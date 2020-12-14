Голосовали только переболевшие: Жириновский опять стал лидером ЛДПР

В понедельник, 14 декабря, российские либерал-демократы проводят очередной съезд. Уходящий год отразился и на этом мероприятии: съезд проходит в усеченном формате, в нём принимают участие только переболевшие коронавирусом делегаты. Ну или сделавшие себе прививку — хотя надо заметить, что массовая вакцинация только-только начинается.

Как все начиналось и с тех пор не меняется

Совершим небольшой исторический экскурс. Накануне была очередная годовщина со дня создания Либерально-демократической партии. 13 декабря 1989 года в квартире композитора Владимира Богачёва состоялось организационное собрание партии. Через год пути Жириновского и Богачёва разошлись.

В октябре 1990 года сначала Владимир Валентинович исключил Владимира Вольфовича из партии, а через два дня — Жириновский исключил Богачёва. Контроль над партией сумел удержать Владимир Жириновский. И удерживает уже три десятка лет.

И даже больше: 14 декабря делегаты съезда вновь переизбрали Жириновского на пост председателя ЛДПР. Собственно, альтернативы и не было, бессменный лидер партии был единственным кандидатом. Да и если б у него вдруг появились соперники, то это стало бы если и не сенсацией, то весьма необычным событием.

Сам Владимир Вольфович также проголосовал за свою кандидатуру. По его словам, и в руководстве партии особых перемен не было:

"Здесь без выбора: я один за себя. И за список в высший совет. Мы их всех хорошо знаем. Мы много лет вместе. И, соответственно, центральная контрольная комиссия. Конечно, кто-то скажет, что надо, чтобы были альтернативные, но мы 30 лет изучаем друг друга каждый день в ходе нашей работы… Мы уже, как говорится, свои праймериз проходим в течение года".

В следующем году выборы в Госдуму

В общем, как следует из заявления Жириновского, никаких особых кадровых перемен в ЛДПР не планируется. Стало быть, именно Владимир Жириновский и возглавит либерал-демократов на выборах в Госдуму в следующем году.

Здесь, конечно, тоже ничего нового. Либерально-демократическая партия и Владимир Вольфович за три десятка лет стали чем-то неотделимым друг от друга. Партийные списки на региональных выборах, как правило, тоже возглавляет Жириновский.

Очевидно, что проблем в партии хватает, что показала история с арестом экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Совсем недавно либерал-демократы чуть было не потеряли контроль над Хабаровской городской думой. Ситуацию удалось выправить, но совершенно без гарантий того, что подобные кризисы не повторятся в будущем.

Очевидно, что либерал-демократам будет сложно рассчитывать на радикальное увеличение количества мандатов в Госдуме. Фракция у этой партии, конечно, в парламенте будет. Но, скорее всего, на уровне последних созывов — то есть два, может быть, три десятка мандатов.