана из закона, а есть фактор Навального, который будет усиливаться, во всяком случае пока, и с этим нужно считаться.

Фактор Навального

Любой человек, который занимается политической деятельностью должен понимать, что фактор Навального пришел. Это — уже серьезно, звезды так сошлись.

В свое время многие партийные руководители недооценили фактор Ельцина, а он стал олицетворять собой (заслуженно или незаслуженно — другой вопрос) альтернативу.

Что Навальный придет к власти, станет президентом России, я не верю, потому что не понимаю, как это сделать технически. Даже если предположить, что произойдет революция, майдан, Путин вынужденно уйдет, но каким образом именно господин Навальный захватит этот первый пост в стране? Я этого не вижу.

Зато Алексей Навальный может запустить определенные уличные протесты, обострить ситуацию в стране, дестабилизировать. И это — факт, это уже видно.

Кому и зачем это нужно

Соответственно возникает другой вопрос: а кому это выгодно? Причем не только извне нашей страны, что более-менее понятно, но и внутри страны.

Я считаю, что в России созрела серьезная, не скажу, что идеологическая, оппозиционная, а просто недовольная нынешней ситуацией часть элиты, которая поддерживает эти настроения для того, чтобы подвинуть другую группу и запустить процессы по переделу собственности и формированию новой политической системы.

Завершение системы

Даже Путин недоволен нынешней политической системой, так как он поменял Конституцию, вернее внес конституционные поправки. Учитывая это, понятно, что нынешняя политическая система подходит к своему логическому завершению.

Крымский консенсус закончился после пенсионной реформы, когда Путин пошел на новый срок. Соответственно, сейчас такого серьезного социального договора между обществом и властью не существует.

И это происходит повсеместно — по всей стране. Я не говорю о Чечне или о каких-то других республиках где есть свой социальный договор. Но надо понимать, что нынешние протесты даже в Тагиле были, а это — традиционно основа ВПК-шной поддержки Путина.

То есть, огромное, большое, значительное число людей недовольны нынешней ситуацией. И есть в этом числе люди, которые требуют не просто перемен, а революционных перемен.

Понятно, что люди, которые пережили 90-е понимают, что перемены могут быть не только в хорошем плане, но и в плохом. Бесспорно, что любой слом системы отбрасывает экономически, социально и так далее назад.

Но у людей есть такой запрос. Это животный инстинкт — хотят люди перемен. Вопрос, будут ли они удовлетворены переменами сверху? Если нет, то перемены будут удовлетворены снизу.