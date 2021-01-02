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Автор Олег Артюков

Госдума-2021: чем выборы в этом году будут отличаться от предыдущих

Политика

2021 год имеет особое значение с точки зрения выборов. В сентябре должны пройти выборы в Госдуму VIII созыва. Теоретически, могут пройти и раньше — если вспомнить историю вопроса. Но именно что теоретически.

Госдума-2021: чем выборы в этом году будут отличаться от предыдущих

Дискуссия о переносе выборов в Госдуму

Напомним, в ходе обсуждения поправок в Конституцию зимой-весной 2020 года развернулась дискуссия о возможности досрочных выборов. Владимир Жириновский предложил провести их в сентябре 2020 года. Единоросс Александр Карелин внес соответствующую поправку. Однозначно против были только коммунисты.

В итоге точку в дискуссии поставил президент России Владимир Путин. По его мнению, для проведения досрочных выборов необходимо согласие всех политических сил. И необходимости в них глава государства не увидел. И тему свернули — Александр Карелин поправку отозвал.

Возможен ли перенос выборов в Госдуму в 2021 году? В теории все возможно, но зачем? Два-три месяца особой роли не сыграют. Хотя, конечно, совершенно этого исключать тоже не стоит.

Отличия от предыдущих выборов

А что думают политологи по поводу грядущей избирательной кампании? Чем она будет отличаться от предыдущих?

По мнению политолога Андрея Миронова, "скорее всего, эта кампания будет одно из самых грязных, которая только может быть".

"Я имею в виду под "грязью" попытки фальсификации данных и попытки оспорить результаты выборов. В связи с тем, что 50% депутатов Госдумы избираются по одномандатным округам, я прогнозирую, что в этих округах может развиться конкурентная борьба. Там где есть конкуренция, там будут возникать самые большие спросы", — сказал он "Правде.Ру".

"Если останутся "пеньки" для голосования, то конечно, возникнут очень большие вопросы по результатам голосования. Если "пеньков" не будет, то, скорее всего, это будет гораздо проще. Но я планирую и прогнозирую, что все-таки это будет очень много спорных вопросов", — сказал эксперт.

По его мнению, ставки слишком высоки, а "Единой России" будет "очень-очень проблематично" сохранить большинство в Госдуме.

А по мнению профессора департамента политологии и социологии Уральского федерального университета Анатолия Гагарина, избирательная кампания в первую очередь будет проходить под знаком борьбы с пандемией. А потому кандидаты в депутаты, скорее всего, будут активно использовать лозунги про "защиту" и "заботу".

"Все, что связано с социальными направлениями в программах кандидатов и партий, безусловно, будет, скорее всего, поставлено во главу угла и будет впроходить мощным рефреном, потому что именно это сейчас беспокоит, прежде всего, население. Какие-то различия политической окраски между разными партиями избирателей вряд ли будут сильно интересовать", — сказал эксперт "Правде.Ру".

По мнению Анатолия Гагарина, избирателей будут интересовать "убедительные и понятные месседжи".

"И чем проще, доступнее, понятнее будут изложены основные программные тезисы и информация о тех или иных поступках кандидатов партии, это будет востребовано в первую очередь. И такие месседжи будут, как мне кажется, иметь успех. Поэтому, конечно, сейчас уже кандидаты активно работают в этом направлении. И мы видим по их отчетам, прежде всего", — подчеркнул он.

"Этим сейчас занимается "Единая Россия", судя по тем данным, которые они сейчас размещают и определенным образом пропагандируют. И я думаю, что как раз сейчас все партии аккумулируют эту информацию и планируют ее использовать в избирательной кампании. Кандидаты тоже сейчас активно прилагают усилия для того, что иметь определенный запас своих активных действий, что называется "летопись добрых дел". Я думаю, что это все будет чрезвычайно востребовано. И те, кто сумеют убедить избирателей в том, что именно их активная позиция является убедительной, сумеют действительно получить поддержку у избирателей", — отметил Анатолий Гагарин.

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Темы андрей миронов выборы в госдуму анатолий гагарин
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