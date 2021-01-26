Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Автор Антон Куликов

Депутат Мосгордумы: проблем у людей хватает, их надо решать

Политика

Депутат Мосгордумы Любовь Никитина (КПРФ) рассказала "Правде.Ру" о приоритетах в работе в 2021 году. По её словам, работы хватает — проблем у жителей Москвы меньше не становится.

Депутат Мосгордумы: проблем у людей хватает, их надо решать

О пробелах в законодательстве

Депутат сообщила, что в течение прошлого года работала над законопроектами, которые касаются сферы ЖКХ. И собирается продолжить эту работу.

"Это вопрос об ответственности управляющих компаний давать необходимые сведения гражданам, собственникам жилых и нежилых помещений, если они пожелают с этими данными обращаться в суд, будучи несогласными с финансовыми начислениями", — отметила Любовь Никитина.

По её словам, в законодательстве есть существенный пробел, который усложняет для людей сбор документов, чтобы доказать правоту в спорах с управляющими компаниями.

"До сих пор существует проблема в этом: люди не могут собрать необходимые документы, чтобы доказать свою правоту в спорах с управляющими компаниями. Есть такой большой пробел в Жилищном кодексе и в КоАПе. Я работала довольно долго, но наше правовое управление не поддерживает мои предложения и выставляет все время новые претензии преимущественно технического характера. Сейчас мы намерены их исправить и всё-таки будем настаивать на том, чтобы внести эти два законопроекта", — сообщила депутат.

Она рассказала ещё об одной проблеме, которая касается многих людей:

"Ещё у меня готов один законопроект, который затормозился в связи с тем, что я получила отрицательный отзыв от Департамента социального развития. Он касается вопроса капитального ремонта и льгот, положенных некоторым гражданам. Дело в том, что мы узнали об этой проблеме, когда ко мне пришла очень пожилая женщина, которая рассказала о своей ситуации. Она не одинокая пенсионерка, а проживает с сыном-инвалидом детства. Которому, если бы он был одинокий, тоже полагалась бы льгота. Но поскольку они живут вдвоём, льгота им не положена, ни тому, ни другому. Когда мы посмотрели на законодательство, выяснилось, что федеральная норма этот перекос исправила, а московское законодательство — нет".

"Поскольку речь идёт о деньгах московского бюджета, значит, необходимо внести законопроект, который бы привёл эту норму в соответствие с федеральным законодательством. Мы такой законопроект подготовили, получили положительные заключения нашего правового управления, и я, естественно, его направила в Департамент социального развития. И получила отрицательный отзыв: они считают, что это ни к чему. Я понимаю, в чём тут вопрос. Потому что вручную необходимо выяснить, а сколько таких ситуаций, сколько граждан. Я сразу послала им новый запрос, прежний законопроект с тем, чтобы они более тщательно отнеслись к этой ситуации", — подчеркнула Любовь Никитина.

"Проблемы граждан никуда не делись"

Она также рассказала, что и фракция КПРФ в Мосгордуме будет подавать запросы касательно встреч депутатов с избирателями.

"Мы готовим вопросы от фракции, потому что нам не позволят задавать вопросы, мы так полагаем, в свободном режиме. Поэтому мы готовим эти вопросы, которые могла бы задать фракция. Они касаются нарушений процедуры задержания граждан. Этих примеров достаточно. Они касаются процедуры вмешательства полиции в мероприятия, связанные со встречами депутатов со своими избирателями. Таких случаев у нас тоже немало", — сказала депутат.

Любовь Никитина сообщила, что вернулась к очному приёму граждан.

"Мы уже так устали от пандемии, от всего, что мы уже перешли к открытому приёму граждан, соблюдая, конечно, необходимые меры предосторожности в виде масок, дистанции. Я, например, с декабря или даже с ноября вернулась к этому режиму, невзирая ни на какие опасности, которые всё-таки имеются", — сказала она.

