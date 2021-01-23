Протесты из-за Навального - тревожный звонок для "Единой России"

Сегодня, 23 января, в большинстве городов России прошли несанкционированные акции протеста против задержания Алексея Навального.

Митинги Навального в России. Что происходит накануне протестов?

Как готовились

Протесты в России 23 января 2021 года были анонсированы Фондом борьбы с коррупцией (организация, признанная в России иноагентом) во время публикации документального фильма-расследования "Дворец для Путина. История самой большой взятки". Причиной протестов являются задержание и арест оппозиционного политика Алексея Навального и его заявления о коррупции в адрес действующего президента России Владимира Путина.

Призывы к проведению митингов распространялись через социальные сети, видеохостинги YouTube и TikTok. Протесты поддержали ряд общественных деятелей и представителей творческой интеллигенции, имеющих медийную известность.

Их список опубликовал в своем Telegram-канале заместитель гендиректора Transparency International Russia Илья Шуманов.

Музыканты:

Face (2,7 миллиона подписчиков);

Oxxxymiron (5 миллионов);

Кровосток (0,1 миллиона);

IC3PEAK (0,9 миллиона);

Noize MC (2 миллиона);

Loqiemean (0,5 миллиона);

Элизиум (0,1 миллиона);

Вася Обломов (0,6 миллиона);

Максим Покровский из "Ногу свело!" (0,2 миллиона);

Порнофильмы (0,1 миллиона);

SCHOKK/Dima Bamberg (0,3 миллиона).

YouTube-блогеры:

Юрий Дудь (9,2 миллиона);

Данила Поперечный (4 миллиона);

Николай Солодников (0,2 миллиона);

Ресторатор/VersusBattle (7,1 миллиона);

Вечный (0,4 миллиона);

kamikadzedead (1,9 миллиона);

Николай Соболев (7,1 миллиона);

Эльдар Джарахов (6.9 миллиона);

Руслан Усачев (3,8 миллиона).

Ведущие, художники и актеры:

Владимир Познер (0,7 миллиона);

Максим Виторган (0,7 миллиона);

Артемий Троицкий (0,4 миллиона);

Леонид Парфенов (0,9 миллиона);

Мария Ивакова (1 миллион);

Троянова "Ольга" (0,4 миллиона);

Татьяна Лазарева (0,4 миллиона);

Покрас Лампас (0,5 миллиона).

Спортсмены:

Евгений Кафельников, теннисист (0,1 миллиона);

Артемий Панарин, хоккеист (0,5 миллиона).

Бизнесмены:

Евгений Чичваркин (0,7 миллиона).

"Изюминкой" сегодняшних протестов стало активное вовлечение в них лиц, не достигших 18 лет. Основным каналом агитации в молодёжной среде стал видеосервис TikTok.

Российским Telegram-сообществом отмечены случаи прямого размещения призывов к протестам в рекламе YouTube.

Накануне были арестованы пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, сотрудник отдела расследований ФБК Георгий Албуров, юрист ФБК Владлен Лось. Любовь Соболь, кроме того, была оштрафована на 250 тысяч рублей за призывы выходить на несанкционированные митинги.

По требованию Генпрокуратуры сеть "ВКонтакте" заблокировала страницы встреч митингующих, посвящённых 23 января. По сообщению Роскомнадзора, интернет-ресурсы TikTok, "ВКонтакте", YouTube и Instagram удалили от 17 до 50% "информации, вовлекающей несовершеннолетних в опасные для их жизни и здоровья противоправные действия".

Реакция СМИ

Проправительственные массмедиа ожидаемо осуждали организаторов митингов, фиксируясь на участии несовершеннолетних и нападениях на силовиков. Некоторые крупные информагентства не придали значения происходящим событиям. ТАСС, например, ограничился публикацией материалов об ответственности участников и организаторов митингов, реакции МИД на сообщения зарубежных диппредставительств. Оппозиционные СМИ и телеграм-каналы обвиняли сотрудников Росгвардии в излишне жестоких действиях.

Russia Today tg: "Стычку с силовиками на Страстном бульваре спровоцировали протестующие, побежав на силовиков сцепкой. Один из участников "мирной акции" ударил омоновца ногой".

Интерфакс: "Участники несанкционированной акции в Москве прорвали полицейское оцепление на Страстном бульваре, бросают петарды и файеры в полицейских. Одного из ОМОНовцев повалили на землю и избивают его ногами. Протестующие перекрыли движение транспорта на бульваре".

Силовики tg: "В ближайшие дни и недели оперативникам различных служб и ведомств, и следователям СК предстоит проделать титаническую работу, чтоб по крупицам видеозаписей установить ублюдков, нападавших на силовиков, и привлечь их к уголовной ответственности".

Эхо Москвы: "Женщина серьёзно пострадала во время задержаний на несанкционированной акции в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил корреспондент радиостанции "Эхо Москвы в Петербурге" Сергей Кагермазов. Пока неизвестно, что произошло с пострадавшей, отметил корреспондент "Эха".

Новая Газета: "В Москве задержания протестующих продолжаются, передаёт корреспондент "Новой", сейчас они проходят на Трубной площади и Цветном бульваре. В столице в общей сложности, по данным Reuters, на акцию вышли не менее 40 тысяч человек, однако МВД отчиталось лишь о четырёх тысячах участников".

Сноб: "23 января в разных городах России проходят протестные акции. По подсчетам "ОВД-Инфо", в них задержаны более 1,3 тысячи человек. Поводом для протестов стал арест вернувшегося из Германии политика Алексея Навального и выпущенное им расследование о "дворце для Путина". Фильм собрал миллионы просмотров — ещё больше, чем расследование "Он вам не Димон".

Baza tg: "В Питере ОМОНовец сильно ударил ногой в живот женщину во время разгона митинга на площади Восстания".

Итоги

Митинги состоялись в 46 городах России. По объективным причинам представить данные по подсчету численности их участников не представляется возможным. В Москве, по разным оценкам, их количество варьируется от 40 тысяч (Reuters) до менее 15 тысяч (Telegram-канал "Майор и генерал"). В Санкт-Петербурге — примерно в пять раз меньше. В остальных городах — значительно меньше, там их действия не оказывают существенного влияния на жизнь населения.

С высокой степенью вероятности можно утверждать, что организаторы митингов рассчитывали на кратно большую численность манифестантов и большую радикализацию акций протеста. Наиболее агрессивные настроения отмечены в Северной столице, где был избит полицейский, а участники акции целенаправленно провоцировали сотрудников правоохранительных органов на жёсткие силовые методы. В Москве зафиксирован случай избиения протестующими противника Навального, стремившегося высказать свою позицию.

Главным итогом является то, что 23 января удалось обойтись без погибших. Сотрудниками правоохранительных органов задержаны организаторы протестных акций, в том числе жена Навального Юлия. Составляются протоколы административных правонарушений, возбуждаются уголовные дела.

Митинги открыто поддерживаются руководством США и их европейских союзников, призывающих российские власти освободить Навального из-под стражи.

Характерной чертой протестов в России является то, что многие их участники (в особенности молодёжь) вышли не столько в поддержку Навального, сколько выразить протест действующей власти либо "за компанию".

Особенно тревожным звонком для правящей партии "Единая Россия" является то, что, по результатам опросов даже патриотически настроенных кругов, её поддерживает абсолютное меньшинство россиян.

При этом рейтинг президента Владимира Путина, остающийся на высоком уровне (более 60% по стране) никак не коррелируется с уровнем поддержки единороссов, не превышающим 10%.