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Автор Александр Шторм

"Ковид" может отменить борьбу с коррупцией элит

Политика » Власть » Парламент

Депутаты Госдумы в настоящее время занимаются корректировкой ряда действующих законов. Прежде всего разговор идёт о госслужбе и о противодействии коррупции.

"Ковид" может отменить борьбу с коррупцией элит

Новшествами могут стать отсылки к списку форс-мажорных обстоятельств, которые исключат наказание за нарушение ограничений, запретов и обязанностей госслужбы.

Такие поправки коснутся деклараций о семейных доходах и расходах, имуществе и наличии конфликта интересов. Делается аналогичная оговорка и по поводу отказа от зарубежных счетов в банках.

Причинами несоответствий будут прописаны:

  • эпидемии,
  • войны,
  • стихийные бедствия
  • решения иностранных властей.

Как пишут авторы "Независимой газеты", получается, что "ковид" отменяет и борьбу с коррупцией, и пресловутую национализацию элит.

Но всё это будет делаться исключительно по отмашке самого высокого начальства, как и принятие итоговых решений.

К примеру, для судей, депутатов, сенаторов арбитрами станут их коллегиальные органы. Далее следует администрация президента, решения же по ней самой по традиции будет принимать уже глава государства. Об этом говорится в законопроекте "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования мер ответственности за коррупционные правонарушения".

Отметим, что в поправках уже присутствует указание на закон о статусе парламентариев или судей. Под инициативу об антикоррупционном форс-мажоре также подпадают госбанкиры и все силовики.

Они будут освобождены от ответственности за все прегрешения "в случае, если несоблюдение таких ограничений, запретов и требований, а также неисполнение таких обязанностей признаётся следствием по независящим обстоятельствам в порядке, предусмотренном настоящей статьей".

Формулировки дальше становятся всё интереснее, поскольку независящими обстоятельствами признаются находящиеся вне контроля данного чиновника "чрезвычайные и непредотвратимые" обстоятельства, которых "при данных условиях нельзя было ожидать или избежать либо которые нельзя было преодолеть", чтобы не нарушать закон и соответствовать антикоррупционным требованиям.

Список дан сразу, чтобы понятно было — в него входят стихийные бедствия (в том числе землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, запретительные или ограничительные меры, принимаемые госорганами, в том числе, зарубежных стран.

Тем не менее в законопроекте прописана оговорка "в частности", а значит, какие-то причины можно будет и не признавать объективными. Тем более, что на этот счёт есть ещё одно уточнение — мол, если события и явления были "регулярно повторяющиеся и прогнозируемые", то их провинившемуся чиновнику не зачтут.

Впрочем, если объективные факторы на поверку окажутся вполне подчиняемыми его воле и решениям, то пощады такому госслужащему не будет. С такими размытыми и субъективными формулировками напрашивается вывод, что вряд ли эти антикоррупционные льготы для госслужбы могут быть автоматическими.

Может оказаться, что для кого-то коронавирус станет веской причиной, чтобы оправдать покупку не по карману, а для кого-то постройки на заброшенной даче окажутся причиной для увольнения из госорганов с "волчьим билетом".

Напомним, что непредоставление полных сведений, даже заведомое, может подпасть под вводимые ныне исключения, при том что заведомо недостоверные декларации являются поводом для вылета с должности.

Проблема в том, что слово "заведомо" является самым произвольно трактуемым термином российского законодательства. Со всеми вытекающими из этого коррупционными и не очень последствиями.

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Редактор: Елена Тимошкина
Темы борьба с коррупцией пандемия коронавируса
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