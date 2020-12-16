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Автор Антон Куликов

Сергей Савостьянов: Москва превращается в железобетонный мешок

Политика

Депутат Мосгордумы Сергей Савостьянов (КПРФ) рассказал "Правде.Ру", какими вопросами планирует заниматься в 2021 году.

Сергей Савостьянов: Москва превращается в железобетонный мешок

По его словам, "наша бюрократическая система устроена так, что в конце года всё подчинено составлению отчётности и подведению итогов за прошедший год, редко когда удаётся задуматься о глобальных перспективах годах грядущего".

"Тушим очаги социальной напряжённости"

Первый вопрос, по его словам, — проблемы людей, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.

"Мы хорошо знаем и понимаем те темы, которые мы будем продолжать поднимать на заседаниях. Прежде всего это обеспечение жильём московских очередников, нуждающихся в улучшении жилищных условий, расселение московских общежитий, вопросы по которым назрели и перезрели", — сказал он.

По словам Сергея Савостьянова, депутаты Мосгордумы очень часто выполняют роль своего рода "пожарной команды":

"Люди очень часто с неоформленными документами (в том числе, по вине самой власти, которая не создаёт для этого надлежащих условий) проигрывают все суды, по решению которых их выселяют. И потом депутаты Мосгордумы, как пожарная команда, тушат локальные очаги социальной напряженности. Мы хотим системно решать эти вопросы, чтобы город сделал несколько важных, нужных и эффективных шагов по решению проблемы таких людей".

Транспорт и экология

Еще один блок, которому депутат планирует уделять внимание, — транспорт и экология. По словам Савостьянова, они тесно переплетены.

"Вторая тема, которой мы будем в течение следующего года обязательно заниматься — это внимание к экологическим и транспортным проблемам. Они часто увязаны, потому что строительство хорд, автомагистралей зачастую затрагивает московские скверы, парки, лесопарки, к которым относятся, в том числе, Лосиный остров и Битцевский лес", — сказал он.

"Мы хотим, чтобы город принял такие градостроительные решения, которые позволяют не вырубать эти "легкие" Москвы, прокладывать подземные пути, туннели. Тем более жизнь показывает, что когда власти это действительно нужно, то прокладываются многокилометровые туннели. Ничего в этом страшного нет. Для этого есть все технологии", — подчеркнул депутат.

"Мы считаем, что современный московский мегаполис должен и может развиваться только рука об руку с сохранением и развитием благополучной экологической среды. Мы против того, чтобы из Москвы сделали железобетонный мешок. Ведь чем хуже экологическая обстановка, тем больше у нас разного рода заболеваний, включая онкологические", — сказал Сергей Савостьянов.

"Конечно, это далеко не всё. Это самое первое и основное, чем мы будем заниматься. Конечно, мы и дальше будем изыскивать и средства, и возможности, с тем чтобы увеличить единовременные пособия для пенсионеров, инвалидов и лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации. Всё это нужно будет делать. В 2021 году мы этим тоже будем заниматься", — отметил он.

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Редактор: Елена Тимошкина
Темы жильё москва экология транспорт мосгордума планы на 2021 год сергей савостьянов
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