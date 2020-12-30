Игорь Гундаров: Федоров — против Путина и Конституции

Зачем депутат Госдумы Федоров хочет поменять основы конституции? Кто посадил (или старается упаковать плотнее) Николая Платошкина? Почему? Зачем депутату Евгению Федорову приписывать президенту свои антиконституционные лозунги? Почему он говорит это в интервью иностранному (или союзному, нашему) агентству? На все эти и многие другие вопросы Инны Новиковой ответил доктор медицинских наук, кандидат философских наук, заместитель председателя по идеологии партии "Власть — народу" Игорь Гундаров.

Читайте начало интервью: Могут ли народы мира получить власть

— Игорь Алексеевич, вы сказали, возможно, недавнее внесение поправок в Конституцию — только начало, а затем последует изменение основ — первой и второй статьи. Что дальше?

— Да, такое возможно. На этой стезе наиболее активным является депутат Федоров Евгений Алексеевич. Это связано с тем, что уже полгода находится под домашним арестом Платошкин Николай Николаевич. За что же он страдает?

Реально на него написал, можно так сказать, донос как раз Евгений Алексеевич. И в чем он его обвинил?… Буквально недавно Федоров сделал два интервью, в том числе по этим вопросам, зарубежному интернет-агентству, кстати.

— Это — такое условно зарубежное. У нас — Союз России и Белоруссии.

— Это пока президент Лукашенко там. А если ситуация поменяется, то тогда фактически депутат Федоров открыл достаточно дискуссионные, спорные вопросы зарубежному агентству. Если придет другой президент или сменится система, это моментально станет предметом обсуждения уже не только белорусского населения, а широкого зарубежного.

Как, по мнению Федорова, Платошкин собирается брать власть

За что Федоров посадил Платошкина? — Он обвиняет Платошкина, что тот говорил "ситуация усложняется, власть не может справиться с нарастающим хаосом — экономическим, демографическим, медицинским. Если вдруг придет время, когда в Москве начнут громить магазины, поедем в Москву брать власть".

Это я цитирую то, как Федоров изложил высказывания Платошкина, в письме в прокуратуру. Более того, Федоров считает это настолько опасным, что предлагает изменить Платошкину меру пресечения. Он говорит: "Что он как на курорте дома находится? Его нужно посадить в казематы. Он жалуется, что не гуляет. А в казематах, в тюрьме там прогулка положена".

Аргументация Федорова следующая: "Раз он предлагает идти в Москву и брать власть, значит, это будут бандиты,… начнут стрелять и так далее. Поэтому правильно, что арестовали главаря. Это — нормальное профилактическое решение". Вот в чем обвиняет депутат Николая Платошкина.

Что предлагает делать Федоров

И вдруг я читаю два выступления Федорова — его интервью БЕЛРУСИНФО. А перед этим были его выступления на вашем канале, где он тоже подробно, видимо, не ожидая, что кто-то будет внимательно слушать и читать его выступления, достаточно откровенно и открыто изложил свою позицию.

А чем предложения Федорова отличаются оттого, в чем он обвиняет Платошкина? Более того, совокупность заявлений Федорова значительно тяжелее и опаснее, чем у Платошкина.

Здесь — вопрос намного более серьезный. Федоров фактически озвучивает мысли Путина, интерпретирует сказанное им, в том числе на недавней большой пресс-конференции. Речь идет о следующем. Он говорит, что наша страна не суверенна, находится в оккупации.

— Кто говорит?

— Это Федоров.

— Он это говорит постоянно.

— И я теперь начинаю вдумываться, вслушиваться. Итак, он говорит, что все время своего правления Владимир Путин плясал под дудку оккупантов, которые оккупировали нашу страну. Позвольте, а за кого же мы голосовали?…

— Я много раз говорила с Евгением Алексеевичем, он не говорил, что наш президент пляшет под дудку, он говорил, что с 1991 года мы потеряли суверенитет, поэтому наш президент и все руководство действуют в очень жестких условиях, при многих ограничениях.

Экономика России базируется на американских долларах, поэтому мы не можем печатать свои деньги, инвестировать их в производства. Он говорил многие сомнительные вещи. Но он — как раз достаточно ярый сторонник президента.

— Федоров фактически сказал, что 20 лет наш президент, не понимает всего этого, а если бы он понимал, то громко бы обратился к народу: давайте срочно менять ситуацию. Он фактически сказал, что президент как подросток реально плясал под дудку Запада, поэтому все, что у нас происходило в стране так плохо получается…

Для этого достаточно только логически проанализировать его основной посыл: мы — не суверенны, 30 лет мы находились под управлением Соединенных Штатов Америки.

И он говорит про нашего президента, что его как мальчишку обводили вокруг пальца… Это — поклеп на все ФСБ. Я не слышал от Бортникова, чтобы он говорил, что мы в оккупации. Покажите мне этих оккупантов, покажите мне тех агентов Соединенных Штатов, которые управляют нами эти 30 лет.

Ведь решение принимались нами, правительство создавал Владимир Владимирович Путин, он отсчитывался перед нами каждый год и говорил о результатах прогрессивного роста, о том, что у нас удается сделать, что мы вошли в число ведущих экономик мира.

Если верить нашему президенту, тогда мне непонятно, о чем говорит Федоров. Либо Федоров прав, и тогда Путин — мальчишка, которым управляют. Я в это не поверю. Тогда Федоров имеет какой-то свой глубокий смысл, в который он втягивает и нашего президента.