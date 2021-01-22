Яхты против МРОТов: социальная справедливость — главное требование дня

Беспрецедентный кризис 2020 года на мировой экономической и политической арене определил последующие события. Как они будут развиваться? Что ждет Россию в 2021 году? Почему ситуация всё больше напоминает закат Перестройки и начало распада СССР? Люди видят отсутствие социальной справедливости. Многие еле-ели сводят концы с концами, а олигархи бесятся от шальных денег. Но ведь, если люди будут доведены до крайней степени недовольства, власть не сможет огородиться от народа никакой армией.

Поймёт ли наконец это российское руководство? Обернётся ли власть лицом к простым людям, исходя хотя бы из инстинкта самосохранения? На все эти и многие другие вопросы Инны Новиковой ответил военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

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— Игорь, в 2021 году у нас — парламентские выборы. Будет ли политическая жизнь наполняться не только бравурными отчетами, а реальной политической конкуренцией? Без этого вряд ли возможно изменить жизнь в России к лучшему. Как вы считаете?

— Дя. Я думаю, что все-таки главный фронт пройдет внутри России. Потому что по мере того, если и дальше, не дай Бог, экономическая ситуация будет ухудшаться, то всеобщее недовольство будет расти.

Понятно, что тогда активизируются различного рода иностранные агенты, как их там не называй. И с официальным ярлыком, и без официального ярлыка они будут, конечно, стараться также внести свою лепту в то, чтобы дестабилизировать ситуацию.

Главное, это — эффективность власти, ее способность оценивать риски, реагировать на них, в том числе на внутренние угрозы. Необходимо, чтобы у подавляющего большинства граждан Российской Федерации все-таки было чувство, что государство не грабит, а защищает, что такое государство надо сохранить, нужна стабильность.

Поэтому государство должно сделать встречные шаги к гражданам. Мы должны понимать и чувствовать, что государство — не для олигархов, а для подавляющего большинства российского народа.

МРОТ и яхты

Власть должна все-таки меняться. Она должна быть более адаптивной. Сейчас же мы видим засилье чиновников, мы видим, что олигархи решают свои проблемы без оглядки на население.

С одной стороны, МРОТ чуть повысили, хотя опять незначительно — до смехотворной суммы.

С другой стороны, мы читаем новости, как океанская мега-яхта очередного российского олигарха покидает стапеля.

Все-таки надо что-то делать для достижения социальной справедливости. Потому что если у людей не будет ощущения социальной справедливости, то это может привести к очень плохим последствиям.

Лично у меня сейчас такое чувство, что мы находимся в ситуации подобной 1989-1990 годам. Такие же ощущения: ощущения того, что надвигается нечто, ему надо противодействовать.

Способны ли мы будем этому противодействовать только лишь за счет введения определенного рода законодательных ограничений на деятельность тех или иных структур, хватит ли этого для того, чтобы отодвинуть надвигающееся какое-то событие? — Я не знаю.

Риски ценностей

Возникает, конечно, большое количество рисков. Мы понимаем, что разрушение страны приведет к несчастливым жертвам и последствиям печального характера. Поэтому надо держаться за единую целостную Российскую Федерацию. Стабильность в стране — главная ценность.

Но чтобы это чувство было превалирующим, государство, конечно, должно заботиться о гражданах, особенно о тех, кто сам о себе не может позаботиться в достаточной степени, — это малоимущие, люди, находящиеся за чертой бедности.

Невозможно наблюдать спокойно, когда одни сходят с ума от количества миллиардов долларов, а другие думают, как бы прожить хотя бы от зарплаты до зарплаты. Надо что-то менять в этой ситуации. Я надеюсь, что государство понимает эти вызовы и будет на них реагировать.

— С одной стороны, во время пандемии некоторая помощь была оказана людям и бизнесу, но многие считают, что она была явно слабой, очень незначительной. Силуанов недавно сказал, что не успели потратить миллиард рублей, которые были выделены для оказания помощи.

— То есть, получается, что некому было помогать, поэтому миллиард так и не оприходовали. Хотя пенсионерам, людям, потерявшим работу, малому и среднему бизнесу явно было трудно. Такая ситуация сама по себе не изменится. А тех, кто при власти, все устраивает. Они живут в своем мире и видят только этот мир.

— При этом уже сколько потрачено средств на строительство "Северного потока-2", но до сих пор нет уверенности, что мы сможем его достроить. Даже самые большие оптимисты говорят, что давление на наших партнеров по строительству этого газопровода — беспрецедентно огромное.

Несмотря на холод в Европе, несмотря на то, что Германия долго пыталась бороться и еще продолжает сопротивляться, американцы могут ее дожать. Как бы получится очень нелепая ситуация, когда практически все уже готово, осталось совсем чуть-чуть, но ничего так и не получается. Как вы считаете?

— Ситуация, конечно, очень тревожная. Действительно уже вторая компания за последнее время выходит из проекта.

— Все-таки есть заявление о том, что мы достроим. На ваш взгляд, получится его запустить?

— С другой стороны, Байден, видимо, свою лепту внесет для усиления давления. Можно рассчитывать только на здравомыслие генералов немецкой экономики. Все-таки этот проект — важный и чувствительный не только для России, но и для Германии.