Игорь Гундаров: Национально-освободительное движение — против Конституции

Почему патриотизм — последнее прибежище негодяев? Как звучит эта фраза полностью? При чем здесь депутат Госдумы Евгений Федоров? К чему он призывает? Что за организация Национально-освободительное движение, которой по его словам якобы руководит президент? Называет ли депутат конкретных вражеских агентов, работающих против России? Обо всем этом и многом другом Инне Новиковой высказал свое мнение доктор медицинских и кандидат философских наук, заместитель председателя по идеологии партии "Власть — народу" Игорь Гундаров.

Читайте начало интервью:

Могут ли народы мира получить власть

Игорь Гундаров: Федоров — против Путина и Конституции

Игорь Гундаров: теперь Путин отвечает за все

— Игорь Алексеевич, вы во многом обвиняете депутата Евгения Федорова, но он говорит, что все его действия направлены на благо России и на поддержку президента.

— Давайте получше посмотрим, что же говорит Федоров, что он предлагает?… — Это тянет на организованную преступную группировку. Причем, чтобы прикрыться, он Путина притягивает в то, что сам говорит.

Знает ли Путин о НОД?

Федоров говорил в интервью на вашем канале и в интервью зарубежному телевизионному агентству, что примерно 8 лет мы занимаемся созданием группы, сейчас есть центральный штаб, региональные штабы, главнокомандующий Национально-освободительным движением — Путин.

Путин знает о том, что он — главнокомандующий какой-то неконституционной группировки, которая обладает главным штабом, региональными штабами и имеет фактически сеть агентов, которая функционирует?

Дальше упоминаются бригады оперативного реагирования восстанием. Это вообще страшно звучит. И дальше он говорит, что наш следующий год (последнее интервью почитайте) будет главным, будет бой. Нужно выводить людей на улицы.

Сравните, что бедный арестованный процессор МГИМО Николай Платошкин говорит и что говорит депутат Федоров. Дальше он говорит: работать на улице с гражданами, с сетевыми блогерами.

ОПГ против Конституции?

Получается, что там — целая организованная группа, которая занимается антиконституционной деятельностью. Он говорит, ссылаясь опять же на Путина, что главными являются первая и вторая главы Конституции.

Теперь он этот подход обозначил. И вот главная задача НОД — все действия направить на позицию по восстановлению свободы, суверенитета и независимости, чему мешают две первые главы Конституции.

И он дальше говорит: мы исполняем решение главнокомандующего (Владимир Владимирович, вас подставляют), о котором объективно Путин объявил почти официально. И мы должны готовиться к следующему году.

Платошкин — мальчишка против Федорова

К чему?… Что будет в следующем году? Какие военные действия? Кого с кем? Кого собирается Федоров выводить на улицы якобы под водительством главнокомандующего Путина? Что это вообще такое?…

Мне кажется, что Платошкин — это мальчишка по сравнению с тем, что планирует и чем в течение 8 лет уже занимается Федоров, прикрываясь иммунитетом политической неприкосновенности как депутат Госдумы.

И вообще кто его покровительствует? Несомненно же, что не он сам все это делает. Куда тянутся эти нити? И не пятая ли это колонна, которая пятой колонной называет кого-то другого, им неугодного?

— Евгений Федоров на самом деле считает себя патриотом, позиционирует себя патриотом и считает, что нужно бороться с пятой колонной.

— Патриотами все себя называют. Вы думаете, Навальный себя не называют патриотом?… Постоянно про патриотизм говорит. А кто громче всех кричит "держи вора"? — Вор. Поэтому не надо ориентироваться на слова, что я — патриот…

Кстати, вы знаете, откуда появилось выражение "патриотизм — это последнее прибежище негодяев"? Я сам вначале очень негативно относится к этой фразе, но потом когда перечитал источники, понял, что в контексте это — очень правильно.

Просто полностью сказано, что патриотизм — это настолько высокое и святое слово, что когда у последнего негодяя не остается выхода, всем становится очевидно, что он — негодяй, у него нет больше никаких возможностей выглядеть прилично, то он объявляет себя патриотом…

— Надо замаскироваться под это дело, пробраться?…

— Да. Он тогда говорит, что я патриот. Он натягивает на себя шкуру патриота, и уже становится неудобно его обвинять. Это же — патриот.

Первыми такими отъявленными патриотами были английские пираты. У них был выбор: либо виселица, либо начинать говорить, что ты патриот. Поэтому не исключено, что и Федоров — патриот именно такого свойства.

— На самом деле у нас вся страна полна патриотами. Только каждый понимает патриотизм и пользу для страны по-своему, иногда очень оригинально. Есть даже такие мнения, что спасение России в том, чтобы отказаться от самой России, потому что в России — все очень плохо, а если мы перестанем быть Россией, то тогда у нас все будет хорошо.

Фраза "к несчастью, я родился в этой стране, но я люблю эту страну, я хочу сделать ее лучше", к сожалению, стала очень расхожей. Но даже эти люди называют себя патриотами и этим оправдывает любые свои действия. И бандеровцы считают себя патриотами Украины, рассказывают, как они ее любят и все делают для блага страны.

— Вот фраза, что патриотизм — последнее прибежище для негодяя, как раз про это. А что у Федорова кроме трепа и нагнетания страха, втягивания Путина есть патриотического на самом деле?

Он прямо говорит, что будут в следующем году битвы на улицах. Он во враги записывает всех, говорит, что у нас — ненациональное правительство, про народ, который поддерживает элиту. Что ты имеешь ввиду под "ненациональным правительством"?

Кто враги?

Федоров называет в правительстве конкретных противников национальных интересов? Нет. У него — только туманные фразы, уводящие людей от реальности. Слова-то красивые: патриотизм, потеряли национальный суверенитет…

Ты мне конкретно покажи, кто в правительстве ведет антинациональную политику. Ты покажи, кто в ФСБ ведет такую политику, в прокуратуре, где в Конституционном суде…

Почему Зорькин молчит, если у нас — антинациональная глобальная политика?… Если уж такое сказано, тем более — неоднократно и не просто кем-то с улицы, а депутатом высшего законодательного органа власти, на это в любом случае надо реагировать.