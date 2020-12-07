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Автор Олег Артюков

Блок коммунистов и прочих партийных: стоит ли говорить об этом всерьез

Политика

В последнее время довольно много говорят о планах КПРФ по объединению левых партий и организаций в некую коалицию. И вроде бы очевидно почему — в следующем году пройдут выборы в Госдуму.

Блок коммунистов и прочих партийных: стоит ли говорить об этом всерьез

Возможная коалиция и ее участники

Конечно, термин "предвыборная коалиция" несколько условен — в выборах могут принимать участие только политические партии. Участие в выборах объединений, блоков, коалиций нескольких партий и организаций действующим законодательством не предусмотрено. А потому, когда говоря о предвыборной коалиции во главе с КПРФ, надо понимать, что речь идет о предоставлении нескольких мест в избирательном списке компартии представителям других политических организаций.

Что это за организации? Например, "Левый фронт", Движение в поддержку армии, Всероссийский женский союз "Надежда России". Ранее секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов заявил, что кандидатами от КПРФ на выборах могут стать член совета "Левого фронта" Анастасия Удальцова, глава "Надежды России" Нина Останина и ряда других организаций.

Разумеется, речь не идет о том, что в федеральном избирательном списке КПРФ появится много представителей союзных политических организаций. Включат нескольких людей, чьи имена на слуху. Конечно, возможен и вариант включения ряда таких кандидатов в региональные списки — на заведомо "непроходные" места.

Причем в компартии дают понять, что инициатива исходит не от руководства КПРФ. Ну или не только от руководства КПРФ. Как заявлял Геннадий Зюганов, сейчас компартия рассматривает заявки организаций, которые, стало быть, просят компартию обратить на них внимание.

Напомним, сформировать "народный фронт левых и патриотов" лидер КПРФ предложил на пленуме ЦК компартии 24 октября.

Но вообще в самой идее создания предвыборной коалиции во главе с КПРФ нет ничего нового. Рассуждают об этом в руководстве компартии на протяжении многих лет, декларации появляются стабильно, особенно накануне федеральных избирательных кампаний.

И это мало связано с недавно объявленными планами по объединению "Справедливой России" с рядом левых политических организаций, которое еще не известно, состоится или нет. А если и состоится, то что будет из себя представлять.

У КПРФ есть куда более серьезные проблемы

На самом деле у КПРФ есть очевидные и куда более актуальные проблемы. Во-первых, обновление руководства. На следующие выборы партию опять поведет Геннадий Зюганов. И очень сомнительно, что под его предводительством коммунистам удастся радикально увеличить свое представительство в парламенте.

Хотя для соперников на выборах Геннадий Андреевич — политик понятный и предсказуемый, неприятных сюрпризов от него ожидать не приходится. К тому же он сдерживает своих более радикально настроенных товарищей по партии. А таких не так уж и мало.

Во-вторых, большую проблему для КПРФ представляют партии вроде "Коммунистов России" и Коммунистической партии социальной справедливости (КПСС). В КПРФ их называют спойлерами, но суть дела от этого не меняется — часть избирателей голосует за них. Может быть, не так уж и много. Но и не настолько мало, чтобы их игнорировать.

Насколько серьезное влияние они окажут на избирательную кампанию компартии — вот это куда больше должно занимать руководство КПРФ. А не создание коалиции, в которой компартия никому не будет делать каких-либо уступок в смысле распределения мест в избирательных списках.

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Редактор: Елена Тимошкина
Темы кпрф выборы в госдуму геннадий зюганов
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