Эксперт рассказал, почему России не нужна блокировка YouTube и Google

Блокировка иностранных интернет-платформ огорчит российского пользователя, лучше в этом вопросе договариваться, а не "грозить из-за забора дубинкой", считает эксперт Антон Серго.

Российским чиновникам запретят использовать Google?

Ответная мера

В Госдуму внесён законопроект об ответных санкциях в отношении иностранных интернет-платформ за цензуру против российских СМИ.

Известно, что видеохостинг YouTube заблокировал в этом году аккаунты канала "Царьград", информационных агентств Anna News и News Front и удалил аккаунт телеканала "Крым 24", а документальный фильм RT об американских радикальных группировках и уличных протестах в США помечен, как "неприемлемый и оскорбительный" с соответствующей пессимизацией просмотров и отменой монетизации.

Google ограничил на территории России распространение фильма Александра Рогаткина "Беслан". Facebook объявила в 2020 году о блокировке трех сетей аккаунтов из России в связи с нарушением ее "политики в отношении иностранного или правительственного вмешательства". Всего, по данным открытых источников, в последние годы администрация сервиса внесла в черный список около 200 русскоязычных каналов.

Иностранные интернет-компании при работе в России и предоставлении сервисов гражданам РФ не должны подменять своими правилами российские законы, закон об ограничении доступа за цензуру IT-гигантов защитит право на свободу информации в нашей стране, заявляют в пресс-службе Роскомнадзора.

Как отмечают РИА Новости, иностранным интернет-платформам будут грозить меры за ограничение доступа к информации по расовой, национальной и политической принадлежности.

Иностранные платформы российским законам не подчиняются

Как сказал "Правде.Ру" доктор юридических наук, директор юридической фирмы "Интернет и право" Антон Серго, в принципе, заблокировать эти ресурсы технически можно, но встаёт вопрос об эффективности и целесообразности.

По его словам, крупнейшие иностранные интернет-платформы при необходимости без российских пользователей проживут, а российские пользователи "будут огорчены" тем, что могут лишиться доступа к иностранным платформам или их торможением,

"Это больше политический, нежели реальный инструмент блокировки. Эти ресурсы иностранные, поэтому они подчиняются иностранному праву", — сказал Антон Серго.

"Взаимодействие с ними гораздо более эффективнее, чем угрозы, которые мы не имеем возможности реализовать на практике. Что толку, что мы будем грозить дубиной из-за забора? Тут, наверное, нужно либо принимать какие-то конструктивные меры, либо договариваться, либо вкладываться и развивать собственные достойные сервисы. Пока, наверное, в кратчайший срок это эффективно и быстро не получится", — отметил эксперт.

Он предупредил, что в ряде случаев, то, что ангажированному лицу кажется цензурой, дискриминацией, зачастую объяснятся недостаточно квалифицированным персоналом или работой искусственного интеллекта, который ту или иную информацию оценил определённым образом, а совсем не "глубокой политической целью".

Как у других?

В Турции, 1 октября, вступил в силу закон, по которому соцсети, которые ежедневно посещают более 1 миллиона уникальных пользователей, должны иметь представительство в Турции, быть готовыми в течение 24 часов удалять контент, если того потребует турецкий суд, и в течение 48 часов реагировать на жалобы о предположительно вредоносных публикациях.

В случае, если сайт откажется выполнять эти условия, ему может грозить штраф до 40 млн турецких ливр (около 4,3 млн евро), также власти введут запрет на рекламу на этом сайте и снизят его пропускную способность передачи данных.

В Китае блокировка иностранных соцсетей ведется с 1996 года. В Китае заблокированы Google, Facebook, YouTube, Twitter, WhatsApp, Instagram, Pinterest и другие сайты. На рынке представлено множество VPN, способных обходить китайскую цензуру, но предполагается, что вы скачаете их до того, как приедете в страну. Китай успешно развивает собственные соцсети, но на то у него есть миллиард пользователей.

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