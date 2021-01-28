Кто участвовал в акциях 23 января – анализ

Внимание российской и зарубежной общественности приковано к протестным акциям, прокатившимся по России.

Протест в поддержку Навального. Самые яркие моменты

Формальным поводом стало задержание оппозиционера Алексея Навального, вернувшегося после длительного лечения в немецкой клинике. Понятно, что цель искусственно раздутой истерии — не столько оживить внимание к его мертвой политической фигуре, сколько создать надуманный повод для наложения санкций и саботажа проекта "Северный поток — 2". Планомерное давление на Германию и Россию в течение всего срока строительства и попытки подорвать стратегическое партнёрство не имели прежде весомого успеха. На сегодняшний день из почти 2,5 тысяч километров газопровода недостроенными остаются всего чуть менее 150 километров.

Прошедшие митинги в этот раз характеризовались высоким числом несовершеннолетних, вовлечённых в противоправную деятельность с помощью популярных соцсетей и хостингов.

Как сообщили "Правде.Ру" источники в правоохранительных органах, из почти двух тысяч задержанных в Москве более 150 человек не достигли возраста 18 лет. Почти треть из них не является москвичами.

Семнадцатилетний Данил из города Щёлково отправился из полиции домой с родителями.

Илья приехал из Кубинки, его родителям тоже пришлось забирать отпрыска под расписку, но 31 января наступит другая мера ответственности — ему исполнится 18.

Николай не поленился приехать из Серпухова, а после задержания и вовсе был помещён в спецприемник.

Закономерный вопрос — каким образом девятиклассник Артём из города Омска, учащийся омской школы, попал в число митингующих граждан на Пушкинской площади города Москвы?

Все эти факты свидетельствуют о целенаправленной работе агитаторов ФБК (организация, признанная в России иноагентом) с молодежью из пригородов столицы и отдалённых городов, посёлков и деревень. Сторонники Навального по методичке западных спецслужб активно заполняют своими пропагандистскими лозунгами образовавшийся культурный вакуум.

Сложившаяся ситуация является продуктом в целом недальновидной молодёжной политики. Культурно-просветительские мероприятия среди детско-юношеских коллективов проводятся по-советски топорно, с демонстративным квасным патриотизмом и вызывают отторжение у целевой аудитории.

При этом иноагенты, имея солидный бюджет на разложение российской молодёжи, активно используют популярных инфлюэнсеров для подрыва авторитета государственной власти среди подрастающего поколения.

В общем же количестве задержанных старше 18 лет процентное соотношение иное. Превалирует, как ни странно, число приезжих из регионов. Есть нарушители законодательства о проведении митингов из Хабаровска — Кузнецова и Захаров, Рютин из Читы, омичи Майер, Милюхин, Спирин и несколько их земляков, жители других городов. Самое странное — участие в акциях граждан Украины, которых происходящее с российской оппозицией волнует куда больше, чем политический курс руководителей их собственной страны.

В распоряжении редакции имеются полные данные задержанных.

При этом нашедшие время для участия в протестах иногородние россияне, приехавшие в столицу на заработки, так и не удосужились озаботиться регистрацией по месту пребывания в соответствии с миграционными требованиями, а военнообязанные — постановкой на воинский учёт.

Доказанных фактов мотивации иногородних к участию в незаконных митингах финансовой составляющей нет, но превалирующая доля жителей других регионов говорит о широкой сети пропагандистов оппозиционной направленности по всей стране. Ведь убедить в нужной версии тех, кто судит о происходящем на основе массмедиа, гораздо проще, чем непосредственных свидетелей.

Учитывая высокий риск получения участниками протестных акций травм и увечий, а также привлечения к ответственности, несомненно, важную роль играет обещанная ФБК компенсация полученного ущерба.

Провокаторы Навального не намерены останавливаться в радикализации протестов.

Для разжигания новой волны антиправительственных настроений им нужна первая кровь, и они будут стремиться во что бы то ни стало спровоцировать применение силы правоохранительными органами вплоть до смертельного исхода. Возможно, их методы мы увидим во всей красе уже 31 января.