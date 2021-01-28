КПРФ укрепляет позиции недобросовестных застройщиков

Экоактивисты в подмосковных Химках заподозрили молодую предпринимательницу и дочь депутата Госдумы от КПРФ Романа Лябихова в получении под застройку земельного участка в обход конкурсных процедур.

Известно, что депутат Лябихов тесно связан общим крупным строительным бизнесом с другим парламентарием от КПРФ — экс-владельцем бывшей Группы компаний "Лидер Групп", сенатором Александром Некрасовым. С 1992 года Некрасов лично руководил холдингом, где Лябихов был гендиректором, а, став депутатом в 2011 году, передал формальное управление активом своей жене Елене Некрасовой. Аналогичным образом, только с дочерями, поступил и Лябихов. При этом компаньоны полностью сохранили негласный контроль над всеми ключевыми бизнес-структурами и процессами, продолжая наживаться на обманутых дольщиках.

В ноябре 2020 года экс-гендиректор ГК "Лидер Групп" и седьмой номер в региональной группе федерального списка КПРФ Лябихов стал депутатом Госдумы, "унаследовав" освободившийся мандат Некрасова, перешедшего в Совет Федерации. Хотя по регламенту мандат должен был достаться лидеру ярославских коммунистов Александру Воробьеву, который шел после Некрасова вторым номером. Эксперты увидели в этом характерную для КПРФ бизнес-ориентацию и протекцию своих постоянных спонсоров.

"Этакая передача бизнес-актива в надежные руки, — написал после решения ЦИК у себя на странице "ВКонтакте" политолог Александр Пожалов. — Даже накануне думских выборов в руководстве КПРФ не смогли хотя бы на год отдать вакантный мандат в Госдуме своим региональным партийцам-лидерам (например, ярославскому Воробьеву или костромскому Ижицкому). В решающий момент подготовки к выборам в Госдуму, когда можно демонстрировать избирателю свои "стремление к обновлению", "идейность", "продвижение регионального актива" и прочую мишуру, КПРФ решила передать свободные мандаты депутатов Госдумы сразу двум припартийным "бизнесменам" (недавно мандат получил и Вадим Кумин)".

В 2014 году Некрасов уже пытался добыть для Лябихова мандат, правда, в Мосгордуме. Однако не удалось. Зато Некрасов сумел сделать депутатом заксобрания Санкт-Петербурга другого важного для его бизнеса человека — экс-главу совета директоров ликвидированной позднее ГК "Лидер Групп", владельца десятков земельных участков, шести квартир и виллы в Испании Александра Рассудова. Он занимается платным размещением положительных отзывов о "Лидер Групп" в СМИ и соцсетях, а также борьбой с распространением неугодной владельцам группы информации об их деятельности — вплоть до судов и даже нападений на обманутых дольщиков. В 2017 году в Санкт-Петербурге охранники Рассудова напали на пикет обманутых дольщиков и порвали их плакаты.

Сегодня ГК "Лидер Групп", входившая ранее в первую десятку крупнейших застройщиков Подмосковья, прекратила существование. В 2017 году из-за долгов почти на 800 млн рублей Некрасов и Лябихов раздробили холдинг на "Лидер Групп" с штаб-квартирой в Санкт-Петербурге и "Атлант" с центральным офисом в Москве. Руководить "Лидер Групп" через доверенных лиц остался Некрасов, а "Атлант" возглавил Лябихов. Общий портфель строительства "Лидер Групп" и "Атлант" в Подмосковье сейчас составляет около 3 млн кв. м. Совокупная площадь строящихся объектов — примерно 470 тыс. кв. м. Вновь образованные структуры ГК "Лидер Групп" по-прежнему печально известны тем, что оставляют дольщиков без жилья и экономят на строительстве социальной инфраструктуры.

Из-за несвоевременной сдачи домов тысячи дольщиков бывшей ГК "Лидер Групп" годами ждут ключи от своих квартир.

Например, жилой комплекс "Капитан Немо" обещали сдать в 2013 году, но строительные работы все еще не завершены. И таких долгостроев на счету компании немало.

Строительство ЖК "Зеленая Москва" велось с 2008 года, но первые дома введены в эксплуатацию только в конце 2017 года, сроки переносились 8 раз.

В ЖК "Лобня Сити" из 20 запланированных домов не сдан пока ни один, а сроки сдвинуты на 3 года.

Строительство ЖК "Город счастья" идет с задержкой в 1,5 года.

Сегодня более 1,5 тыс. человек так и не получили от бывшей ГК "Лидер Групп" приобретенные по договорам долевого строительства квартиры.

По словам участников рынка, организации Некрасова и Лябихова работают по принципу "пирамиды": уже начатые проекты финансируются за счет привлечения средств новых дольщиков. В результате объекты превращаются в долгострои, а люди вынуждены годами ждать своих квартир. Более того, многие обманутые покупатели квартир у бывшей ГК "Лидер Групп" уверены, что их деньги ушли на личное обогащение "красных" бизнесменов, а также членов их семей и друзей. В социальных сетях "ВКонтакте" и Facebook существуют группы "Лидер Групп: обманутые дольщики строй-пирамиды", в которых состоят больше тысячи человек. Пострадавшие дольщики устраивают митинги и пикеты, требуя от структур бывшей ГК "Лидер Групп" выполнения своих обязательств. Впрочем, многие осознали тщетность своих усилий, поэтому просто предостерегают о рисках покупки жилья у компаний Некрасова и Лябихова.

