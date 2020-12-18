Пресс-конференция Путина напомнила о пастафарианстве

Пресс-конференция президента России, которая состоялась 17 декабря 2020 года, не обманула ожиданий.

Белые и пушистые

Ни в медийном поле, ни тем более среди обычных граждан не наблюдалось какого-либо ажиотажа накануне пресс-конференции Владимира Путина. Разумеется, на федеральных телеканалах были отработаны азы агитпропа, которые свелись к рутинному анонсированию кремлёвского мероприятия.

Видимо, сказались и усталость от форматов общения президента с гражданами России, и традиционный повтор одних и тех же тезисов. Глава государства фактически пересказал все ключевые новости, которые в течение года представляло своей аудитории федеральное телевещание. Ожидания, связанные с содержанием пресс-конференции, полностью оправдались:

президент сообщил, что мы — белые и пушистые;

рассказал, что с эпидемией Россия борется эффективнее всех;

удивился, что бюджетные деньги оказались непонятно где;

пообещал, что с ценами на макароны власть разберётся.

В духе пастафарианства

Благодаря возмущению президента ценами на макароны, сахар и подсолнечное масло россияне наконец узнали, какие продукты питания являются главными в их рационе. Один из пользователей соцсетей даже предложил оригинальный новогодний напиток:

налить в бокал подсолнечное масло;

добавить сахар по вкусу;

перемешать, но не взбалтывать;

пить небольшими глотками с ощущением уверенности в завтрашнем дне.

Забота о доступности макарон, вероятно, укрепила в своей вере и российских пастафариан — адептов Церкви летающего макаронного монстра. Даже ответы президента России на самые актуальные вопросы текущей повестки, включая и отравление оппозиционера Алексея Навального, были сформулированы в духе традиционного пастафарианства. То есть отказа от всяческих догм:

"Это легализация материалов американских спецслужб. А что, мы не знаем, что они локации отслеживают? Это значит, что пациент берлинской клиники (Алексей Навальный. — Ред.) пользуется поддержкой спецслужб США… Тогда, конечно, спецслужбы (России. — Ред.) должны за ним присматривать. Но это совсем не значит, что его травить нужно. Кому он нужен? Если бы хотели, то, наверное, довели бы дело до конца. А так — его жена ко мне обратилась, я тут же дал команду выпустить его на лечение в Германию".

Если и вправду не нужен, так дали бы возможность гражданам России самим подтвердить этот тезис нехитрым способом — реализовать конституционное право политика быть избранным и получить прямой вердикт от избирателей.

Даже если Алексея Навального запишут в избирательный бюллетень как "пациента берлинской клиники", граждане всё равно его идентифицируют. Такой рекламе, которую оппозиционный политик получил от властей Российской Федерации, позавидовал бы и Нельсон Мандела.

Деньги исчезают напрочь

Президент России Владимир Путин не считает 2020 год "самым худшим":

"Что значит "плохой"? Это как погода. Она бывает плохая или хорошая? Погода — она и есть погода. Так и год".

И правда, нет ничего ужасного в том, что вся страна отсидела в изоляции несколько месяцев, а многие люди лишились доходов несмотря на обещанное главой государства "сохранение зарплаты". Никто же не подсказал, где тому же самозанятому или владельцу малого бизнеса взять деньги на эти благотворительные выплаты. Влезать в кредиты мало кто захотел, хотя бы потому, что перспективы их отдать ничтожны.

В ситуации, когда будущее туманно, выручает всё тот же Летающий макаронный монстр. Пастафарианский Ад, по мнению верующих, не так ужасен, как традиционный. Он представляет из себя пивной вулкан и фабрику стриптиза. Наказанием грешнику служат несвежее пиво и стриптизёрши — носители венерических заболеваний.

Возможно, именно тайные радикальные пастафариане из числа рязанской номенклатуры, которых не страшат светские наказания, провели сеанс финансовой престидижитации и удивили самого президента:

"Где деньги? (На положенные бесплатные лекарства от коронавируса. — Ред.) Вот это меня тоже очень интересует. Мы действительно десять миллиардов дали на то, чтобы оперативно реагировать на вопросы, которые ещё не решены… И пять миллиардов, даже чуть больше, выделили на то, чтобы бесплатно давать лекарственные препараты людям… Все деньги из федерального бюджета в Рязанскую область перечислены. Почему там до сих пор людям не дают лекарственные препараты — непонятно".

Праздник лучших

На фоне роста заболеваемости коронавирусом глава государства поблагодарил граждан за то, что они "ещё раз подтвердили, что лежит в основе российской идентичности: единение народа при какой бы то ни было угрозе" и отметил:

"При всём огромном количестве проблем (с эпидемией COVID-19. — Ред.), с которыми мы столкнулись, а проблем море… и всё-таки море, этот океан, он во всём мире расплескался, но можно с уверенностью сказать, что мы встретили эти проблемы достойно. И отчасти даже лучше, чем другие страны, которые по праву гордятся устойчивостью своей экономики и развитием своих социальных служб и систем здравоохранения".

Вероятно, "ковидные" потери подсчитают ещё только по следующей осени, но для настоящего пастафарианина не существует проблемы, которая не могла бы стать поводом для праздника. В Церкви Летающего макаронного монстра главные праздники — все. День торжества не имеет общепринятого названия, как, например, Рождество или Ханука, и отмечается в любое время. Он так и называется — "Праздник", и не существует никаких ритуальных требований для проведения подобного мероприятия.

Системный разнотык

Единственным конструктивным критиком действующей власти в стране стал заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации, автор фундаментального тезиса "Свобода — лучше, чем несвобода" Дмитрий Медведев. Экс-президент России в ходе заседания комиссии по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций заметил:

"Это у нас, к сожалению, хроническая проблема, когда вроде все занимаются полезным делом, все в материале, но разнотык, и многие люди делают одну и ту же работу, во всяком случае занимаются близкими тематиками".

Иными словами, политик признался в броуновском характере управления процессами в стране. То есть в несогласованности номенклатуры. Существование этого государственного разнотыка подтвердила и пресс-конференция главы государства.

Доподлинно неизвестно, видел ли Дмитрий Медведев нашумевшее видео Артёма Дзюбы. Владимир Путин признался, что он "не смотрел", но для настоящих пастафариан это не играет никакой роли.