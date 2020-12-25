Между Путиным и Навальным: социологи о расколе общества

Отношение населения России к проблемам внутри страны резко отличается от восприятия ими же общемировых неурядиц. На первое место выходит вопрос информированности и вовлеченности в ситуацию.

Скажем, коронавирус никак не отражается на рейтинге действующего президента России, а вот последствия пенсионной реформы обваливает его от раза к разу.

Как пишут журналисты телеканала "Дождь", в 2020 году рейтинг президента стабильно держался на уровне 61-65%, хотя до повышения пенсионного возраста составлял до 80%.

Но влияние наличия или отсутствия информации гораздо выше.

К примеру, в попытке отравления оппозиционного политика Алексея Навального знают 78% россиян. Об этом говорится в исследовании опроса, проведенного "Левада-центром".

Согласно данным социологов, всего пятая часть населения (17%) внимательно отслеживает процесс.

Респонденты при этмо придерживаются трех основных версий —

30% заявляют об инсценировке отравления. Как провокацию Запада расценивают инцидент 19%, 15% видят в этом попытку власти устранить политического оппонента.

В части тех, кто внимательно следит за процессом, в ходу версия, что Навального пытаются убрать власти.

"Анонимный канал Дмитрия Колезева" также пишет, что в обществе наблюдается раскол и по вопросам отношения к поправкам в Конституцию:

32% относятся к ним "крайне отрицательно",

35% — "целиком положительно".

Достаточно интересные данные по оценкам протестов в Хабаровске: 20% оценивают крайне отрицательно, 29% целиком положительно.

А в телеграм-канале "Бла-бла-номика" подняли вопрос с бедностью и отношением к ней властей и населения. Тот же Путин говорил о том, что снижение доли бедного населения до 6,5% к 2030 году с нынешних 13,5% — "цель амбициозная, но реальная".

При этом люди по этому поводу придерживаются совершенно иного мнения.

Аналитики ФОМ на днях опубликовали новые результаты опроса на тему бедности: о том, что обычные люди думают о причинах ее возникновения и возможностях преодоления.

Выяснилось, что сегодня к бедным себя относят 33% россиян, а никакие не 13,5%.

Так что перед правительством стоит еще более амбициозная цель, если смотреть на бедность шире, чем только с точки зрения наличия доходов на уровне прожиточного минимума.

Отметим, что субъективная бедность резко выросла именно в период с марта 2020 года, то есть на фоне пандемии. Хотя многие россияне стали бедным не вчера, а вообще пребывают в таком состоянии десятилетиями.

Еще тогда стали бедными 12% респондентов, 5-10 лет назад бедность началась для 7% опрошенных, а еще 7% всегда жили бедно. В основном, причиной бедности люди называют низкие зарплаты и пенсии или отсутствие работы на фоне роста цен и тарифов.

Собственно, деятельных оптимистов среди бедных немного. Из 33% бедных только 6% считают, что через 3-5 лет им удастся ощутимо повысить свой уровень жизни. Остальные 27% особой перспективы в жизни не видят.

"Что нужно людям для выхода из бедности? Нужны рабочие места с достойной заработной платой. Но пока что о целях по созданию новых рабочих мест не слышно (сохранить бы старые), а реальная зарплата в октябре 2020 года выросла лишь на символические 0,5% в годовом выражении. Все это оптимизма не прибавляет ни бедным, ни всем остальным", — подытожили социологи.