"Потому что проблемы у граждан никуда не делись. У них лопаются батареи, у них есть недовольство тем, как осуществляется уборка территорий и так далее. Есть проблемы, связанные с долгами по ЖКХ, пенсиями, то есть те проблемы, которые должны решать органы исполнительной власти, но они почему-то их не стремятся решать в интересах граждан, тогда они обращаются к депутатам. Все мы начали вести эти приёмы, я тоже — по четвергам раз в неделю, потому что реже не хватает объёма времени, слишком много людей, которые прибегают к помощи депутатов", — отметила Любовь Никитина.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Редактор: Елена Тимошкина
Темы жкх кпрф льготы мосгордума законопроект любовь никитина
Новости
Сход оползня произошёл в Дагестане
Подросток открыл стрельбу по сверстникам на Украине
Пилота ослепили лазером при посадке самолёта в Пулково
Подросток из Иркутска ударил девушку ножом, чтобы завладеть телефоном
Бродячая собака напала на жительницу Керчи
Терапевт рассказал, как победить сонливость зимой
Врач объяснила влияние пасмурной погоды на упадок сил
Годовалая девочка отравилась наркотиками в Ленинградской области
В программу Давосского форума включили выступление Путина
Эксперт: "Электростанции постепенно будут уходить в прошлое"
Последние материалы
Эстонская моська лает, потому что русский слон постарел и ослаб
Пилота ослепили лазером при посадке самолёта в Пулково
Подросток из Иркутска ударил девушку ножом, чтобы завладеть телефоном
Бродячая собака напала на жительницу Керчи
Терапевт рассказал, как победить сонливость зимой
Врач объяснила влияние пасмурной погоды на упадок сил
Годовалая девочка отравилась наркотиками в Ленинградской области
В программу Давосского форума включили выступление Путина
Эксперт: "Электростанции постепенно будут уходить в прошлое"
Житель Кубани убил сестру из-за наследства родителей
Популярное
Российский шоу-бизнес
Максакова объяснила своё возвращение в Россию

Ещё несколько лет назад Мария Максакова утверждала, что не может приехать в Москву, поскольку там её жизни грозит опасность.

Максакова объяснила своё возвращение в Россию
Путин теряет Россию, как терял Горбачёв СССР
Кремль
Путин теряет Россию, как терял Горбачёв СССР
Происшествия
Скончался звёздный стилист Александр Шевчук
Новости Украины
Украина скорбит. Скончался Игорь Ахметов
Любовь Степушова В Европе по примеру Венгрии ведут переговоры о покупке "Спутника V" Любовь Степушова Наталия Красовская Информационные войны: битва вакцин Наталия Красовская Василий Амирджанов Доктор Мясников предложил оправдать расчеловечивание Василий Амирджанов
Комментарии
Александр Ведруссов: Мы отдали Украину Западу и до сих пор платим за это
НАТО ответит за бомбардировки Югославии обеднённым ураном
Россиянам придётся перейти на кривые огурцы и картошку?
Россиянам придётся перейти на кривые огурцы и картошку?
Россиянам придётся перейти на кривые огурцы и картошку?
Россиянам придётся перейти на кривые огурцы и картошку?
Байден пришёл и выгнал Трампа
Доктор Мясников предложил оправдать расчеловечивание
Доктор Мясников предложил оправдать расчеловечивание
Россиянам придется перейти на кривые огурцы и картошку?
Доктор Мясников предложил оправдать расчеловечивание
США испытает новую гиперзвуковую ракету в конце 2021 года
Россиянам придется перейти на кривые огурцы и картошку?
Зеленского поддерживают не более 20% украинцев
Россиянам придется перейти на кривые огурцы и картошку?
СМИ: Япония развернёт базы радиоэлектронной борьбы против России
Александр Ведруссов: Мы отдали Украину Западу и до сих пор платим за это
МРОТ вроде бы и повысили, но большинству россиян легче не стало
Санкций не будет: ЕС отказался решать искусственную проблему Навального
Байден пришёл и выгнал Трампа
Родители и дети на самоизоляции: пережить и стать друзьями
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников