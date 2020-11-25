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Автор Олег Артюков

Чудеса на виражах: что происходит в Хабаровске?

Политика

Депутаты гордумы Хабаровска, которые в понедельник объявили о выходе из ЛДПР и фракции партии в городском парламенте, передумали. И объявили о возвращении в партию и фракцию.

Чудеса на виражах: что происходит в Хабаровске?

Поговорили по душам

По словам предводителя "бунтовщиков", спикера гордумы Михаила Сидорова, столь резкой перемене настроений повлияли несколько факторов

Как рассказал Сидоров, к нему обратилась сестра экс-губернатора Сергея Фургала. О содержании разговора спикер рассказывать не стал. Но после него "мы посчитали необходимым, что наиболее правильным будет решение осуществлять свою деятельность на сегодняшний день в рядах той партии, от которой мы стали депутатами".

Решение о выходе из партии, о котором было объявлено в понедельник, Михаил Сидоров объясняет несколько туманно. 

"Мы пришли в думу под флагом ЛДПР и в поддержку Сергея Ивановича Фургала, нашего бывшего губернатора. Однако были определенные проблемы, достаточно сложные после его задержания в организации взаимодействия с органами исполнительной власти города Хабаровска, они были категорически сложными. Мы пытались через региональное отделение донести эти проблемы и устранить их. Потому что, к огромному сожалению, муниципальный парламент стал сильно зависимым", - цитирует Сидорова "Интерфакс".

На решение вернуться повлияли и встречи с временно исполняющим обязанности губернатора Михаилом Дегтяревым настроения народных избранников изменились. По словам спикера, врио главы региона дал гарантии, что "ситуация коренным образом будет изменена".

Неожиданный резонанс

При этом, подчеркнул Сидоров, депутаты не ожидали, что эта история вызовет такой резонанс и очень переживали. "Моральная нагрузка очень большая, негатив. Я считаю, что этот негатив необоснованный. У нас нет каких-то целей личного пиара. Наша цель - оставаться независимым от представительных органов. Я считаю, что мы добились этого, показав, что у нас есть своя совесть, что мы не держимся за партбилеты, в том числе и за мандаты и за кресла", - сказал он.

Также спикер гордумы сообщил, что на этой неделе отправится в Москву, на встречу с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. В общем, как говорится, акции Михаила Сидорова пошли вверх.

Собственно, он не скрывает, что в гордуме Хабаровска у экс-губернатора Сергея Фургала по-прежнему много сторонников. Вся эта история с выходом из фракции/возвращением во фракцию выглядит не неким эмоциональным шагом, а хорошо просчитанным действием. В самом деле, в Хабаровске ЛДПР контролирует гордуму. И утратить этот контроль для либерал-демократов было бы большой потерей. 

На какие уступки пошли врио губернатора и руководство ЛДПР, разумеется, в партии не говорят. Тактически в ЛДПР историю с "бунтом" депутатов гордумы решили. Стратегически - вопрос открытый.

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Темы хабаровск сергей фургал михаил дегтярев
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