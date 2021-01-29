31 января пройдет широкомасштабная полицейская операция

Апелляция Алексея Навального на задержание 18 января была отклонена Мособлсудом. Таким образом, он остается в СИЗО Матросская Тишина до 15 февраля, поэтому ждать имеет смысл ждать новых акции оппозиции.

Фактически, власти ничего не оставалось, как принять этот вызов со стороны несогласных, решившихся идти на обострение без гарантии на успех. Со стороны государства будет проведена широкомасштабная полицейская операция.

Мособлсуд потратил на рассмотрение жалобы адвокатов Навального около полутора часов. С учетом того, что в них вошли еще и два перерыва продолжительностью в полчаса, можно считать, что российское правосудие сноровки не потеряло.

Защита настаивала на том, что все решение Химкинского горсуда о продлении задержания Навального на срок до 30 суток якобы от начала до конца не соответствует закону. Дескать, для нарушителей статуса наказанных условно не предполагается никаких мер пресечения или каких-то иных видов ограничения свободы.

Злостные нарушители могут в итоге получить реальный срок вместо условного. Именно этого и будет требовать ФСИН на заседании суда 2 февраля.

Собственно, напрашивается вывод, что задержание Навального, равно как и провал апелляции — это своего рода демонстрация. Навальный заявил об этом как о беззаконии для того, "чтобы запугать меня и всех". Но выглядит это как постановка, причем, не самая удачная.

По большому счету, на "демонстрацию беззакония" власть рассчитывал вывести и сам Навальный. Сложно предположить, что обвинив Кремль, ФСБ, бизнес во всех грехах — в том числе множеством фейков, Навальный не прогнозировал ответа.

Так что цели оппозиционера — стать российским Манделой с непререкаемым авторитетом, или просто сесть согласно плана "Б", реализуемого теперь за неимением лучшего.

На расшатывание режима брошены все силы.

Дальше оппозиция будет заниматься этим через несанкционированные акции, ближайшая анонсирована 31 января. Планируется, что в сотне городов выйдут люди, но у несогласных, конечно, нет гарантий, что на них выйдет хотя бы примерно то же количество людей, что и 23 января.

Так что разжигать протестные настроения никто не прекратит. И в этом смысле оставление Навального в СИЗО выглядит необходимым аргументом для разжигания протестных настроений перед воскресеньем.

Со своей стороны, власти 28 января озвучили первого фигуранта уголовного дела о вовлечении несовершеннолетних в мероприятия, потенциально для них опасные.

По этому поводу главной звездой обозначен координатор штабов Навального Леонид Волков. Вся проблема в том, что Волков находится за границей и может себе позволить не опасаться ареста.

Но власть всерьез намерена давить протесты силой. Неплохо было бы понять, до какого уровня поднимется эта решительность.

В телеграм-канале "Темник" уже написали, что "Госдума примет во втором чтении законопроект об увеличении штрафов за неповиновение силовикам на митингах. Санкция вырастет в четыре раза — с 1000 рублей до 4000 рублей. Повторное нарушение грозит штрафом в 20 000 рублей максимум".

В Госдуме решили, что слишком маленькие штрафы не могут остановить людей, значит, надо увеличить цену похода на несанкционированный митинг. На сегодняшний день за правонарушения после акции в Москве 23 января к административной ответственности привлечены 267 человек.

Как сообщил редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, "административные материалы составлены в отношении 173 родителей, чьи дети приняли участие в несогласованной акции в Москве 23 января. Наказание в виде административного ареста назначено 110 участникам акции".

Самт организаторы акций, впрочем, тоже чувствуют себя не беспроблемными. По данным авторов проекта "Медиатехнолог", на фоне провала несанкционированного митинга и досадной задержки с выходом фильма уже после ареста Навального, а не накануне, действия правоохранителей добавили растерянности и деморализованности окружению оппозиционера.

"Мало того, что теперь невозможно говорить, что арест Навального произошел из-за выпущенного расследования, дабы добавить ему просмотров и хайповости, так еще и волей-неволей сотрудники ФБК задумываются о том, как бы не попасть в орбиту уголовных дел своего босса. Командному духу, как и фильму (в котором, впрочем, как все уже поняли, не было ничего нового) это явно не на пользу", — резюмировали сетевые аналитики.