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Автор Александр Шторм

Кейс Навального: как власть "делает биографию"

Политика

Кейс Алексея Навального в последнее время интересует практически всех. Основной вопрос - что это было и для чего? И почему на него так реагирует народ?

Кейс Навального: как власть "делает биографию"

Недоумение такого рода не является следствием неинформированности. Навального власть могла убить более прямолинейно, если бы цель была именно в этом.

Но именно власть упорно делает Навальному «карьеру», не обращая внимания на общественное и международное мнение.

Как пишет в своем блоге на городском радио "Эхо Москвы" Андрей Мовчан, сегодня уровень поддержки Навального ничем не отличается от показателей несистемной оппозиции - он в последние 15 лет не растет.

При этом его расследования не против смотреть  десятки миллионов людей, но на митинги выходят десятки тысяч, а несанкционированные санкции и вовсе удел тысяч или сотен человек.

В связи с историей Навального российский рынок растет, а количество человек, рвущихся свергать "обладателя дворца", который известен еще с 2010 года - минимально.

"Парадокс. Понятное дело, что он сам думает о себе как о лидере борьбы против всего плохого, связанного с нынешней властью. В глазах русскоязычных либералов он - революционер, а по мнению его сторонников - тот, кто должен получить силу и власть и поделиться с ними.

Но для большинства россиян Навальный -  персонаж со странным прошлым, который "рвется во власть и разоблачает коррупцию". Последнее прекрасно, но у "глубинного народа" не вызовет желания встать под знамена. Автор считает, что в  России коррупция исторически считается нормой, а стремление во власть - стремление  возможности, связанные с ней, увеличить.

По сути, "Навальный бьет в пустоту - это всё равно что в компании «настоящих мужиков» последовательно критиковать кого-то за сквернословие и рукоприкладство", отметил Мовчан.

Его история является интересным, но не интерактивным и не мотивирующим кейсом для остальных.

Но чиновники России, по мнению автора "явно откатившиеся назад к административно-силовой модели позднего СССР", видят в нем только диссидента и вражеский голос. В этой связи его отравление смотрится мало-мальски обоснованным как процесс испытания сильнодействующего вещества. Не более того.

Насчет того, что власть «делает биографию» имеет смысл вспомнить, что  популярность Бродского и Пастернака, Даниеля и Синявского, Солженицына и Виктора Некрасова в СССР была буквально сделана КГБ из ничего. 

Все процессы, которые имели место в СССР, стартовали именно "сверху". Идеи либерализма и прогрессизма, являвшиеся производными от чистой коммунистической идеологии и веяний хрущевской оттепели, появились в среде ИТР, и довольно быстро привели страну к краху.

По мнению автора, Россия жила и живет двумя идеями - общинно-распределительной, ошибочно называемой здесь «коммунистической», и  сакрально-автократической.

Только они и будут создавать баланс и обеспечивать место во власти.

А диссиденты - будут вещать.

Принципиального значения это иметь не будет. 

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Темы андрей мовчан акции протеста алексей навальный
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