В "Лидер Групп" тоже не дремлют. В июне прошлого года Роскомнадзор заблокировал доступ к популярному среди обманутых дольщиков сайту "Лидер Групп. НЕТ". Модераторы сайта уверены, что инициатива исходила от девелоперов, которые до этого регулярно организовывали DDOS-атаки на интернет-ресурс.

Заняв место Некрасова в ГД, Лябихов переоформил на дочерей ряд управляемых им компаний, входивших ранее в ГК "Лидер Групп". В первую очередь, юрлица, владеющие крупными земельными участками под застройку. Управление компанией "Атлант Недвижимость", продающей квартиры бывшей ГК "Лидер Групп", коммунист передоверил своей дочери Марине, которую недавно заподозрили в нарушении конкурсных процедур в подмосковных Химках. На нее же оформлена компания "Аквамарин", арендующая земельный участок площадью более 69 тыс. кв. м. в химкинском микрорайоне Сходня. Эта компания регулярно не платит за аренду участка и судится по этому поводу с администрацией Химок.

На другую дочь — Александру — Лябихов оформил фирму "Управляющая компания "Атлант". Девушке также номинально принадлежит фирма "Земельные ресурсы", владеющая участком площадью 1086 кв. м. в Мытищах. Кроме того, в собственности у Лябиховой находится фирма "СЗ "Олмип", которой принадлежит земельный участок площадью более 8,6 тыс. кв. м по адресу Москва, деревня Марушкино. Александра также владеет компанией "Недвижимость Северо-Запада", арендующей участок площадью более 7,9 тыс. "квадратов" в Северодвинске — родном городе Нерасова и Лябихова.

Несмотря на обилие долгостроев, совместный бизнес семей Некрасова и Лябихова продолжается. А раз последний переоформил на дочерей многие подконтрольные ему юрлица, он не просто не собирается выходить из дела, но напротив, намерен с толком использовать свой серьезный политический статус.

Коммунисты из "Лидер Групп" — далеко не единственные партийные застройщики, которых упрекают в недобросовестности. Другой представитель компартии, спонсор ульяновских коммунистов Ринат Шайдуллин уже признан судом виновным в обмане подмосковных дольщиков. В 2011 году он создал фирму "Вита Реал Эстейт" и объявил о строительстве четырехэтажного жилого дома в подмосковной деревне Удино. Для этого Шайдуллин привлек деньги 65 дольщиков. Хотя работы в Удино начались в 2012 году, проблемный дом до сих пор не достроен.

Как отмечает зампред комиссии по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив ОП РФ Артем Кирьянов, который много лет занимается проблемами обманутых дольщиков, "коммунисты предпочитают использовать протест обманутых дольщиков для раскачивания ситуации и зарабатывания политических очков. Но не более того".

"На моей памяти нет ни одного случая, чтобы представитель КПРФ действительно довел дело до конца. Ну а если речь идет о таких ситуациях, когда люди оказались жертвами застройщиков из самой КПРФ или ее спонсоров, компартия не просто не готова брать на себя ответственность за своих представителей и публично их осуждать, скорее, коммунисты встают на сторону бизнеса. Когда в Ульяновске начался судебный процесс над Шайдллиным, руководитель фракции КПРФ в ульяновском заксе Айрат Гибатдинов вытался выгораживать однопартийца, а депутат ГД Алексей Куринный и вовсе проигнорировал ситуацию. Насколько мне известно, с этими обманутыми дольщиками он на связь не выходил".

Кирьянов также напоминает о том, что еще один представитель КПРФ, новосибирский градоначальник Анатолий Локоть давно скомпрометировал себя откровенным лоббированием интересов застройщиков.

"В результате горожане страдают от точечной застройки. Там доходит до таких вопиющих случаев, как строительство высоток на приаэродромной территории. Военные самолеты маневрируют при посадке — в 10 метрах над крышами — но ввод дома в эксплуатацию мэрия все равно согласовала. По явно не случайному совпадению, этот ЖК строила компания "ВИРА-Строй" — спонсор компартии, представителей которых КПРФ включает в свои списки на выборах", — отмечает эксперт.

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин уверен, что "превращение КПРФ в партию коммерсантов, где мандаты продаются либо бизнесменам, либо их ставленникам, давно уже не новость".

"Совершенно очевидно, что бизнесмены в компартии были, есть и будут, — говорит политолог. — А руководство КПРФ не пожертвует своей коммерческой ориентацией в пользу новых лиц, ярких общественников. Но все же партийному вождю стоило бы задуматься хоть о каких-то критериях отбора. Кто поверит коммунистам в их борьбе за права обманутых дольщиков, если сенатор и депутат от КПРФ — скандально известные девелоперы, к которым у людей накопилась масса претензий. Безусловно, это сильно бьет по социальной повестке самой компартии и по сути, делает ее антисоциальной", — уверен Мухин.