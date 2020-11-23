В поисках "локомотива": ЛДПР потеряла половину депутатов гордумы Хабаровска

Понедельник в Хабаровске начался весьма бурно. Скандал не скандал, но событие неординарное - сразу 17 депутатов гордумы краевой столицы вышли из фракции Либерально-демократической партии России.

Спикер гордумы обещает "деятельность в рамках конструктива"

В их числе председатель гордумы Михаил Сидоров и глава комитета по бюджету Наталья Жирякова. Как следует из комментария спикера гордумы, покинули фракцию депутаты из-за расхождения их взглядов с политикой регионального отделения партии.

"У нас расходятся наши внутренние убеждения, те посылы, с которыми мы шли в муниципальный парламент. То мнение от оппозиции, с которым мы шли говорить с избирателями, и это мнение расходится с политикой регионального отделения партии", - подчеркнул спикер.

При этом Сидоров заверил, что ни о какой конфронтации с региональными властями речи не идет.

"Мы ни в коем случае не идем ни на какую конфронтацию с исполнительной властью ни города, ни Хабаровского края, мы хотим продолжить также нашу деятельность в рамках конструктива, в рамках действующего законодательства на основе позиции избирателей города Хабаровска. Дума будет работать, как и раньше. Единственное, что депутаты, которые вышли из партии, они не будут подчиняться фракции ЛДПР и тем задачам, которые обозначает фракция", - сказал спикер гордумы агентству "Интерфакс".

Проблема для либерал-демократов

Правда, для ЛДПР ситуация после сегодняшнего демарша депутатов выглядит не так уж и хорошо. Дело в том, что в Хабаровске либерал-демократы были, так сказать, "партией власти". По итогам выборов в гордуму в 2019 году ЛДПР получила 34 мандата из 35-ти (еще один достался представителю "Справедливой России"). Хабаровск в некотором смысле был уникальным случаем в российской политической системе. В городском парламенте краевой столицы не было ни одного депутата-единоросса.

Но конструкция посыпалась после ареста бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, тоже представителя ЛДПР. Губернатором он был избран в 2018 году, а в июле этого года арестован по обвинению в организации убийств и покушений на убийство, совершенных в 2004-2005 годах. После ареста Фургал был снят с поста в связи с утратой доверия президента РФ. А вместо него врио главы региона был назначен еще один "сокол Жириновского" - депутат Госдумы Михаил Дегтярев.

Еще летом фракцию ЛДПР покинул один из депутатов - в знак протеста против бездействия партии в деле Фургала. Александр Каян (так зовут депутата) в специальном видеообращении заявил, что считает экс-губернатора "локомотивом этой партии в регионе".

Судя по всем, согласных с мнением Каяна в городском парламенте хватает. И "локомотивом" Михаила Дегтярева они не считают. На осознание сего факта ушло несколько месяцев, ну да поспешность в таких вопросах неуместна.

Но самое важное - ЛДПР утратила большинство в гордуме Хабаровска. По сути 1+17 вышли из фракции, а еще одного исключили в октябре из партии за избиение пенсионера и планируют в ближайшие дни лишить депутатских полномочий.

Ну и стоит напомнить, что в Хабаровске по выходным продолжаются акции в поддержку Сергея Фургала. Они, конечно, не столь многочисленны, как поначалу, но тем не менее не прекращаются.

Очевидно, врио губернатора и ЛДПР надо что-то предпринимать. Что именно? Пока что, по некоторым данным, Михаил Дегтярев проведет встречу с гордумовскими "диссидентами".