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Автор Александр Шторм

Госслужба в РФ: "одни начальники, а кто работает - непонятно"

Политика

Количество чиновников в России может опять вырасти в разы. Оптимизация госаппарата назрела давно, но вопросом, по сути, эксперты занялись только сейчас.

Госслужба в РФ: "одни начальники, а кто работает - непонятно"

Специалисты ВШЭ обнародовали доклад о том, как можно обустроить чиновничий аппарат, ситуация в котором напоминает анекдот — одни начальники, а кто работает, непонятно. Исследование ВШЭ со всеми графиками, проекциями и прочей аналитикой занимает 46 страниц.

Отдельно в нем интересно то, что в некоторых федеральных органах исполнительной власти соотношение руководителей и подчинённых составляет 1 к 1,2, т. е. на 1 руководителя приходится чуть больше 1 подчинённого.

Например, в 35 из 52 федеральных органов исполнительной власти на 1 заместителя министра (руководителя) приходится менее 2 департаментов (управлений).

Довольно плохо организована работа в Ростуризме, Росгидромете, Россвязи, Роспатенте, Роснедрах — оптимизация сначала будет проводиться там. Но в дальнейшем эта процедура коснется всех без исключения. Причиной этого является цифровизация — замена взаимодействующего с людьми чиновника автоматом.

Власть перейдет на формат общения с людьми через приложения, в котором они из стандартных компонентов смогут проектировать полностью цифровые услуги.

Фактически, сокращать будут главным образом тех, кто работает с людьми, и реально может помочь им советом. На смену людям, разъясняющим бабушкам и многодетным мамам "как оформить документы" придут цифровые фронт-офисы, чат-боты и прочие мессенджеры.

Что характерно, реформа управления в России не первая и не последняя. Сокращение количества госслужащих затевается не впервые.

Только за три года — с 2011 по 2013 — планировалось урезать их численность сразу на 20 процентов. Получилось плохо. Еще одна попытка была предпринята в 2016 году - цель достигнута не была.

А за 2020-2021 годы предполагалось на 10% процентов урезать штат центральных аппаратов и на 15% — их территориальных подразделений.

Как отмечает политический эксперт Валерий Смирнов, руководство думало именно о сокращении числа ставок, которые имеются в тех или иных подразделениях, но не о реальных сотрудниках.

Проблема даже в том, чтобы убрать незаполненные вакансии, поскольку в марте 2020 года в центральном аппарате их насчитывалось 18,7% при том, что сокращение в центральных аппаратах планируется всего на 5%.

Штат формально урежут, а людей трогать не будут, потому и 1,6 трлн руб. в год на их содержание еще потратят.

Смирнов напоминает, что когда оптимизировали медицину, например, то краеугольным камнем было то, что "нечего тратить столько денег.

Но сокращать число госслужащих без сокращения расходов на оплату их труда — это очень по-российски. Как и должности класса "помощник заместителя директора".

Данные Минфина говорят о том, что в стране уже 2 миллиона 400 тысяч чиновников. На 10 тысяч жителей страны приходится 163 госслужащих. По сравнению с СССР наблюдается шквальный рост численности чиновничества.

Политолог, профессор МГУ имени М. В. Ломоносова Андрей Манойло по поводу грядущих сокращений заявил, что важен подход, кого именно булут убирать неэффективных, с дублирующимся функционалом, "или работяг, которые единственные там и работают".

Имеет смысл вспомнить, что чиновничий аппарат Российской Империи был меньше в 10 раз, но в разы эффективней. При этом страна включала в себя еще и Польшу, Финляндию, Малороссию, Закавказье и Туркестан.

Учредитель телеканала "Царьград" считает, что по опыту Российской империи земство должно быть бесплатным. Чиновники обязаны представлять народ, так пусть и представляют на свою зарплату. Они далеко не профессиональные законодатели, поэтому нет смысла отрываться от своей среды. А чиновников награждать по факту проделанной реальной работы. Поскольку они — не привилегированная каста, а служащие, задача которых служить народу.

Самое время об этом вспомнить.

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Темы вшэ чиновники андрей манойло валерий смирнов
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