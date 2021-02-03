Москва обдирает регионы — людям надоело терпеть

Почему центр гнобит регионы? Какой смысл работать губернаторам и вообще всем чиновникам, если их назначают и повышают совсем не за реальные дела? Будут ли ковидные паспорта? Что это такое и зачем? Кто и как зарабатывает на коронавирусе? Как могут развиваться события дальше, учитывая обнищание людей и регионов, и рост протестных настроений? На все эти и многие другие вопросы Инны Новиковой ответил политтехнолог, президент Федерации исследований электоральной политики Андрей Миронов.

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Провал назначенцев губит Россию

— Андрей Николаевич, недавно Наталья Зубаревич сообщила страшную цифру — 56% всех денег, которые идут на благоустройство, тратятся в Москве, только 44% — на всю остальную Россию…

— О чем можно говорить, если 58 регионов России — на дотации государства. Это — официальные данные. Получается, что почти 60 из 85 губернаторов в России, грубо говоря, вообще просто ничего не делают. А как и что они могут сделать, если им не дают возможности работать, денег в регионах не оставляют?… И не улучшается ситуация.

Говорить о губернаторах, как о личностях и оценивать их профессиональные качества, с моей точки зрения, просто некорректно. Чиновники у нас назначаются по принципу лояльности, губернаторов тоже исходя из этого продвигают.

А это ведет к ухудшению экономического состояния региона и социального положения жителей этого региона. Это — закон.

— Но кроме того, для регионов большая проблема, что большая часть налогов уходит в федеральный центр и региональные налоги с крупного бизнеса тоже чаще всего идут в Москву.

В Омске, например, до сих пор работает ряд крупных предприятий, но их главки зарегистрированы в столице и платят налоги в московский бюджет. Там главный налогоплательщик сейчас — пивной завод, а все остальные — в Москве. Поэтому у региона денег нет. И так — по всей стране.

А в прошлом году им еще дали право самостоятельно с коронавирусом проблемы решать. Только вот денег не дали. Но дополнительную ответственность возложили. Поэтому губернаторы просто дрожали от ужаса, не понимая, что делать, думали, что их скоро снимут. Многие пытались копировать меры, принимаемые в Москве, но средств на это не было. Как быть?

— Абсолютно верно. Поэтому, если начнется волна протестов, то регионы этот протест могут поддержать хотя бы даже по той причине, что почти все деньги оттуда выкачиваются и аккумулируются в Москве.

В столице тратят на встречу Нового года миллиарды рублей, а потом перекладывают прошлогоднюю плитку, а регионы в это время просто загибаются.

Расстрельная должность

Я хорошо знаю губернатора Омской области Александра Буркова. Он — грамотный руководитель. Но что он там может сделать? Хороший губернатор или плохой — даже не имеет значения. Если нет рычагов управления, то управление просто бессмысленно.

Были такие примеры, когда люди отказывались от поста губернатора. Ведь сейчас это — практически расстрельная должность.

Если ты не лоялен, то мы тебя посадим. — Как с Фургалом. Ведь Сергей Фургал, как бы мы к нему ни относились, каким бы человеком не был раньше, чтобы бы не делал в 1990 году, но сейчас как губернатор он показал свою эффективность.

Поэтому, естественно, нужно пересматривать политику в отношении регионов. Если регионы не вздохнут свободней, а налоги все также будут выкачиваться, то шансов улучшить положение на местах и жизнь людей не появится.

— Далеко не все считают, что Фургал работал эффективно. С другой стороны люди его активно поддержали — после ареста больше месяца проходили акции протеста. Кстати, хотя это были несанкционированные митинги, никто никого не задерживал.

— И не заражал. Никакого всплеска коронавируса там не было.

— Что вы думаете о войне вакцин, антиковидных паспортах и других делах, связанных с коронавирусом? Многие люди не хотят делать прививки, потому что ждут чего-то плохого от них. И как можно делить людей на чистых, кто прошел вакцинацию, и на остальных.

И что дальше? — Невакцинированных будут отправлять в чумные бараки? Как вы оцениваете эти антиковидные паспорта и подобные меры по стимулированию прививочного процесса?

— Очередное безумство методистов администрации президента и Министерства здравоохранения с целью угодить первому лицу. Еще не надо забывать, что все это с связано и с бизнес-интересами.

Когда прилетаешь во Внуково или другой международный аэропорт из-за границы, сразу берут тест на COVID. Человек платит за это порядка 3000 рублей. Через час он уже получает ответ, что у него результат — отрицательный. На вопрос, а где у вас лаборатория, они ответить не могут. — Просто бизнес.

А введение паспортов, деление людей на хороших и плохих? Видно, у господина Хабирова все так спокойно в республике, что он сам хочет спровоцировать протесты.

Правда, на федеральном уровне уже высказались, что не будет этих паспортов, все будет нормально, добровольно и так далее. Я бы сейчас не о ковидных паспортах думал, а о реальной работе для пользы людей.