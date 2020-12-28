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Автор Антон Куликов

Как стать иноагентом и не пропасть поодиночке

Политика

Министерство юстиции России 28 декабря включило пять человек в реестр СМИ-иностранных агентов. Начало, как говорится, положено. И положено оно было довольно оперативно.

Как стать иноагентом и не пропасть поодиночке

Изменения в законе об иноагентах 

Потому как только 25 декабря Совет Федерации одобрил закон, согласно которому иностранными агентами могут признавать физических лиц и общественные объединения без образования юридического лица. Условие — эти физлица (или общественные объединения) должны заниматься политикой и получать иностранное финансирование.

Кроме того, обязаны зарегистрироваться как иноагенты люди, который осуществляют целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ, получение которых иностранными источниками может быть использовано против безопасности России.

Еще один признак — поддержка подобной деятельности таких физлиц иностранным источником либо действующими в его интересах российскими гражданами или организациями (включая предоставление денежных средств, иной имущественной или организационно-методической помощи).

В реестр включили правозащитника Льва Пономарева, главного редактора издания "Псковская губерния" Дениса Камалягина, журналиста Сергея Маркелова, журналиста "МБХ Медиа" и "Север.Реалии" Людмилу Савицкую и акциониста Дарью Апахочич.

Иноагенты за права человека

Из всех пятерых более-менее известен Лев Пономарев. А потому в заголовках новостей о произошедшем упоминается по имени только он.

Собственно, Лев Александрович первым делом и подсуетился. Не успели его включить в список иноагентов, как у правозащитника уже появился план.

"Я немного удивлен, что попал в список, остальные все-таки вроде имеют отношение к СМИ. Я только пишу иногда. Там еще четыре человека, надеюсь, познакомимся, будем создавать объединение физлиц-иноагентов. Первое, что приходит в голову — защищать свои права коллективно", — сказал Пономарев "Интерфаксу" .

Он намерен предложить название нового НКО — "Иноагенты — за права человека". Напомним, Пономарев возглавляет движение "За права человека", которое еще в 2014 году было признано иноагентом. В 2019 году Верховный суд ликвидировал организацию как юридическое лицо. Теперь это общественная организация без образования юрлица (в связи с чем есть шанс вновь оказаться в списке иноагентов).

Едва ли стоит воспринимать нынешнюю инициативу Льва Пономарева всерьез. Смысл существования такой организации совершенно непонятен. Разве что автоматически записывать в нее всех, кого включат в реестр иностранных агентов…

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Темы иноагенты лев пономарев
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