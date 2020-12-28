Провожая 2020-й: главные события в жизни России

В конце года принято подводить итоги. Подведем и мы, напомнив о главных политических событиях в российской политической жизни в 2020 году. Разумеется, эти оценки не претендуют на истину в последней инстанции. Но едва ли можно спорить, что год был весьма насыщенным в политической жизни нашей страны.

Поправки в Конституцию

15 января 2020 года президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. В котором предложил изменить Основной закон страны: закрепить приоритет Конституции над международным правом в российском правовом пространстве, запретить иностранное гражданство или вид на жительство в других странах для высших чиновников, закрепить МРОТ не ниже прожиточного уровня в регионе, закрепить статус и роль Госсовета, ограничить пребывание одного лица на посту президента двумя сроками и так далее.

Спустя некоторое время стало понятно, ограничение пребывания одного лица на посту президента двумя сроками подразумевает "обнуление" сроков действующего главы государства. Владимир Путин в 2024 году вновь может принять участие в выборах — если того пожелает, конечно.

Спустя три часа после оглашения послания в отставку ушло правительство Дмитрия Медведева. Как объяснил сам Дмитрий Анатольевич, с учетом задач по обновлению политической системы страны, "президент должен быть абсолютно свободен в том, чтобы их обсуждать и принимать без оглядки на какие-либо другие факторы". "Включая фактор правительства", — подчеркнул Медведев.

Председателем правительства был назначен глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин. А Дмитрий Медведев стал заместителем председателя Совета безопасности РФ.

Влияние пандемии коронавируса

Однако появился еще один фактор, который едва ли учитывался при планировании обновления политической системы России. А именно — пандемия коронавируса. Из-за этого с апреля на июнь был перенесено общероссийское голосование по поправкам в Конституцию. Хотя не оправдались прогнозы относительно низкой явки и большого числа протестных голосов. Явка составила почти 68 процентов, "за" поправки проголосовали почти 78 процентов избирателей.

С организацией голосования была связано несколько новаций — проголосовать можно было в течение недели, причем сделать это можно было на придомовых территориях (что критики назвали "голосованием на пеньках"), для жителей Москвы и Нижегородской областей было доступно дистанционное электронное голосование и так далее.

Вне всякого сомнения, опыт голосования в течение нескольких дней будет сохранен. Вероятно, дальнейшее развитие получит дистанционное электронное голосование. А вот от голосования вне помещений, скорее всего, откажутся, поскольку нынешний эксперимент был объяснен стремлением максимально увеличить социальное дистанцирование из-за пандемии.

Вообще говоря, коронавирус оказал сильное воздействие на политическую жизнь в России. Разумеется, наша страна в этом плане не уникальна — но сейчас речь о Российской Федерации.

Так вот, главам российских регионов было предоставлены достаточно широкие полномочия относительно мер по противодействию распространению пандемии.

Во многих регионах самостоятельно справиться с этим весной и осенью не смогли, понадобилась помощь федерального центра в развертывании госпиталей, доставке лекарств и прочем. Ряд мер вызвали серьезное недовольство в обществе — речь прежде всего о дистанционном обучении и введении ограничений на передвижение граждан (во втором случае Конституционный суд признал, что это законно).

Практически сошли на нет массовые акции — опять-таки, из-за ограничений, введенных властями.

Но вообще говоря, полноценный анализ того, что было сделано и как это имело эффект, можно будет провести только после окончания пандемии. Сейчас слишком много допущений и ограничений.