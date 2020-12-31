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Автор Инна Новикова

Игорь Гундаров: теперь Путин отвечает за все

Политика

Каким образом первая и вторая главы Конституции оказались под ударом некоторых депутатов после большой пресс-конференции президента Российской Федерации? Почему депутату Государственной Думы Евгению Федорову мешает Конституция РФ? Правда, ли что её писали американцы? Кто именно? Но разве в недавнем прошлом и сейчас приватизируют госсобственность агенты Госдепа? Мешает ли нам Белый дом снизить цены на продукты и лекарства?…

Почему и каким образом теперь ответственность за всё положение в стране взял на себя Президент Путин? Обо всем этом и многом другом Инне Новиковой высказал своё мнение доктор медицинских и кандидат философских наук, заместитель председателя по идеологии партии "Власть — народу" Игорь Гундаров.

Читайте начало интервью:

Могут ли народы мира получить власть

Игорь Гундаров: Федоров — против Путина и Конституции

— Игорь Алексеевич, вы рьяно защищаете Конституцию 1993 года, но ведь многие уже давно говорили, что для нас ее написали американские советники, она нам не дает стать полностью суверенной страной.

— Я спрашиваю об этом на всех каналах. Мы на одном канале даже ведем конституционные чтения. Покажите мне хоть одну главу, написанную Госдепом и американскими советниками.

— Так ведь они тогда были во всех ключевых структурах власти, без их участия ни один важный вопрос не решался. Считалось, что они же теперь — наши друзья, плохого не посоветуют, мы строили капитализм по их рецептам и пускали их на наши самые секретные производства и в высшие органы власти.

— А где были Патрушев, Бортников и все спецслужбы? Где был Путин?… Почему он не кричал? Я не верю, что Путин сознательно допустил то, что было. А несознательно… Кстати, Владимир Владимирович не говорит громко об этом, но он ведет либеральную экономическую политику.

Беда — не в американских происках, а российском либерализме

И он сам — либерал. Об этом Песков прямо говорит. А что такое либеральная экономика? Это значит, что есть капитал и капитал ищет там, где выгодно. У нас — капитализм. И если западный капитал сильнее, он будет у нас господствовать…

В законах капитализма, если у тебя больше денег, ты покупаешь тогда никель или сталелитейные заводы, электростанции и так далее. Это — нормально в рамках капитализма. Если для нас это — плохо, то нужно менять капитализм на что-то другое, при капитализме это — совершенно нормально.

При либерализме частная собственность управляет экономической деятельностью. И как раз президент — сторонник этого. Он даже про здравоохранение говорил: Поликлиники должны войти в рынок и быть конкурентоспособными.

Хотя он также удивляется, почему аптеки задрали цену на лекарства? Владимир Владимирович, если ты — не либерал, то сделай сеть государственных аптек с нормальными ценами. Не надо закрывать частные. Если в государственных будут цены ниже, то и они их опустят. Это же банально.

Я возвращаюсь к депутату Евгению Федорову. Разве это — результаты Госдепа, результаты работы американских советников, что у нас сейчас государственные аптеки не работают так, как положено? Кто виноват в этом?…

— Это — недостаточный государственный контроль. Кабинет министров, министерства и ведомства должны контролировать этот процесс.

— У нас сложилась практика, что за все отвечает Путин.

— Конечно, он — гарант Конституции.

— Он — не просто гарант. Он в рамках Госсовета теперь вообще отвечает за все. Специально там написано, что он руководит экономической деятельностью правительства. Владимир Владимирович сам все это построил. А Федоров как бы все списывает на происки врагов.

— А премьер-министр чем тогда руководит?

— Ничем. Теперь это — технический премьер. Владимир Владимирович в последние годы уже занимался всей деятельностью, он занимался и демографией, и экономикой, и сельским хозяйством… Поэтому — либо меняйте модель, либо имеем то, что имеем.

А поскольку все — плохо, Федоров списывает провалы на Госдеп. Во всем у нас, по его мнению, американцы виноваты.

Да не американцы виноваты, что у нас дорогие лекарства. Дорогие они оттого, что даже государственные структуры фактически негосударственные: либо бесконтрольные, либо подчиняются рынку.

Поэтому и претензии, которые предъявляют к Конституции, что там все написано американцами, совершенно неверны. Самые важные — первая и вторая главы очень правильные. И в целом покажите мне конкретно статью, которая мешает нам дальше жить. Нет таких статей.

Куда клонит Фёдоров

Федоров призывает освободиться от американского диктата. Но где и в чем этот американский диктат. Он его не показал и показать не может. Кто приватизировал собственность в России?

Сколько у нас сейчас осталось объектов государственной собственности? Государственных предприятий в России — где-то около 3%.

Все остальные кто приватизировал — Обама, Байден, Трамп? А ведь же в годы правления Путина продолжалась приватизация. Совсем недавно приватизировали, купили "Массандру" за копейки. Покажите мне, кто у Трампа занимался этой операцией?…

— А кто, кстати, купил "Массандру"?

— А так вам и сказали, кто ее купил, да еще за копейки. Там одни коллекционные вина 1700 какого-то года уже во много раз дороже стоят. Кто продал "Массандру"? Госдеп? Евгений Алексеевич, скажи мне, кто продал "Массандру"? Мне кажется, Федоров просто делает хитрые зигзаги, отвлекая внимание.

— Все-таки "Массандра" — не стратегическое предприятие.

— А стратегические все давно проданы.

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Редактор: Юрий Кондратьев
Темы сша госдеп россия госсовет конституция игорь гундаров владимир путин евгений федоров
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