Борьба за наследство: Геннадию Зюганову "подыскали" преемников

В КПРФ якобы обострилась борьба между потенциальными преемниками Геннадия Зюганова. В первую очередь называют первого секретаря Московского городского комитета КПРФ Валерия Рашкина и заместителя председателя ЦК КПРФ Юрия Афонина.

Альянсы "за" и "против"

Причем 66-летний Валерий Рашкин, если верить, например, главреду "Эха Москвы" Алексею Венедиктову, ищет поддержки Алексея Навального. А 43-летний Юрий Афонин рассчитывает на благосклонность администрации президента РФ. Такой вот полярный разброс…

В общем-то, первый секретарь МГК КПРФ действительно не против ситуативных альянсов с несистемной оппозицией. А в 2019 году Алексей Навальный очень много говорил о том, что именно его "умное голосование" помогло коммунистам получить на выборах в Мосгордуме 13 мандатов. Лидер КПРФ тогда категорически отверг претензии Навального, подчеркнув, что успех коммунистов никак не связан с "умным голосованием".

Впрочем, совершенно непонятно, каким образом поддержка Алексея Навального могла бы помочь Валерию Рашкину в борьбе за пост председателя КПРФ. Или же мы чего-то не знаем, а на самом деле в компартии полно "навальнистов", которые просто не дают о себе знать до поры до времени? Ну это предположение из разряда даже не конспирологических…

Что касается слухов о том, что зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин ищет поддержки в администрации президента, то логичнее было бы предполагать, что поддержка Афонину все же нужна в первую очередь в руководстве КПРФ.

Геннадий Зюганов спокоен — имеет право

Сам Геннадий Зюганов демонстрирует спокойствие.

"Вы про моих преемников задавайте вопросы тем, кого рекомендуют, они пусть ответят. У нас нет преемников в партии. Партия у нас коллективная, съезд избирает руководящий орган ЦК тайным голосованием, а из ЦК выдвигают кандидата, которого избирают. У нас нет такой практики, что вот этот преемник, а этот не преемник", — сказал Зюганов РИА "Новости".

По его словам, к подобным слухам он относится спокойно: "Меня уже 20 лет снимают, преследуют, судят, запрещают".

Про необходимость обновления КПРФ — подразумевая, в первую очередь, руководство партии — разговоры действительно идут уже не один год. У коммунистов действительно большие проблемы с привлечением новых избирателей.

Но едва ли в год выборов в Госдуму в компартии затеют масштабные перестановки в руководстве. Слишком велик риск, что это дезорганизует партию. Хотя очевидно, что очередная порция слухов о "борьбе за наследство Зюганова" связана в том числе и с грядущей избирательной кампанией.