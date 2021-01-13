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Автор Антон Куликов

От Хурала Верховному совету: в Калмыкии просят отставки спикера парламента Хакасии

Политика

Депутаты Народного хурала Калмыкии направили официальное обращение к своим коллегам из Верховного совета Хакасии с просьбой рассмотреть вопрос о соответствии занимаемой должности председателя хакасского парламента Владимира Штыгашева. Мягко говоря, не самое распространенное явление, чтобы депутаты одного регионального парламента просили депутатов другого отправить спикера в отставку.

От Хурала Верховному совету: в Калмыкии просят отставки спикера парламента Хакасии

С чего всё началось

Началась эта история в январе прошлого года. На одном из заседаний Верховного совета Хакасии Владимир Штыгашев выступил с речью о Великой Отечественной войне. И в ней коснулся темы депортации калмыков, заявив, что их высылка в Сибирь объяснялась желанием Иосифа Сталина уберечь народ от советских солдат и казаков, которые после возвращения с фронта якобы принялись бы мстить пособникам фашистов. По словам Штыгашева, они были "в каждой калмыцкой семье".

Реакция в Калмыкии была быстрой и резкой. Глава республики Бату Хасиков назвал недопустимым объяснение депортации целого народа предательством отдельных людей, а старейшины и представители общественности Калмыкии потребовали от Штыгашева извинений.

Сам Владимир Штыгашев тогда же выразил "искренние сожаления", "если сказанное о войне мною задело чьи-то чувства".

"Я никого не уполномочивал в искаженном виде транслировать в средствах массовой информации мои высказывания, взятые из контекста и сделанные во время беседы с депутатами. Тем более, делать выводы, которые мне чужды, которые могут хоть как-то оскорбить другие братские мне народы, — нет и не было никакого оправдания депортации калмыцкого народа. Это трагедия, война — это самое страшное, что выпало на все человечество, особенно на советских людей", — сказал Штыгашев.

В Хакасии тогда сообщили, что видеобращение спикера хакасского парламента отправили главе Калмыкии и в Народный хурал.

От требования извинений к требованиям об отставке

Однако в Калмыкии эти объяснения Владимира Штыгашева не приняли. На протяжении всего 2020 года в республике периодически вспоминали о речи председателя Верховного совета Хакасии, требуя извинений. Кроме того, звучали предложения исключить Штыгашева из "Единой России". Хакасское отделение партии наложило на спикера взыскание.

Вообще говоря, обращение, о котором идет речь, было принято на сессии Народного хурала более двух недель назад. Однако тему вновь вернули в информационное поле.

Объясняют это тем, что, дескать, было получено официальное обращение. Ну а тот факт, что в Хакасии столь охотно подхватили эту тему, можно объяснить еще и тем, что оппонентов у Владимира Штыгашева немало. Что неудивительно, пост председателя Верховного совета Хакасии он занимает почти 39 лет, с 1992 года.

Впрочем, совсем необязательно, что депутаты Верховного совета Хакасии когда-нибудь рассмотрят обращение своих калмыцких коллег.

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Темы хакасия калмыкия депортация владимир штыгашев
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