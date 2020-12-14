Политолог рассказал, что мешает Навальному поднять народный бунт

Из рейтинга одобрения Алексея Навального в 3% вполне может вырасти народный бунт, о котором грезят на Западе, считает политолог Станислав Бышок.

Чем же всё таки отравили Навального? // Яков Кедми

Отравлен дважды из-за "испуга Путина"

Британская газета The Sunday Times опубликовала статью о том, что основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального пытались отравить дважды: первый раз, когда он утром одевался перед вылетом в Омск — путём нанесения на нижнее белье яда, а другой — в омской больнице, когда он находился в искусственной коме.

Об этом газете сообщили источники в Соединённом Королевстве со ссылкой на немецких силовиков.

"Это было сделано с расчётом на то, что он будет мёртв к тому моменту, когда прибудет в Берлин", — сказал источник.

Отвечая на вопрос, зачем это надо было Кремлю, автор статьи Мэтью Кэмпбелл указывает, что из-за боязни "народного бунта" под управлением Навального.

"В России есть только один оппозиционный деятель, способный превратить народное недовольство в массовый бунт. И это Навальный. Находясь на лечении в Берлине, лидер российской оппозиции сказал, что его смерть от отравления "всегда была на повестке". По его мнению, власти решили привести этот план в действие именно в августе, потому что Путин "испугался", — пишет Кэмпбелл.

Запад имеет консенсус по отравлению Навального

Как сказал "Правде.Ру" исполнительный директор в международной мониторинговой организации CIS-EMO, кандидат политических наук Станислав Бышок, на Западе есть консенсус по поводу того, что Навальный действительно сознательно был отправлен. И в этом смысле версия, что его могли попытаться отравить дважды, не сильно меняет общее отношение к случившемуся.

Также есть консенсус, что отравители были не "частные люди, которым не нравится Навальный", а те, кто сталкивается с экономическими и коронавирусными трудностями в транзитный период, добавил политолог.

"Там, скорее, идут дебаты о том, достаточно ли тех персональных санкций, которые уже введены по отравлению Навального, или нужно еще их усилить", — сказал "Правде.Ру" Станислав Бышок.

Кого же, как не Навального, называть оппозиционером

По словам политолога, на Западе и "среди серьёзных политологов" Навального иначе как оппозиционным лидером не называют. А в российской информационной "окологосударственной" практике принято его называть блогером, что "немножко несерьёзно".

"Кого же, как не Навального, называть главным лидером оппозиции или принципиальным критиком Путина? Не Зюганова же или Жириновского, — отметил Станислав Бышок. — То, что он мог бы призвать народ к бунту, это некоторое преувеличение, но о других политических лидерах этого сказать тем более нельзя".

Чего не хватает Навальному для организации бунта в России?

Эксперт полагает, что 30% людей в обществе всегда будут поддерживать действующую власть. А остальные 70% — это люди, которые могут при определенных условиях поменять свою позицию. Сейчас они могут поддерживать действующую власть, завтра — другую, послезавтра не пойти на выборы, а через два дня выйти на площадь и участвовать в оппозиционной акции.

"Сейчас борьба идёт именно за эти 70%, а если мы возьмём активную часть общества, которая выходит на массовые акции протеста, то из 3% рейтинга одобрения Навального достаточно быстро при определённых условиях может созреть тот бунт, о котором говорят на Западе. Но опять же для этого Навальному нужно, наверное, находиться в России. А вопрос возвращения Навального в Россию, понятно, сейчас не решен даже самим Навальным", — сделал вывод для "Правды.Ру" Станислав Бышок.

Пресс-атташе президента Дмитрий Песков назвал версию о двойном отравлении Алексея Навального "чушью собачьей". Разработчик боевой отравляющей системы "Новичок" Леонид Ринк сказал РИА "Новости", что всерьез реагировать на подобные публикации нельзя, так как зарубежные СМИ придумывают новые версии "отравления", чтобы поддерживать интерес читателей. По его словам, 2-этилгексил дифенил фосфат, который обнаружен в пробах Навального, вполне мог попасть в организм через спирт, расфасованный в пластиковую тару.

Напомним, 20 августа Навальный был экстренно госпитализирован в Омске. Российские медики выявили у него нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.

Спустя два дня Навального перевезли на лечение в Германию, в берлинскую клинику Charite. Вскоре власти ФРГ заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Москва запросила более детальную информацию по результатам анализов, но подробного ответа так и не получила.

Читайте по теме:

Омский врач оценил сообщения о втором отравлении Навального

Левада -Центр "с прискорбием сообщает": народ отвернулся от Навального

Почему "тема Навального" перестаёт быть актуальной для России