Депутат Мосгордумы о проблемах проекта бюджета Москвы

В Мосгордуме продолжается обсуждение проекта бюджета столицы на 2021-2023 годы. Он уже принят в первом чтении. Кто второму депутаты внесли более двух сотен поправок. Наиболее активно их вносили представители компартии и "Яблока". Депутат Мосгордумы Павел Тарасов (КПРФ) рассказал "Правде.Ру", как проходит обсуждение проекта московского бюджета.

"Неудобоваримое" обсуждение

По его словам, формат заочного обсуждения законопроекта оказался "совершенно неудобоваримым", ибо по сути лишает возможности задавать вопросы и участвовать в обсуждении законопроекта.

"И перспектив исправления этой ситуации не предвидится. То есть по сравнению с этим даже скомканное прошлогоднее обсуждение в этом плане было существенно более живым. За счет возможностей принудительного модерирования нет возможности задавать уточняющие вопросы, реагировать на то, когда докладчик отвечает вообще не по теме", — рассказал депутат.

По его словам, часто депутаты не могут подтвердить свои доводы документами.

"У нас целый ряд спорных вопросов по очередникам. Нам рассказывали, что там все хорошо. Была бы возможность в живом обсуждении просто предоставить ответы из того же департамента горимущества о том, как двигается очередь, которые расходятся с тем, что нам устно отвечали при обсуждении бюджета. У нас этой возможности просто физически нет", — отметил Тарасов.

По словам депутата, на текущей неделе не планируется работа комиссии по поправкам к проекту бюджета во втором чтении.

"Скорее всего, это будет на следующей неделе. И там уже, конечно, всего ничего до конца года остается. Но будем смотреть, как будет проходить второе чтение, как будут реагировать на предложенные поправки. Понятно, что поправками в целом ситуацию с бюджетом исправить достаточно сложно. Потому что основные ключевые параметры — дефицит бюджета, общий размер доходов/расходов — утвержден в первом чтении. Эти параметры мы исправить во втором чтении не сможем при всем желании. Гигантский дефицит (бюджета) уже утвержден. А по конкретному распределению расходных обязательств — это все-таки вопрос, который должен подлежать корректировке во втором чтении. И насколько это выполнится, посмотрим", — сказал депутат.

Что вызывает недоумение у депутата Мосгордумы

По его словам, недоумение вызывает сохранение огромных расходов на строительный комплекс.

"Эта сумма сравнима с гигантским дефицитом бюджета. Притом что год тяжелый, требующий существенного повышения расходов на здравоохранение, на социальную поддержку москвичей. Для многих год был сложный, не только с точки зрения медицины. А в этом плане мы не видим какой-то принципиальной корректировки. Я не понимаю, по какой причине сделаны такие акценты при формировании бюджета. И рациональной реакции на эти вопросы я не видел", — подчеркнул депутат.

По мнению Тарасова, "технически, наверное, мэрия планирует в качестве позитива представлять в качестве позитивного тот факт, что увеличено на одну десятую финансирование здравоохранения".

"Но я, честно говоря, не готов разделять здесь какие-то сверхпозитивные оценки по этому поводу. Потому что по факту в пределах инфляции увеличение. Более того, это увеличение не на поддержку врачей, не на дополнительные выплаты, не на увеличение штата медицинского персонала, которого катастрофически не хватает в медучреждениях. Это опять на строительные работы”, — отметил он.

"Да, наверное, нужно строительство корпусов. Но это не должно отменить открытие ранее закрытых больниц. Пустые здания стоят, в целом ряде случаев здания были капитально отремонтированы непосредственно перед закрытием. То есть просто пришел, взял ключ и открыл. Поэтому здесь есть некоторый скепсис даже по поводу того, что планируется подавать в качестве положительных вещей", — сказал Павел Тарасов.