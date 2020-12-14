Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Автор Олег Артюков

Голосовали только переболевшие: Жириновский опять стал лидером ЛДПР

Политика

В понедельник, 14 декабря, российские либерал-демократы проводят очередной съезд. Уходящий год отразился и на этом мероприятии: съезд проходит в усеченном формате, в нём принимают участие только переболевшие коронавирусом делегаты. Ну или сделавшие себе прививку — хотя надо заметить, что массовая вакцинация только-только начинается.

Голосовали только переболевшие: Жириновский опять стал лидером ЛДПР

Как все начиналось и с тех пор не меняется

Совершим небольшой исторический экскурс. Накануне была очередная годовщина со дня создания Либерально-демократической партии. 13 декабря 1989 года в квартире композитора Владимира Богачёва состоялось организационное собрание партии. Через год пути Жириновского и Богачёва разошлись.

В октябре 1990 года сначала Владимир Валентинович исключил Владимира Вольфовича из партии, а через два дня — Жириновский исключил Богачёва. Контроль над партией сумел удержать Владимир Жириновский. И удерживает уже три десятка лет.

И даже больше: 14 декабря делегаты съезда вновь переизбрали Жириновского на пост председателя ЛДПР. Собственно, альтернативы и не было, бессменный лидер партии был единственным кандидатом. Да и если б у него вдруг появились соперники, то это стало бы если и не сенсацией, то весьма необычным событием.

Сам Владимир Вольфович также проголосовал за свою кандидатуру. По его словам, и в руководстве партии особых перемен не было:

"Здесь без выбора: я один за себя. И за список в высший совет. Мы их всех хорошо знаем. Мы много лет вместе. И, соответственно, центральная контрольная комиссия. Конечно, кто-то скажет, что надо, чтобы были альтернативные, но мы 30 лет изучаем друг друга каждый день в ходе нашей работы… Мы уже, как говорится, свои праймериз проходим в течение года".

В следующем году выборы в Госдуму

В общем, как следует из заявления Жириновского, никаких особых кадровых перемен в ЛДПР не планируется. Стало быть, именно Владимир Жириновский и возглавит либерал-демократов на выборах в Госдуму в следующем году.

Здесь, конечно, тоже ничего нового. Либерально-демократическая партия и Владимир Вольфович за три десятка лет стали чем-то неотделимым друг от друга. Партийные списки на региональных выборах, как правило, тоже возглавляет Жириновский.

Очевидно, что проблем в партии хватает, что показала история с арестом экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Совсем недавно либерал-демократы чуть было не потеряли контроль над Хабаровской городской думой. Ситуацию удалось выправить, но совершенно без гарантий того, что подобные кризисы не повторятся в будущем.

Очевидно, что либерал-демократам будет сложно рассчитывать на радикальное увеличение количества мандатов в Госдуме. Фракция у этой партии, конечно, в парламенте будет. Но, скорее всего, на уровне последних созывов — то есть два, может быть, три десятка мандатов.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Редактор: Елена Тимошкина
Темы лдпр выборы в госдуму владимир жириновский
Новости
Шамсутдинов заявил о предвзятом отношении следствия
Как защитить ребёнка от негативного контента на YouTube?
Пятилетняя девочка выпала из окна многоэтажного дома и погибла
Семью сняли с рейса из-за отказа двухлетнего ребёнка надеть маску
Инфекционист объяснил, как правильно стирать одежду в условиях пандемии
Пьяный подросток ранил мужчину ножом в подъезде жилого дома
Овечкин и Буре набрали по восемь очков в матче "Связь поколений"
Школьных учителей на больничном хотят заменить студентами
Самолёт ФСБ России совершил экстренную посадку во Внуково
Кокорин может перейти в "Фиорентину"
Последние материалы
Президента берёт оторопь от федерального телевидения
Шамсутдинов заявил о предвзятом отношении следствия
Как защитить ребёнка от негативного контента на YouTube?
Пятилетняя девочка выпала из окна многоэтажного дома и погибла
Остатки древнего здания могут признать домом Христа
Правда ли, что протесты в Белоруссии стали утихать
Семью сняли с рейса из-за отказа двухлетнего ребёнка надеть маску
Парад в Баку — в Ереване траур
Инфекционист объяснил, как правильно стирать одежду в условиях пандемии
Джон ле Карре любил Британию и шпионаж
Популярное
Российский шоу-бизнес
Лобода показала, чего она лишила зрителей "Золотого граммофона"

Певица выложила фрагмент того самого номера с ванной, которым должна была завершиться церемония награждения музыкальной премии "Русского радио".

Лобода показала, чего она лишила зрителей "Золотого граммофона"
На что может претендовать внебрачный сын Гафта?
Российский шоу-бизнес
На что может претендовать внебрачный сын Гафта?
Российский шоу-бизнес
На юбилей Гогена Солнцева почти никто не пришёл
Новости медицины
В России найден первый пациент с коронавирусом
Василий Амирджанов Президента берёт оторопь от федерального телевидения Василий Амирджанов Игорь Буккер Остатки древнего здания могут признать домом Христа Игорь Буккер Маргарита Кичерова Как победить созависимые отношения Маргарита Кичерова
Комментарии
Политолог рассказал, что мешает Навальному поднять народный бунт
Джен Псаки снова готова "блистать"
Россияне ощутили действие поправок в Конституцию
Политолог рассказал, что мешает Навальному поднять народный бунт
Историк-расчленитель Соколов полностью признал вину
Почему в Германии цены в пандемию падают, а в России растут?
Почему в Германии цены в пандемию падают, а в России растут?
"Песни говно": Ваенга объяснила своё отсутствие на "Золотом граммофоне"
Историка-расчленителя Соколова могут приговорить к 15 годам колонии
Почему в Германии цены в пандемию падают, а в России растут?
Почему в Германии цены в пандемию падают, а в России растут?
Почему в Германии цены в пандемию падают, а в России растут?
Виктория Боня обратилась к врачам, но они ей не помогут
Почему Россия мечется между Тихановской и Лукашенко
Почему Россия мечется между Тихановской и Лукашенко
Почему Россия мечется между Тихановской и Лукашенко
Россия возвращается в Молдавию
Зеленский: Украина откажется от угля
Джен Псаки снова готова "блистать"
Лазаревский клуб: Парад победы в Баку — оскорбление не только Армении, но и России
Россия возвращается в Молдавию
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников