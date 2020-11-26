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Автор Антон Куликов

Правозащитники просят у Запада защиты 

Политика

Представители более двух десятков некоммерческих организаций написали уполномоченному по правам в России Татьяне Москальковой и комиссару по правам человека Совета Европы Дунье Миятович. Они пожаловались на законопроекты, которые внесены в Госдуму. Речь в них идет об НКО-иностранных агентах.

Правозащитники просят у Запада защиты 

Что волнует правозащитников

Правозащитники полагают, что в том случае, если законопроекты будут приняты, существенно вырастут возможности государства по тотальному контролю над российским гражданским обществом.

По их мнению, "демократическая дискуссия" в России по общественно значимым вопросам и так маргинализирована. А есть риск того, что она будет сведена к минимуму, тревожатся они.

"Будет создана юридическая база для запрета любых инициатив, критикующих проводимую государством политику или даже отклоняющихся от нее", — говорится в обращении.

Отмечается также, что в случае принятия законопроектов гражданские организации не смогут продолжать работу, а граждане останутся без квалифицированной помощи в защите их прав.

Еще правозащитников тревожит, что будет существенно затруднена возможность проводить уличные акции, а власти получат возможность установить контроль за любой просветительской деятельностью.

Несколько дней назад представители 50 НКО направили обращение по этому же поводу спецдокладчикам ООН по вопросу о свободе мнений и их выражения, по праву на свободу мирных собраний и ассоциаций, по правозащитникам. Среди тех, кто подал обращение: правозащитный центр "Мемориал", Сахаровский центр, Центр защиты прав СМИ, центр "Сова", Московская Хельсинкская группа, фонд "Общественный вердикт" и другие НКО.

О чем речь в законопроектах

Законопроекты, которые так встревожили правозащитников, были внесены в Госдуму 10 ноября. В Московской Хельсинкской группе заявили о двух главных изменениях, которые предлагаются в документах. Это расширение понятия НКО-иноагентов и введения разрешительного порядка деятельности этих НКО. Предлагается признавать статус иноагента за теми НКО, которые получают финансирование от российских юридических лиц, бенефициарными владельцами которых являются иностранные граждане или лица без гражданства.

В частности, предлагается признавать иноагентами тех, кто занимается политикой в интересах иностранного источника, а также собирающих сведения в области военно-технической деятельности. Такие лица не смогут занимать должности на государственной и муниципальной службе, не могут быть допущены к гостайне, будут обязаны маркировать лейблом "иноагент" любые распространяемые ими материалы и регулярно направлять в госорганы отчеты о своей деятельности и о расходах денежных средств.

Также предлагается включить в перечень иноагентов общественные объединения, занимающиеся политической деятельностью и получающие финансирование из-за рубежа.

Едва ли обращения правозащитников будут иметь какие-либо практические последствия. На критику из-за рубежа российские власти внимания, скорее всего, обращать не будут. Поскольку критики такой было столько, что ее попросту игнорируют (во всяком случае, по большей части).

С другой стороны, возможности повлиять на ситуацию в России у вышеупомянутых НКО мало либо нет вовсе. Плохо ли это? С точки зрения самих правозащитников, конечно. Хотя много и тех, кто считает, что ничего особо страшного в этом нет.

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Редактор: Елена Тимошкина
Темы нко иноагенты правозащитники татьяна москалькова
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