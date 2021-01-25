Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Автор Антон Куликов

Полномочия делегации России в ПАСЕ оспорили. Проблема ли это?

Политика

В понедельник, 25 января, начала работу зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). И первые новости из Страсбурга касались российской делегации. Её полномочия не были подтверждены.

ПАСЕ-Россия: конец игры

По инициативе украинской делегации

Впрочем нельзя сказать, что это был такой уж сюрприз. С предложением оспорить полномочия по существу выступила глава украинской делегации Мария Мезенцева. После её заявления, согласно процедуре, прошло голосование, в ходе которого предложение Мезенцевой поддержали 38 представителей пяти национальных делегаций. Согласно регламенту ПАСЕ, чтобы оспорить полномочия той или иной делегации, требуются голоса как минимум 30 парламентариев из пяти национальных делегаций. То есть формальное требование выполнено.

Что дальше? Дальше комиссия по мониторингу в течение 24 часов подготовит доклад, который Ассамблея должна рассмотреть до конца сессии и принять окончательное решение. Работа нынешней сессии продолжается до 28 января. И до решения ПАСЕ российская делегация сохраняет все полномочия, то есть участвует в дискуссиях и голосованиях. Она не сможет только проголосовать по докладу комиссии по мониторингу.

Предполагается, что голосование будет в среду, 27 января. До той поры российская делегация никаких демаршей совершать не намерена. Хотя глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что в случае ограничения полномочий делегация России покинет Страсбург:

"В нашей позиции по этому вопросу ничего не менялось: если полномочия России в ПАСЕ не подтверждаются в полном объёме, делегация покинет Страсбург и не будет участвовать в сессиях ПАСЕ. Мы не приемлем никаких противоправных ограничений и санкций. Это противоречит самой природе парламентаризма. Надеюсь, у Ассамблеи хватит здравого смысла не доводить до нового кризиса отношения с Россией".

Сюрпризов не будет?

Тем временем, председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что вице-спикер ГД Петр Толстой утверждён заместителем председателя ПАСЕ.

Ранее "Коммерсант" сообщал, что в этот раз российская делегация планировала отправиться в Страсбург в "усечённом" составе. Вместо 18 депутатов Госдумы поехать должны были пятеро. Вообще говоря, можно было выбирать между онлайн- и личным участием. В Госдуме решили, что правильно будет поехать, пусть и сократив делегацию на две трети.

Напомним, российская делегация несколько лет не участвовала в работе ПАСЕ после того, как в январе 2016 года была лишена права голоса. После этого Россия перестала платить взносы в бюджет Ассамблеи. Полномочия в полном объёме были возвращены российской делегации в июне 2019 года.

В этот раз российская делегация явно не намерена покидать сессию. Собственно, демарша украинской делегации можно было ожидать. Но пока это выглядит как формальность, большинство делегатов оспаривание полномочий российских коллег не поддержали: за оспаривание полномочий проголосовали 38 участников заседания, против выступил 61. Еще 51 парламентарий воздержались от голосования. В данном случае требовалось не большинство голосов, а соблюдение условий регламента, которое было выполнено.

Но при итоговом голосовании будет учитываться именно то, сколько делегатов его поддержали. И здесь расклад не в пользу украинской делегации и их сторонников.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Редактор: Елена Тимошкина
Темы пасе леонид слуцкий
Новости
Ирина Горбачева готовится к срочной операции
В Китае автомобили арендуют, используя блокчейн
Алёна Апина попала в украинский "чёрный список"
Титов согласился взять Путина своим советником
iPhone 12 могут быть опасны для здоровья
Дочь Алексея Панина объяснила, почему не общается с мамой
Что делать, если пропал смартфон? Советы эксперта
Испания готовится к приёму летних туристов
Раскрыты причины послеродовой депрессии у мужчин
"Тамбов" на 99% прекратит существование уже в конце недели
Последние материалы
Титов согласился взять Путина своим советником
iPhone 12 могут быть опасны для здоровья
Дочь Алексея Панина объяснила, почему не общается с мамой
Что делать, если пропал смартфон? Советы эксперта
Испания готовится к приёму летних туристов
Сможет ли Кокорин заиграть в "Фиорентине"
Байден и Навальный могут уронить рубль
Раскрыты причины послеродовой депрессии у мужчин
"Тамбов" на 99% прекратит существование уже в конце недели
В 2025 году в России появится летающее такси
Популярное
Российский шоу-бизнес
Максакова объяснила своё возвращение в Россию

Ещё несколько лет назад Мария Максакова утверждала, что не может приехать в Москву, поскольку там её жизни грозит опасность.

Максакова объяснила своё возвращение в Россию
В России планируют полностью отменить ЕГЭ
Общество
В России планируют полностью отменить ЕГЭ
Российский шоу-бизнес
Гудков выпустил клип "Аквадискотека" с кадрами из "дворца Путина"
Единоборства. Новости и обзоры
Макгрегор ответил на насмешку Нурмагомедова
Любовь Степушова Другой трибуны нет: о чём Путин расскажет на Давосском форуме Любовь Степушова Василий Амирджанов В Кремле отрицают массовость протестов и пеняют Западу Василий Амирджанов Олег Артюков Россию исключили из лунной программы США: так ли это на самом деле Олег Артюков
Комментарии
Другой трибуны нет: о чём Путин расскажет на Давосском форуме
Байден и Навальный могут уронить рубль
Журналист-международник: Донбасс стремится быть с Россией
Путин выступит на Давосском экономическом форуме
Протесты из-за Навального - тревожный звонок для "Единой России"
Протесты из-за Навального - тревожный звонок для "Единой России"
Протесты из-за Навального - тревожный звонок для "Единой России"
Протесты из-за Навального - тревожный звонок для "Единой России"
В Кремле знали о подготовке информационных атак на президента
Протесты из-за Навального - тревожный звонок для "Единой России"
Певица Ирина Шведова начала работать в такси
Одесситы саботируют закон об украинизации
Протесты из-за Навального - тревожный звонок для "Единой России"
Протесты из-за Навального - тревожный звонок для "Единой России"
Протесты из-за Навального - тревожный звонок для "Единой России"
Протесты из-за Навального - тревожный звонок для "Единой России"
Путин выступит на Давосском экономическом форуме
За наследство Грачевского начинается "страшная битва"
Максакова объяснила своё возвращение в Россию
Комик Александр Шаляпин найден мёртвым в своей квартире
Певица Ирина Шведова начала работать в такси
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников