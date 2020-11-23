Почему соратники Навального полюбили парламент

Представители несистемной оппозиции заявили, что один из вариантов транзита власти — переход к парламентской республике - есть гарантия отсутствия авторитаризма.

Соратники Навального внезапно кинулись объяснять в интернете преимущества парламентской республики, приводя в пример такие "высоты авторитаризма", как Россия и Белоруссия.

По сути, они пропагандируют один из вероятных сценариев транзита, предпосылки которого уже заложены в обновленной Конституции.

Как пишет "Независимая газета", сама идея перемещения центра российской власти в парламент сильно потеряла в рейтинге в последние годы на фоне соседей и их проблем. При этом в РФ по-прежнему ключевое значение имеют не столько институты, сколько персоналии.

Глава региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков записал специальное видео под острым названием "Как не допустить нового диктатора?". Теперь их беспокоит на "Единая Россия", а конкретно президент.

Цель, конечно, просчитывается сразу — расшатать или даже расколоть пропутинское большинство через шельмование как отдельных представителей власти, так и ее лидера.

Но тот же Волков, не называя прямо будущее государственное устройство РФ парламентской республикой, фактически описал именно этот политический механизм.

Смысл всей затеи — в конкуренции различных сил, которые не позволяют другим занять доминирующее положение и погрязнуть в обеспечении интересов себя, любимых. При таком подходе они якобы будут вынуждены прислушиваться к их интересам и общественным запросам.

Со своей стороны, руководитель движения "Городские проекты" Максим Кац опубликовал ролик "Почему парламентская республика лучше президентской?".

Он считает, что, от парламентского устройства страна и граждане получат сплошные выгоды. Как показывает практика, наиболее развитые европейские государства как раз и являются парламентскими республиками.

Нужно отметить, что развитие парламентаризма является банальным способом сохранения у руля ключевых игроков ныне правящего класса.

Недаром в теле поправок к Конституции постоянно муссировались усиления полномочий Госдумы и Совета Федерации. И не было бы специального "тренировочного прогон"а новых положений Основного закона, который власть провела в первой половине ноября в связи с отставками и назначениями ряда членов правительства Михаила Мишустина.

Насколько такой сценарий может быть реализован, окончательно станет ясно уже после выборов в Госдуму в сентябре 2021 года.

Впрочем, у экспертов есть и другие мнения.

"Ожидается ли цензура и "новая этика" в навальнистской "Прекрасной России Будущего"? Вполне. Если уж даже символ интернет-раскованности нулевых — начала десятых за "демократию для демократов", то илитка из ВШЭ тем более. А то у нас некоторые наивные национал-либералы думают, что любовь к "легализации" и общая завязанность на "декадентской" деградант-культурке располагает зумеров к терпимости. Оставьте розовые бредни, "Прекрасная Россия Будущего" будет левацким концлагерем" — пишут политологи.

Надо понимать, что Армения и Киргизия показали, что такой формат транзита с перемещением центральной фигуры в любое подобие парламента, не слишком надежен.

Но в России огромную роль играет властная персона, остальное — дело технологий. Так что перспективы темы пока не окончательно ясны.