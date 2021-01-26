Депутат Мосгордумы: проблем у людей хватает, их надо решать

Депутат Мосгордумы Любовь Никитина (КПРФ) рассказала "Правде.Ру" о приоритетах в работе в 2021 году. По её словам, работы хватает — проблем у жителей Москвы меньше не становится.

О пробелах в законодательстве

Депутат сообщила, что в течение прошлого года работала над законопроектами, которые касаются сферы ЖКХ. И собирается продолжить эту работу.

"Это вопрос об ответственности управляющих компаний давать необходимые сведения гражданам, собственникам жилых и нежилых помещений, если они пожелают с этими данными обращаться в суд, будучи несогласными с финансовыми начислениями", — отметила Любовь Никитина.

По её словам, в законодательстве есть существенный пробел, который усложняет для людей сбор документов, чтобы доказать правоту в спорах с управляющими компаниями.

"До сих пор существует проблема в этом: люди не могут собрать необходимые документы, чтобы доказать свою правоту в спорах с управляющими компаниями. Есть такой большой пробел в Жилищном кодексе и в КоАПе. Я работала довольно долго, но наше правовое управление не поддерживает мои предложения и выставляет все время новые претензии преимущественно технического характера. Сейчас мы намерены их исправить и всё-таки будем настаивать на том, чтобы внести эти два законопроекта", — сообщила депутат.

Она рассказала ещё об одной проблеме, которая касается многих людей:

"Ещё у меня готов один законопроект, который затормозился в связи с тем, что я получила отрицательный отзыв от Департамента социального развития. Он касается вопроса капитального ремонта и льгот, положенных некоторым гражданам. Дело в том, что мы узнали об этой проблеме, когда ко мне пришла очень пожилая женщина, которая рассказала о своей ситуации. Она не одинокая пенсионерка, а проживает с сыном-инвалидом детства. Которому, если бы он был одинокий, тоже полагалась бы льгота. Но поскольку они живут вдвоём, льгота им не положена, ни тому, ни другому. Когда мы посмотрели на законодательство, выяснилось, что федеральная норма этот перекос исправила, а московское законодательство — нет".

"Поскольку речь идёт о деньгах московского бюджета, значит, необходимо внести законопроект, который бы привёл эту норму в соответствие с федеральным законодательством. Мы такой законопроект подготовили, получили положительные заключения нашего правового управления, и я, естественно, его направила в Департамент социального развития. И получила отрицательный отзыв: они считают, что это ни к чему. Я понимаю, в чём тут вопрос. Потому что вручную необходимо выяснить, а сколько таких ситуаций, сколько граждан. Я сразу послала им новый запрос, прежний законопроект с тем, чтобы они более тщательно отнеслись к этой ситуации", — подчеркнула Любовь Никитина.

"Проблемы граждан никуда не делись"

Она также рассказала, что и фракция КПРФ в Мосгордуме будет подавать запросы касательно встреч депутатов с избирателями.

"Мы готовим вопросы от фракции, потому что нам не позволят задавать вопросы, мы так полагаем, в свободном режиме. Поэтому мы готовим эти вопросы, которые могла бы задать фракция. Они касаются нарушений процедуры задержания граждан. Этих примеров достаточно. Они касаются процедуры вмешательства полиции в мероприятия, связанные со встречами депутатов со своими избирателями. Таких случаев у нас тоже немало", — сказала депутат.

Любовь Никитина сообщила, что вернулась к очному приёму граждан.

"Мы уже так устали от пандемии, от всего, что мы уже перешли к открытому приёму граждан, соблюдая, конечно, необходимые меры предосторожности в виде масок, дистанции. Я, например, с декабря или даже с ноября вернулась к этому режиму, невзирая ни на какие опасности, которые всё-таки имеются", — сказала она.

"Потому что проблемы у граждан никуда не делись. У них лопаются батареи, у них есть недовольство тем, как осуществляется уборка территорий и так далее. Есть проблемы, связанные с долгами по ЖКХ, пенсиями, то есть те проблемы, которые должны решать органы исполнительной власти, но они почему-то их не стремятся решать в интересах граждан, тогда они обращаются к депутатам. Все мы начали вести эти приёмы, я тоже — по четвергам раз в неделю, потому что реже не хватает объёма времени, слишком много людей, которые прибегают к помощи депутатов", — отметила Любовь Никитина.