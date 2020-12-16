Закон о наказании чиновников за хамство: о чем не следует забывать?

Депутаты Госдумы на пленарном заседании 16 декабря приняли закон о штрафах для чиновников, допустивших оскорбительные высказывания. Стоит заметить, что некоторое время назад появилась информация, что закон могут отложить в "долгий ящик". Однако же этого не произошло.

Как чиновников будут наказывать за хамство

Для начала о содержании документа. Согласно законопроекту, за хамство будет взиматься штраф в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей — либо последует дисквалификация на срок до одного года. За повторное совершение такого правонарушения будет взиматься штраф в размере от 100 тысяч до 150 тысяч рублей либо предусмотрена дисквалификация на срок до двух лет.

Согласно документу, оскорбление может быть выражено не только в неприличной, но и "в иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме", а также совершено публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет или "в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально не определенных".

Напомним, авторами законопроекта выступили секретарь генсовета партии "Единая Россия", вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

Стоит заметить, что законопроект ранее был принят в первом чтении. Однако в октябре этого года появилась информация, что дальнейшее его рассмотрение было отложено. По законопроекту возникли "серьезные разногласия". Причем настолько серьезные, что в Госдуме говорили о том, что непонятно, как законопроект будут дорабатывать.

А депутаты Госдумы, с которыми тогда побеседовала "Правда.Ру", подчеркивали, что в приоритете президентские законопроекты. И к тому же пришлось сократить время работы из-за пандемии коронавируса.

Но штрафы повышены не только для чиновников

Но, стало быть, препятствия преодолены, а разногласия разрешены.

Из других положений нынешнего законопроекта;

увеличены штрафы за оскорбления : для граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей (сейчас от 1 до 3 тысяч), для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч (сейчас от 10 до 30 тысяч), для юрлиц — от 100 до 200 тысяч (сейчас от 50 до 100 тысяч);

: для граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей (сейчас от 1 до 3 тысяч), для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч (сейчас от 10 до 30 тысяч), для юрлиц — от 100 до 200 тысяч (сейчас от 50 до 100 тысяч); за публичное оскорбление в отношении одного или нескольких человек , "в том числе индивидуально не определенных", штраф для граждан составит от 5 до 10 тысяч рублей (действует от 3 до 5 тысяч), для должностных лиц — от 50 до 100 тысяч (сейчас от 30 до 50 тысяч), для юрлиц — от 200 до 700 тысяч (сейчас от 100 до 500 тысяч);

, "в том числе индивидуально не определенных", штраф для граждан составит от 5 до 10 тысяч рублей (действует от 3 до 5 тысяч), для должностных лиц — от 50 до 100 тысяч (сейчас от 30 до 50 тысяч), для юрлиц — от 200 до 700 тысяч (сейчас от 100 до 500 тысяч); наказание будет грозить тем, кто имел возможность воспрепятствовать оскорблению, но не воспользовался ей: штраф для должностных лиц составит от 30 до 50 тысяч рублей (действует — от 10 до 30 тысяч), для юридических лиц — от 50 до 100 тысяч (сейчас от 30 до 50 тысяч).

То есть речь не идет только об ответственности для чиновников. Вообще говоря, штрафы повышены для всех. Этот момент, полагаем, тоже следует учитывать. И не в меньшей — а то и в большей — степени, нежели штрафы для чиновников.