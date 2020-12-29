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Автор Антон Куликов

Михаил Касьянов: Россией будут править автоматы

Политика

Михаил Михайлович Касьянов нечасто заявляет о себе как о политическом деятеле. В конце октября была информация об объединении либеральных организаций. Но очевидно, дело это небыстрое. И неизвестно, что получится в итоге. Хотя и пора пошевеливаться, ведь в следующем году выборы в Госдуму.

Михаил Касьянов: Россией будут править автоматы

"Держу сомнения"

Ну а накануне лидер партии ПАРНАС Михаил Касьянов в эфире "Радио Свобода" подвел итоги уходящего года и сделал прогнозы на будущее (в смысле, на 2021 год).

Вот что думает Михаил Михайлович по некоторым актуальным проблемам.

Во-первых, российской вакциной "Спутник V" он прививаться не будет. Во всяком случае пока. Как выразился господин Касьянов - "держу сомнения". Причина этих сомнений в том, что "40 тысяч добровольцев третью стадию так и не завершили". 

"К сожалению, в очередной раз российские власти, наверное, хорошую нашу вакцину "Спутник" подвергли сомнению не только среди российских граждан, но и среди зарубежных граждан, которые также хотели прививаться российской хорошей вакциной", - заявил Касьянов.

Стоит заметить, что по состоянию на 10 декабря вакциной в России более 150 тысяч человек. Ну и власти Аргентины, Венгрии, Белоруссии, конечно, могли бы Михаилу Михайловичу - но едва ли узнают о его сомнениях.

Во-вторых, в России за время пандемии, по мнению Михаила Касьянова, практически полностью был разрушен малый и средний бизнес. В других странах помогали, а власти России не помогали

В самом деле, претензии относительно помощи властей малому и среднему бизнесу можно предъявлять. Но только очень желательно, чтобы эти претензии были подкреплены какими-то выкладками, примерами. Ничего подобного от лидера ПАРНАСа нет.

Править будут роботы

Из второй проблемы происходит третья. В других странах, по словам Касьянова, закачанные во время пандемии в экономику триллионы не спасли от падения, но создали основу для будущего роста. Причем он точно знает, как все будет: "В Америке он будет 3%, в Китае 7–8%, в Европе будет 4–5%. Экономика этих стран, Европы и США, восстановится к концу следующего года, а мы восстановимся только концу 2022-го – это еще означает, что мы придем к уровню 10-летней давности".

Тут, правда, вопрос - либо в России надо было бы действовать так же жестко, как действуют власти Китая, борясь с распространением коронавируса. Либо включать печатный станок, как это делают власти США. Но у них есть возможность компенсировать это, учитывая популярность доллара во всем мире. То есть за нынешнюю помощь американских властей бизнесу и согражданам будет платить весь мир.

Еще один пассаж позволим себе процитировать: "Начался стандартный авторитаризм, который, возможно, будет перерастать в тоталитаризм, если будут придуманы автоматические системы управления страной, то есть Путину не нужно даже будет встречаться с гражданами, не нужно будет встречаться с бизнес-элитами, с политическими элитами, он просто будет подписывать одну маленькую или другую побольше бумагу. С учетом тех поправок, которые были приняты к Конституции, Конституция теперь просто авторитарного государства, эта форма правления затвержена в Конституции, через такие маленькие подписанные бумажки будет легче управлять без общения с гражданами, без общения с группами влияния. Просто этих групп влияния больше по Конституции нет".

То есть до сего года был тогда "нестандартный авторитаризм"? Или с чем боролись Михаил Михайлович и его соратники?

Повторимся, в следующем году выборы в Госдуму. Надо полагать, что ПАРНАС собирается принять в них участие. Хотя утверждать не беремся, учитывая, что партия находится в анабиозе, а ее лидер возникает в информационном пространстве время от времени.

Однако же по сравнению с выборами 2016 года никаких изменений не произошло. Как писал в конце XVIII века французский адмирал де Пан о французских же роялистах: "Они ничему не научились и ничего не забыли". Насчет "ничего не забыли" применительно к ПАРНАСу и его лидеру ничего сказать нельзя. Но вот насчет "ничему не научились" за прошедшие пять лет - это совершенно определенно.

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Темы парнас коронавирус михаил касьянов поправки в конституцию
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