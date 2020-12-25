Депутат Мосгордумы: с местным самоуправлением в Москве большая проблема

Руководитель фракции партии "Яблоко" в Мосгордуме Максим Круглов рассказал "Правде.Ру", на что планирует обратить особое внимание в 2021 году.

Реформа МСУ и формата публичных слушаний

По его мнению, самого пристального внимания требует реформа местного самоуправления в российской столице.

"Мы будем обязательно вносить законопроект по реформе местного самоуправления в Москве. Суть простая — органы местного самоуправления должны получать гораздо больше полномочий, чем у них есть сейчас. И гораздо больше бюджетных средств, которыми они могут распоряжаться, чем это есть сейчас. В Москве с этим большая беда. Это нужно менять", — сказал депутат.

Кроме того, в изменениях нуждается формат публичных слушаний, полагает он.

"Мы будем вносить законопроект по реформированию публичных слушаний. Сейчас они проводятся в виде общественных обсуждений в интернете. Тем не менее, это должно выглядеть совершенно по-другому, надо исключить административную массовку. И результаты публичных слушаний должны быть более-менее обязательны для исполнения органами власти", — сообщил Максим Круглов.

Что такое "инициативное бюджетирование" и зачем это нужно Москве

Он также рассказал о идее реформировать систему эвакуации неправильно припаркованных автомобилей.

"Следующая история — это будет мой проект. Реформирование системы эвакуации неправильно припаркованных автомобилей. Речь идет о том, что у водителя должно быть время примерно 15 минут, чтобы самому убрать машину с неправильно припаркованного места. Соответственно, к нему в этом случае система наказания в виде эвакуации не применяется. То есть, если успевает убрать сам автомобиль, тогда выписывается только штраф. Грубо говоря, не 8 тысяч рублей человек тратит на это (плюс потерянный день), а 3 тысячи за неправильно припаркованный автомобиль", — отметил депутат.

Еще два законопроекта связаны с тем, чтобы активнее привлекать жителей Москвы к распределению бюджетных средств.

"Будет законопроект от фракции об инициативном бюджетировании. Суть заключается в том, что-либо муниципальные депутаты, либо рабочая группа, которая состоит из жителей конкретного района, должны обладать правом распределять определенные суммы бюджета по своему усмотрению. То есть создается рабочая группа из жителей. Если много желающих, то они выбираются жребием. Туда входят представители управы, представители проектировщиков. И дальше эта рабочая группа придумывает проект, на который можно направить определенные суммы из бюджета. Такое действует уже во многих регионах, в частности в Санкт-Петербурге. И тем более эта практика очень распространена в разных городах Западной Европы", — рассказал Максим Круглов.

"Дальше будет законопроект о соучаствующих практиках. Речь идет о том, что если есть какой-то проект благоустройства или реконструкция улицы, двора и так далее, то совершенно необходимо, чтобы проектировщики, заказчики определенным образом советовались с жителями о том, как это все правильно сделать. Тоже будем использовать опыт стран Западной Европы для того, чтобы прописать именно с точки зрения законодательства", — сообщил депутат Мосгордумы.