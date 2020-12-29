Могут ли народы мира получить власть

О Конституции России и опасности её изменения, нынешней власти и возможности народовластия главный редактор интернет-издания "Правда. Ру" Инна Новикова беседовала с доктором медицинских наук, кандидатом философских наук, заместителем председателя по идеологии партии "Власть — народу" Игорем Гундаровым.

Какие задачи у новой партии? Какие конечные цели она ставит? Чем эта партия отличается от всех остальных? Что высветила пандемия коронавируса во взаимоотношениях власти и народа по всему миру? Почему первая и вторая главы Конституции оказались под ударом некоторых депутатов Государственной Думы?

— Игорь Алексеевич, партий в России очень много, но не очень понятно, что реально могут сделать партии, кроме тех, которые находятся в Государственной Думе. Сейчас все готовятся к выборам. Чем ваша партия отличается от других? Какова ее основная цель? Понятно, что власть — народу. Но все-таки это — вечный лозунг. Как вы собираетесь этого добиться?

— Я думаю, что наша партия — единственная в своем роде на всем планетарном пространстве. Ее коренное отличие в том, что мы, осознав тупиковость выработанности ресурсов, как капитализма, так и коммунизма, приступили к разработке новой общественно-экономической формации, к которой должно прийти все человечество.

За прошедшие семь месяцев с COVID ярко показали всему миру, что власть и народ находятся по разные стороны баррикад.

Власть считает, что нужно вас вакцинировать, а народ говорит: я не хочу вакцинироваться.

Власть говорит: носите маски, а народ отвечает: я не хочу носить маски.

Власть говорит: дистанционка, теперь обучение будет только в режиме онлайн, а родители говорят: мы не хотим в режиме онлайн.

И это — по всем странам, по всему миру.

Власть — народу в каждой стране по всему миру

Мы несколько лет тому назад, опережая события, приступили к формированию этой партии, задача которой — выработка новой идеологии, с которой согласится все человечество.

Председатель и основатель партии "Власть — народу" полковник Милосердов Владимир Иванович. У него есть мысль, что в дальнейшем должны быть созданы такие же народно-патриотические партии в Германии, Великобритании, Франции и во всех других странах мира.

Наша партия несет новую идеологию миру, действительно делается попытка сделать так, чтобы власть принадлежала народу. А это — как раз наша третья глава Конституции.

Нами никто не командует, мы — собственный проект, а не чей-то, нас никто не покупал. Мы складывали собственные деньги для того, чтобы провести один съезд — нас не зарегистрировали, второй съезд — не зарегистрировали, но мы и третий съезд провели.

Программа революционных конституционных преобразований

Тогда в Минюсте, тщательно просмотрев наш документ, сказали примерно так: вообще-то у вас написана программа революции, но она так красиво и увлекательно написана, что мы согласны оставить ее. И был, естественно, опубликован текст в "Российской газете".

Время сейчас очень сложное, ситуация в России драматически ухудшается по всем позициям, необходимо объединяться с близкими движениями. "Есть такая профессия — Родину защищать", надо попробовать взаимодействовать.

Недавно было подписано соглашение между нашей партией и Общероссийским союзом офицеров о создании совместного объединения наших усилий для достижения задач, которые вытекают из существующей Конституции Российской Федерации.

— Вы неоднократно высказывали точку зрения, что Конституция 1993 года, которую все ругали, на самом деле вполне соответствовала духу времени, а недавно внесенные поправки — лишние и только все портят. Вы сказали, что теперь вообще возникла опасность для основных, самых базовых — первой и второй глав Конституции, причем — со стороны депутатов Государственной Думы.

Что это за опасность? Чем провинились базовые главы Конституции? И что же вообще происходит? Вроде бы уже все проголосовали, решили, утвердили и надо бы успокоиться по поводу Конституции, жить дальше с новыми поправками. А вы говорите, что опасность только нарастает.

— Я тоже задаю вопрос: что такое, чем помешали первая и вторая главы Конституции, что на них начинать замахиваться? Конституция состоит в текстуальном и содержательном плане из двух частей. Первые две главы менять нельзя.

Первая глава — это основы конституционного строя.

Вторая глава — права человека. Там каждая буковка защищена.

Если ты собираешься поменять хотя бы запятую, нужно собирать конституционное собрание, под это писать закон "О конституционном собрании", начинать обсуждать и так далее.

Это — очень длительная серьезная процедура. Поэтому любая поправка и любой закон, который противоречит тексту основ конституционного строя, не конституционные.

Зачем на самом деле были нужны поправки

Остальные части можно принимать решениями Федерального Собрания при одобрении региональных законодательных собраний.

Что мы проголосовали, иногда говорят, что это был референдум. Это — не референдум. Это было просто голосование по одобрению. Но этого даже не требовалось, достаточно было, чтобы приняло Федеральное Собрание и подписал президент.

Не исключено, что суть поправок — не в самих поправках и не тех частях, которые не касаются основ конституционного строя, а именно — в попытке дальнейшего изменения основ конституционного строя. А это — уже очень серьезно.