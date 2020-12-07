Игорь Гундаров: власти дискредитировали Конституцию, чтобы написать новую

Как поправки в Конституцию в 2020 году приведут к формированию "абсолютной монархии" и почему "Сириус" может стать первым "княжеством", рассказал главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой профессор, доктор медицинских наук, кандидат философских наук, а также председатель центрального совета партии "Власть народу" Игорь Алексеевич Гундаров.

Новая "публичная власть"

— Игорь Алексеевич, вы сказали, что кардинально изменилось понятие публичной власти после 1 июля 2020 года. Что изменилось?

— Нужно различать в Конституции две качественно различные части. Первые две главы нельзя изменить:

Первая глава — основа конституционного строя. Вторая глава — права человека и гражданина.

Все последующие конституционные позиции должны им соответствовать. Если поправки не совпадают, значит, они нелегитимны.

Я не читал старую Конституцию, поскольку с 1993 года знал, что это ельцинская Конституция, ее, как говорит Зюганов, писали американцы. Из каждой статьи торчат уши Госдепа. Я был возмущен. И никто ее до сих пор не читал по-настоящему, включая депутатов. Я решил ее прочитать. Говорят, что должна быть единая власть в государстве, а у нас разделение властей, и это выдумка Госдепа, потому что происходит дробление. Нужен монарх, который объединяет власть ради общей цели. Отсюда понятие "публичная власть" и есть выражение единой воли руководителя государства. Теперь посмотрим, что говорит Конституция. Открываю третью статью и обнаруживаю, что у нас есть единая власть.

Якунин (говорят, сосед Путина по кооперативу "Озеро") и Сулакшин когда-то вместе работали, они этим занялись.

Я думаю, была давняя задумка дискредитировать Конституцию, показать, что нужно новую написать.

И они писали несколько лет. Я участвовал в деятельности этого центра, хотя и не сильно. Они написали два тома Конституции, с деталями, даже как вести здоровый образ жизни. Но задача Конституции — дать основной вектор. Детали должны описывать депутаты Госдумы.

Итак, кто хозяин в стране? "Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ". У нас единая власть народа. Народ осуществляет власть через механизмы:

референдум,

органы государственной власти,

органы местного самоуправления.

Дальше — "никто не может присваивать власть в Российской Федерации". И еще статья 10: "Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную". Подчеркиваю, это разделение функций, а организм единый. И еще важно: "Органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны".

А в поправках вводится понятие "публичная власть", это новая власть — четвертая, в нарушение основ конституционного строя. Это нелегитимное понятие. Вводится еще Госсовет в нарушение, которому дан статус государственного органа и даже право законодательной инициативы. Тогда как Госсовет у нас существовал с 1990 года всего лишь как совещательный орган при президенте. Сейчас "публичной власти" подчиняются все ветви:

законодательная,

исполнительная,

судебная.

Президент в рамках публичной власти всех назначает, снимает, полностью отвечает за функционирование государства и местное самоуправление включает туда. Так самостоятельность властей исчезает.

Я занимаюсь вопросами контрманипуляции сознанием. Одним из инструментов является (это мое название) "шапка-невидимка" в виде красивого слова. Если делаете плохое дело, тогда наденьте на него красивое слово, и оно, как шапка-невидимка, исчезнет из поля зрения людей. Американцы бомбили Югославию, а назвали это "принуждением к миру". Тогда как бы неудобно возражать. Принуждение к миру — доброе дело. А на самом деле ведут войну. Точно так же здесь: чем отличается публичная власть в нынешней трактовке от монаршей власти? Ничем. При царе же были различные органы, правительство, Госдума, но монарх был хозяином всего.

Из поправок получается, что Путин вводит монаршее правление. Причем монархия бывает конституционная, ограниченная, а сейчас президент обладает неограниченными возможностями.

— Все-таки публичная власть — это ряд институтов. О какой монархии вы говорите, когда три ветви власти?

— Это в той редакции Конституции, а в нынешних поправках ничего подобного. Госсовету подчинено всё. Он может всех наказывать, менять, написать закон и сам же его подписать. Мы видим формирование абсолютной монархии, в которую включаются на уровне подчиненных Госдума, правительство, муниципальная власть.

Княжество "Сириус"

Следующий шаг. Клишас и Крашенинников ввели понятие "федеральная территория" (опять шапка-невидимка). Поразительно, закон за 1,5 месяца прочитали в первом, втором чтении, подписали мгновенно. Он поступил в 11 часов. Уже 12:15 его переслали на следующий уровень, потом — на следующий.

Суть закона. В Сочи есть территория "Сириус", в которую входят все значимые объекты Олимпиады. Эта территория не подчиняется законам Российской Федерации. У нее собственные:

законы,

органы управления,

бюджет.

Создается прецедент. Там прямо написано, что хотят апробировать инновацию.

Это значит, что можно будет членить наше Отечества на федеральные территории, которые полностью выпадают из-под управления.

— У нас же был Севастополь — город федерального значения.

— Но он подчиненный. Город не выпадает из общего законодательства. А про "Сириус" в некоторых газетах уже пишут — княжество. Единственное, что пока связывает "Сириус" со всей страной, это то, что президент может в местное законодательное собрание вводить своих кандидатов. Но интересует бюджет. Где они будут зарабатывать деньги, чтобы кушать?

— На олимпийских объектах можно заработать.

— В течение года они полупустые стоят. Это не те суммы, на которые можно обеспечить пенсию и так далее.

Создается механизм выделения независимых территорий. Точно так же потом можно сказать: Байкал — федеральная территория, там свое законодательство.

— А кому это выгодно?

— Формируется абсолютная монархия. У нас же не члены Совета Федерации, а сенаторы. Их награждать надо за хорошую работу. Император раньше дарил земли. Первая обкатка технологий — "Сириус". А бюджета там нет. Когда люди начнут возмущаться: нам не на что жить — тогда какой-нибудь состоятельный (а таких очень много) придумает какое-то слово: я покупаю эту территорию. Закон пока не прошел третье чтение. По этому закону можно купить землю. Тогда, не дай Бог, если сейчас пройдет незаметно, мы проснемся однажды в монархии. Как помните, Иван Васильевич: "Ты чей, холоп, будешь?"

— У нас свободной продаже земли больше 20 лет.

— Но они подчиняются единому закону. А здесь территория выпадает из федерального законодательства. Монархия делится на губернии.

— Цари собирали русские земли столетиями, а тут опять территорию раздербанят?

— Нет, в рамках монархии. Можно назвать Владимира Владимировича — Владимир Первый Таврический. Почему? Присоединил Таврию, Крым. Оттуда земля русская пошла, крещение Руси.

Поражает, как незаметно всё проводится под шумок. Отвлекающие маневры — обнуление, сроки. Главное уходит от внимания юристов и оппозиции.

К публикации подготовила Марина Севастьянова