Слияние трёх: в России появится условно-новая партия

В России стартовала избирательная кампания. Неформальная, конечно — до официального старта еще несколько месяцев. Но объявление об объединении "Справедливой России" с партиями "За правду" и "Патриоты России" — это именно про выборы.

Результат длительных переговоров

Об объединении 20 января объявил лидер "Справедливой России" Сергей Миронов, по словам которого произошедшее стало результатом длительных переговоров. Поскольку предвыборные блоки в России в выборах участвовать не могут, то речь идет именно о создании новой партии. Которая, по словам Миронова, будет называться "Справедливая Россия — за правду".

Правда, издание "Свободная пресса" сообщает, что лидеры "За правду" и "Справедливая Россия" только приступают к переговорному процессу. Надо полагать, что речь идет о распределении мест в новой партии.

Напомним, еще в конце ноября появилась информация о том, что "Справедливая Россия" может объединиться с несколькими партиями. Тогда помимо "За правду" и "Патриотов России" называли еще "Родину" и Российскую партию пенсионеров за социальную справедливость. Эти две партии, однако, в числе объединяющихся не фигурируют.

Давайте сольемся

Сергей Миронов, сообщив о слиянии трех партий, предложил слиться вообще всем партиям левого фланга. Куда помимо КПРФ он включил еще и ЛДПР.

"Давайте прекращать политический монополизм одной партии в нашей стране. Давайте строить в нашей стране новое социалистическое общество", — призвал он. Но этого, конечно, не произойдет.

Вообще говоря, нынешнее объединение трех партий может быть своего рода вызовом все той же КПРФ. Руководство которой в ноябре прошлого года пообещало создать "мощный фронт" левопатриотических сил. Хотя коммунисты такие "мощные фронты" создают вовремя каждой федеральной избирательной кампанией, будь то думские или президентские выборы. И едва ли нынешний будет мощнее предыдущих.

Хотя надо напомнить, что в 2006 году "Справедливая Россия" создавалась именно как конкурент КПРФ. Социал-демократы должны были перетянуть к себе электорат коммунистов. Почему бы не попробовать еще раз?

Что касается нынешнего объединения, то самый актуальный вопрос — кто будет лидером партии и как будут распределены первые места в партийном избирательном списке.

Сергея Миронова после первых новостей о слиянии трех политических организаций уже принялись "выпроваживать" из "Справедливой России". Он и в самом деле не производит впечатления политика, который благодаря своей харизме может обеспечить партии места в следующем составе Госдумы.

Однако же и лидеры "За правду" и "Патриотов России" на эту роль едва ли подходят. Вообще довольно рискованная ставка — в год выборов радикально менять партийное руководство.

Многое станет понятно после того, как пройдет съезд новой (то есть, конечно, не совсем новой) партии. О дате его проведения пока объявления не было.