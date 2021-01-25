Полномочия делегации России в ПАСЕ оспорили. Проблема ли это?

В понедельник, 25 января, начала работу зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). И первые новости из Страсбурга касались российской делегации. Её полномочия не были подтверждены.

ПАСЕ-Россия: конец игры

По инициативе украинской делегации

Впрочем нельзя сказать, что это был такой уж сюрприз. С предложением оспорить полномочия по существу выступила глава украинской делегации Мария Мезенцева. После её заявления, согласно процедуре, прошло голосование, в ходе которого предложение Мезенцевой поддержали 38 представителей пяти национальных делегаций. Согласно регламенту ПАСЕ, чтобы оспорить полномочия той или иной делегации, требуются голоса как минимум 30 парламентариев из пяти национальных делегаций. То есть формальное требование выполнено.

Что дальше? Дальше комиссия по мониторингу в течение 24 часов подготовит доклад, который Ассамблея должна рассмотреть до конца сессии и принять окончательное решение. Работа нынешней сессии продолжается до 28 января. И до решения ПАСЕ российская делегация сохраняет все полномочия, то есть участвует в дискуссиях и голосованиях. Она не сможет только проголосовать по докладу комиссии по мониторингу.

Предполагается, что голосование будет в среду, 27 января. До той поры российская делегация никаких демаршей совершать не намерена. Хотя глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что в случае ограничения полномочий делегация России покинет Страсбург:

"В нашей позиции по этому вопросу ничего не менялось: если полномочия России в ПАСЕ не подтверждаются в полном объёме, делегация покинет Страсбург и не будет участвовать в сессиях ПАСЕ. Мы не приемлем никаких противоправных ограничений и санкций. Это противоречит самой природе парламентаризма. Надеюсь, у Ассамблеи хватит здравого смысла не доводить до нового кризиса отношения с Россией".

Сюрпризов не будет?

Тем временем, председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что вице-спикер ГД Петр Толстой утверждён заместителем председателя ПАСЕ.

Ранее "Коммерсант" сообщал, что в этот раз российская делегация планировала отправиться в Страсбург в "усечённом" составе. Вместо 18 депутатов Госдумы поехать должны были пятеро. Вообще говоря, можно было выбирать между онлайн- и личным участием. В Госдуме решили, что правильно будет поехать, пусть и сократив делегацию на две трети.

Напомним, российская делегация несколько лет не участвовала в работе ПАСЕ после того, как в январе 2016 года была лишена права голоса. После этого Россия перестала платить взносы в бюджет Ассамблеи. Полномочия в полном объёме были возвращены российской делегации в июне 2019 года.

В этот раз российская делегация явно не намерена покидать сессию. Собственно, демарша украинской делегации можно было ожидать. Но пока это выглядит как формальность, большинство делегатов оспаривание полномочий российских коллег не поддержали: за оспаривание полномочий проголосовали 38 участников заседания, против выступил 61. Еще 51 парламентарий воздержались от голосования. В данном случае требовалось не большинство голосов, а соблюдение условий регламента, которое было выполнено.

Но при итоговом голосовании будет учитываться именно то, сколько делегатов его поддержали. И здесь расклад не в пользу украинской делегации и их сторонников.