"Старикам" здесь место? Чего ожидать от парламентской оппозиции на выборах-2021

В нынешней Госдуме представлены четыре политические партии: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия". Собственно, этот состав не меняется на протяжении уже нескольких созывов Госдумы. Есть ли предпосылки того, что он изменится после выборов в нынешнем году?

Уже довольно значительное время обсуждается необходимость обновления "старых" парламентских партий. То есть, как обсуждается, скорее, это размышления сторонних наблюдателей. Нет никаких сомнений, что и на выборы в Госдуму восьмого созыва эти три партии поведут их нынешние лидеры. И вопрос в том, в какой степени это поможет привлечь избирателей.

Точнее сказать, новых избирателей. У всех трёх партий есть группы сторонников, которые голосуют за них на выборах. Но это необходимый минимум, чтобы партии получили представительство в Госдуме. А вот его, это представительство, увеличить? Вот в чём проблема.

"Меняться придется"

Политолог Владимир Перевозчиков полагает, что партиям особо выбирать не приходится, придётся меняться.

"Если не будут меняться партии, то их просто на политическом ландшафте не будет. Ушли те времена, когда партия стабильно говорила один и тот же тезис 20 лет и за неё голосовали или не голосовали. Естественно, партиям, чтобы быть в повестке, чтобы быть востребованными, нужно понимать, чувствовать избирателя. И предлагать то, что избирателю необходимо на данный период времени", — сказал эксперт "Правде.Ру".

"Конечно, партиям нужно меняться. Меняться, начиная от оргструктур и внутреннего распорядка до политических месседжей для избирателя", — подчеркнул эксперт.

По его мнению, "если партии смогут предлагать что-то новое, интересное, то за них будут голосовать и они останутся в Госдуме, а если нет, значит, их там не будет".

"А это на самом деле очень тяжёлый процесс внутренней перестройки. Даже себя любимого тяжело перестроить, а когда целая политическая партия себя перестраивает…" — отметил Владимир Перевозчиков.

Разные перспективы

В свою очередь, политолог Владимир Джаралла считает, что корректно рассуждать о перспективах партий можно на настоящий момент времени, в течение следующих месяцев ситуация может поменяться.

Но пока, по его словам, "самые мрачные перспективы вырисовываются перед "Справедливой Россией".

"Дело в том, что партия не имеет никакой ниши, которую могла бы считать своей. Чтобы продлить своё политическое существование, ей необходима работа. Но этой самой работы мы и не видим. О причинах можно рассуждать долго. Но пока очевидно, что её основой были региональные отделения, а региональные отделения были ничем иным, как политическим представительством местных элит, которые могли благодаря этому защищать свои интересы на своём региональном уровне. И эта ситуация выглядела, в принципе, понятной. Но для того чтобы реализовать амбиции в Госдуме, этого будет явно недостаточно", — сказал эксперт "Правде.Ру".

Что касается либерал-демократов и КПРФ, то, по мнению Владимира Джараллы, для них ситуация в настоящий момент выглядит более благополучно.

"Они обладают своими нишами, в которых практически нет конкурентов. ЛДПР — это своеобразное голосование против всех, фига в кармане, которую народ держит в отношении власти. В связи с этим, так как они берут протестный электорат, у них перспективы выглядят вполне неплохо. Очень перспективно для них выглядят случайно свалившиеся на них победы на региональных выборах, когда в силу местных противоречий люди голосовали против кандидатов власти по принципу "за кого угодно, только не за них". В результате чего ЛДПР совершенно неожиданным образом получила несколько областей в своё управление, в которых показала себя достаточно неплохо", — считает эксперт.

По его мнению, в случае КПРФ всё решает название: "Потому что если подходить с точки зрения коммунистической теории к самой КПРФ, то возникает вывод, что никакого отношения к коммунистической идеологии, кроме названия, у неё нет. Но в данном случае это не имеет значения, потому что избиратель голосует именно за это название. В результате этого для КПРФ ситуация выглядит, пожалуй, достаточно неплохо".

При этом, подчеркнул политолог, речь идёт о голосовании по партийным спискам. Что касается одномандатных округов, то для всех партий ситуация выглядит куда сложнее.

"По одномандатным округам все политические силы в совершенно иной ситуации. Здесь очень многое зависит от личностей, которые партии выдвигают в одномандатных округах. И очень часто возникает ситуация, при которой скорее человек более нужен политической силе, чем политическая сила ему. Здесь перспективы у них выглядят у всех достаточно сложными", — считает Владимир Джаралла.