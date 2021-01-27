"Единая Россия" в глубоком кризисе перед выборами в Думу

Накануне выборов в Госдуму "Единую Россию" настиг очередной коррупционный скандал. Это неудивительно, если места в Думе покупаются.

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Сергей Сопчук — лицо "Единой России"

Замоскворецкий суд Москвы признал законными требования прокуратуры о взыскании с депутата Госдумы от "Единой России" Сергея Сопчука доли в компании "Терней Золото" стоимостью более 38 млрд руб.

Об этом сообщил "Коммерсант". Ранее Сопчук был спикером заксобрания Приморского края, а позже первым вице-губернатором региона. В 2016 году он прошел в Госдуму и вошел во фракцию "Единой России".

В ходе расследования выяснилось, что с 2011 по 2020 год Сопчук лично и через подконтрольные ему предприятия вложил в ООО "Терней Золото" более 1 млрд руб. Получив почти 100% акций компании, которая разрабатывает золотые и серебряные месторождения, он передал их своей сестре Людмиле Стуковой.

Генпрокуратура установила, что эта сделка была фиктивной, Сопчук продолжал принимать руководящие решения и незаконно финансировать предприятие. Благодаря этим средствам "Терней Золото" не только получила в разработку золотоносные участки, но и провела геологическую разведку, в результате которой нашла запасы золота и серебра более чем на 38,5 млрд руб.

Прокуратура обвинила владельцев компании в "сокрытии принадлежащих им активов от контроля, тайном управлении и обогащении себя за счет их эксплуатации в период нахождения во власти".

После опротестования решения в суде, Замоскворецкий суд столицы пришел к выводу, что Сопчук нарушал законодательство о коррупции, сдавал неполные декларации о доходах и имуществе, препятствовал следствию.

В итоге, суд признал законным требование Генпрокуратуры взыскать в пользу государства доли Сопчука в ООО "Терней Золото".

Сопчук не запомнился активной деятельностью в Думе. Как пишет РБК, за почти год с момента избрания в Госдуму он не внес ни одного законопроекта, не присоединился к инициативам коллег и не выступил ни на одном пленарном заседании.

Место в Думе покупается

Как сказал "Правде.Ру член Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству, фракция "Единая Россия" Вячеслав Лысаков, как такой человек стал депутатом — это вопрос и к компетентным органам, руководству Госдумы, администрации президента, которая, в том числе, занимается и кадровыми вопросами на стадии проведения предварительных проверок кандидатов в депутаты.

"Он (Сопчук) наверное, так тщательно всё спрятал, что, видимо, на тот момент не нашли. Поскольку этот факт вскрылся, то нет оснований у меня сомневаться в правильности судебного решения, поскольку масштаб суммы впечатляет", — сказал депутат.

По его словам, надо дождаться реакции фракции к этому событию и заметил, что хотя "Единая Россия" декларирует на каждом углу тезис о необходимости открытости, критики, самокритики, но, когда начинаешь это делать, то следуют карательные меры.

"Лишь за высказывание в рамках моего Telegram-канала в адрес (Дмитрия) Медведева и (Андрея) Турчака, я был лишен должности первого зампреда одного из ведущих комитетов, которую занимал в течение двух созывов", — сказал Вячеслав Лысаков.

Он подтвердил, что в партии есть традиция оплачиваемого места, но она существовала и существует среди всех фракций.

"Все партии ищут спонсоров, конечно. И зачастую они проводят в Думу спонсоров, которые делают серьезный финансовый вклад в бюджет партии. Это не исключено. И сейчас это практикуется, особенно по партийным спискам", — сказал депутат.

Но "Единая Россия", пожалуй, первая сделала шаг, когда при вводе одномандатников эту систему начала ломать, отметил Вячеслав Лысаков.

"И произошло это после того, как был создан Общероссийский народный фронт (ОНФ). Люди заплатили свое место и вдруг Москва, федеральный центр нажимает на регионы с тем, чтобы в списки включались активные люди, с социальной активной позицией, общественники", — отметил он.

Депутат делает ставку именно на честность одномандатников, которые способны переломить тенденцию получения места в Думе за деньги и роста коррупции.

"Сейчас я прошел как одномандатник и вхожу во фракцию "Единая Россия", будучи беспартийным", — подчеркнул Вячеслав Лысаков.

Реакция "Единой России" на коррупцию в своих рядах

Перед каждой компанией по выборам в Думу "Единая Россия" объявляет об активной борьбе с коррупционерами в собственных рядах.

Так, за "действия, дискредитирующие партию, а также потерю связи" с ней из "Единой России" исключили бывшего министра сельского хозяйства Елену Скрынник, бизнесмена "Амирана Георгадзе, подозреваемого в совершении четырех убийств, главу Коми Вячеслава Гайзера, после того как тот был задержан по подозрению в организации преступного сообщества, губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, обвиняемого в коррупции.

По различным коррупционным статьям осуждены или находятся под следствием бывшие единороссы: Павел Коньков, с 2013 по 2017 год занимавший должность губернатора Ивановской области, депутат областной думы, бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич, бывший глава Удмуртии Александр Соловьев, сенатор от Карачаево-Черкесии (КЧР) Рауф Арашуков, аудитор Счетной палаты, бывший член Генсовета партии Михаил Мень, обвиняемый в хищении 700 млн руб. из бюджета Ивановской области.

Немедленно "открещиваться" от людей, уличенных в коррупции — вот и вся борьба.

Проблема в том, что объединившаяся в партию власти элита не воспринимает сигналы о борьбе с коррупцией буквально. Скорее, этот тренд становится поводом для внутриэлитной борьбы и устранения политических конкурентов.

Конечно, нужны в Думе новые лица, но где гарантия, что новые не займутся тем же, что и старые. Практически каждый кандидат в депутаты идёт в Госдуму только с целью личного обогащения за счёт лоббирования своих интересов в подконтрольном ему бизнесе. Остальные таким бизнесом обзаводятся в процессе депутатства.

Скоро коррупцию в Думе узаконят

В прошлом году депутаты Госдумы от фракции "Единая Россия" во главе с Анатолием Выборным решили, что бывают случаи, когда чиновников не следует наказывать за коррупционные нарушения, поэтому надо освободить чиновников, депутатов, судей и других представителей власти от уголовной, административной, гражданско-правовой и дисциплинарной ответственности за коррупцию

"Речь может идти о провокациях, когда человек принимает решение в рамках своей компетенции и совершенно не подозревает, что тут может быть заложен конфликт интересов. Допустим, он решает принять кого-либо на работу, не зная, что соискатель состоит в родстве, например, с курирующим заместителем", — пояснил Анатолий Выборный.

Отличная "отмазка" — не знал, в то время как УК РФ говорит, что незнание не освобождает от ответственности.

Эксперты считают, что законопроект с незначительными изменениями будет принят в марте, и его уже поддерживает Минтруда.

Выборы в Госдуму состоятся в сентябре 2021 года.

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