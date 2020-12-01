В Мосгордуме продолжается обсуждение проекта бюджета столицы на 2021-2023 годы. Он уже принят в первом чтении. Кто второму депутаты внесли более двух сотен поправок. Наиболее активно их вносили представители компартии и "Яблока". Депутат Мосгордумы Павел Тарасов (КПРФ) рассказал "Правде.Ру", как проходит обсуждение проекта московского бюджета.
По его словам, формат заочного обсуждения законопроекта оказался "совершенно неудобоваримым", ибо по сути лишает возможности задавать вопросы и участвовать в обсуждении законопроекта.
"И перспектив исправления этой ситуации не предвидится. То есть по сравнению с этим даже скомканное прошлогоднее обсуждение в этом плане было существенно более живым. За счет возможностей принудительного модерирования нет возможности задавать уточняющие вопросы, реагировать на то, когда докладчик отвечает вообще не по теме", — рассказал депутат.
По его словам, часто депутаты не могут подтвердить свои доводы документами.
"У нас целый ряд спорных вопросов по очередникам. Нам рассказывали, что там все хорошо. Была бы возможность в живом обсуждении просто предоставить ответы из того же департамента горимущества о том, как двигается очередь, которые расходятся с тем, что нам устно отвечали при обсуждении бюджета. У нас этой возможности просто физически нет", — отметил Тарасов.
По словам депутата, на текущей неделе не планируется работа комиссии по поправкам к проекту бюджета во втором чтении.
"Скорее всего, это будет на следующей неделе. И там уже, конечно, всего ничего до конца года остается. Но будем смотреть, как будет проходить второе чтение, как будут реагировать на предложенные поправки. Понятно, что поправками в целом ситуацию с бюджетом исправить достаточно сложно. Потому что основные ключевые параметры — дефицит бюджета, общий размер доходов/расходов — утвержден в первом чтении. Эти параметры мы исправить во втором чтении не сможем при всем желании. Гигантский дефицит (бюджета) уже утвержден. А по конкретному распределению расходных обязательств — это все-таки вопрос, который должен подлежать корректировке во втором чтении. И насколько это выполнится, посмотрим", — сказал депутат.
По его словам, недоумение вызывает сохранение огромных расходов на строительный комплекс.
"Эта сумма сравнима с гигантским дефицитом бюджета. Притом что год тяжелый, требующий существенного повышения расходов на здравоохранение, на социальную поддержку москвичей. Для многих год был сложный, не только с точки зрения медицины. А в этом плане мы не видим какой-то принципиальной корректировки. Я не понимаю, по какой причине сделаны такие акценты при формировании бюджета. И рациональной реакции на эти вопросы я не видел", — подчеркнул депутат.
По мнению Тарасова, "технически, наверное, мэрия планирует в качестве позитива представлять в качестве позитивного тот факт, что увеличено на одну десятую финансирование здравоохранения".
"Но я, честно говоря, не готов разделять здесь какие-то сверхпозитивные оценки по этому поводу. Потому что по факту в пределах инфляции увеличение. Более того, это увеличение не на поддержку врачей, не на дополнительные выплаты, не на увеличение штата медицинского персонала, которого катастрофически не хватает в медучреждениях. Это опять на строительные работы”, — отметил он.
"Да, наверное, нужно строительство корпусов. Но это не должно отменить открытие ранее закрытых больниц. Пустые здания стоят, в целом ряде случаев здания были капитально отремонтированы непосредственно перед закрытием. То есть просто пришел, взял ключ и открыл. Поэтому здесь есть некоторый скепсис даже по поводу того, что планируется подавать в качестве положительных вещей", — сказал Павел Тарасов.
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