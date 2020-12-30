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Автор Антон Куликов

ООН закрыла глаза на проблемы с водой в Крыму. Почему это не удивляет

Политика

Глава комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям Госсовета Крыма Юрий Гемпель назвал "беспрецедентной ложью" заявление официального представителя управления верховного комиссара ООН по правам человека Лиз Троссел о невозможности для миссии попасть на полуостров.

ООН закрыла глаза на проблемы с водой в Крыму. Почему это не удивляет

Лиз Троссел и её критики

По словам Троссел, оценить ситуацию на полуострове с питьевой водой не представляется возможным в связи с "закрытостью" Крыма.

"ООН своей беспрецедентной ложью полностью себя дискредитирует. Мы многократно приглашали миссию ООН посетить Крым, однако в ответ слышали лишь отговорки. Полуостров открыт для всех, об этом говорит огромное количество побывавших иностранных делегаций", — сказал РИА "Новости" Гемпель.

По его словам, в Крыму готовы принять миссию ООН после согласования её визита с российским МИД. Пока же в УВКПЧ "продолжают закрывать глаза" на то, что Украина лишает полуостров воды, нарушая права человека и международные нормы права "с особым цинизмом", подчеркнул Гемпель.

Прокомментировал ситуацию и руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам постпредства Крыма при президенте Александр Молохов. Он тоже возмущён.

"Только в дурном сне могло привидеться, что для правозащитников отсутствует доступ на Крымский полуостров. Так и хочется сказать: "Очнитесь". Структурам ООН пора взяться за выполнение возложенных функций и обуздать киевские власти, положив конец водной блокаде Крыма", — сказал Молохов РИА "Новости".

История вопроса и позиция ООН

Напомним, в конце мая этого года заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская направила в УВКПЧ ООН обращение, в котором призвала осудить действия украинских властей, которые перекрыли поставки пресной воды в Крым, и принять меры. В ответном письме верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет выразила обеспокоенность относительно сложившейся ситуации. И рекомендовала Поклонской направить данные в миссию ООН по правам человека на Украине.

Ну и ещё раз процитируем Лиз Троссел. Она ранее заявила ТАСС, что позиция её ведомства "основывается на резолюции 68/262 Генеральной Ассамблеи ООН по территориальной целостности Украины", а также резолюциях 71/205, 72/190, 73/263 и 74/168 о правах человека "в Автономной Республике Крым и городе Севастополе". В этой связи в УВКПЧ исходят из того, что Россия "несет первичную ответственность за обеспечение доступа к воде для защищаемых людей в Крыму".

Собственно, в ООН и его структурах не скрывают, что ничего не будут предпринимать в нынешней ситуации. Как ничего не предпринимали, когда в Киеве инициировали различные "блокады" Крыма — энергетическую, продовольственную и другие.

Обращения в ООН если и имеют смысл, то только для поддержания темы на слуху. Никакой практической поддержки от этой организации и её ведомств относительно решения проблемы с водоснабжением в Крыму ожидать не приходится. Хотя нет сомнений, что проблема эта будет решена, как решили и другие.

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Редактор: Елена Тимошкина
Темы оон крым засуха украина юрий гемпель водоснабжение александр молохов наталья поклонская совет по правам человека при оон
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