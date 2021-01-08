Формула успеха: какие партии смогут повлиять на результаты выборов в Госдуму

По данным на декабрь 2020 года, в России зарегистрированы 39 политических партий. Очевидно, что не все из них примут участие в выборах в Госдуму в нынешнем году. Каковы шансы "малых" политических партий повлиять на результаты выборов?

Речь, в том числе, и о новых партиях, которые участвовали в едином дне голосования в прошлом году. Наибольшего успеха из них добилась партия "Новые люди", которая сумела получить мандаты в парламентах нескольких регионов и областных центров. Хуже результаты у "За правду" и "Зелёной альтернативы". И ничего не добилась Партия прямой демократии.

В выборах в сентябре также приняли участие ещё несколько партий: "Родина", "Патриоты России", "Яблоко", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, "Коммунисты России", Коммунистическая партия за социальную справедливость, Партия роста и другие.

Можно предполагать, что большинство из этих партий примет участие в выборах в Госдуму. Но вот каковы их шансы повлиять на итоговое распределение мест в нижней палате парламента?

Условия успеха

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин полагает, что пока предпосылок для "оживления политического ландшафта" нет.

"Да, ряд малых партий пользуется негласной поддержкой администрации президента — это очевидно. Ряд проектов пытается перезагрузиться, например, "Яблоко". Но пока предпосылок для того, что они будут успешны либо привлекут внимание избирателей, нет. Многое будет зависеть от наполнения списков. Списков ещё нет. Поэтому мы не можем прогнозировать, будут ли они иметь успех или нет", — сказал эксперт "Правде.Ру".

"Первая нулевая фаза — это сбор средств для работы с избирателями. Пока здесь, кроме системных парламентских партий, ни один из партийных проектов не блещет, что называется. Во всяком случае, мы не знаем о том, насколько они хорошо финансово снабжаются, вернее, наладили финансовое снабжение для ведения избирательной кампании. Так что пока у нас нет данных для качественного анализа и тем более прогноза", — считает политолог.

Запрос на обновление

Эксперт Института гуманитарно-политических исследований Владимир Слатинов полагает, что у "старых" малых партий не хватит ресурсов, чтобы по-настоящему проявить себя в ходе избирательной кампании.

"Большинство из них, честно говоря, уже избирателям не то чтобы надоели, но мне кажется, что интерес к ним в значительной мере утрачен. Потом ведь надо понимать, что большое значение с точки зрения результатов будет иметь явка, в том числе в крупных городах", — сказал политолог "Правде.Ру".

По его словам, сценарий избирательной кампании "более-менее очевиден":

"Понятно, что власти, скорее всего, будут "сушить" явку в крупных городах, для того чтобы обеспечить успех "Единой России". Сценарий 2021 года мне видится более-менее очевидным. Речь идет о стратегии власти сейчас — не слишком тормошить, не слишком активизировать апатичное городское большинство, которое сидит на диване, не голосует, что и позволяет власти выигрывать".

При этом, считает политолог, запрос на обновление, на новые лица в политике есть.

"Однако здесь важно понимать, какая у нас сейчас политическая система. То есть она очень жёстко отсекает от легального политического процесса несистемную оппозицию и вообще всех, кого власть считает, скажем так, деструктивными. И эта тенденция по мере приближения избирательной кампании следующего года будет усиливаться. Я думаю, что значительная часть так называемой несистемной оппозиции не будет допущена", — сказал Владимир Слатинов.

"Что касается тех, кто будет допущен до легального политического процесса и получит "благословение" от власти из этих новых проектов, то мы их видим. Это "Новые люди"; это "За правду"; это — не знаю, насколько можно назвать их "старыми новыми" или "новыми новыми", — Партия пенсионеров за социальную справедливость", — сказал "Правде.Ру" эксперт.

По его мнению, "их функция понятна — они должны будут абсорбировать часть этого недовольного городского электората, который придет на выборы", и "таким образом они решают несколько очень важных задач: внешне ответят на запрос на обновление".

"Они заберут часть голосов у КПРФ и ЛДПР — у системной парламентской оппозиции, не дав им усилиться в большей мере из-за роста критических настроений, особенно в городах. Но при этом, скорее всего, — пожалуй, за исключением "Новых людей" — у этих партий очень слабые перспективы на преодоление проходного барьера. Если эти партии оттянут приличное количество голосов у системной парламентской оппозиции, но при этом всё-таки не пройдут барьер, партийные мандаты будут распределены таким образом, что определённую часть их получит, в том числе, "Единая Россия". Поэтому распыление и фрагментация оппозиционных голосов — тоже достаточно важная миссия этих политических сил", — считает Владимир Слатинов.

"У нас действительно существует серьёзная проблема, связанная с тем, что у условного городского класса нет свой партии. Это действительно проблема, переходящая от выборов к выборам. Все попытки — напомним, например, Михаила Прохорова — сформировать такую городскую партию с повесткой, близкой к либеральной, не удаются. С "Новыми людьми" будет, как я понимаю, очередной эксперимент. Я бы не исключал, что "Новые люди" на бренде и действительно имеющемся запросе на партию с городской повесткой могут "выстрелить”, но не слишком сильно", — сказал "Правде.Ру" политолог.