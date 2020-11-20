Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Автор Любовь Степушова

Эксперт рассказал, почему России не нужна блокировка YouTube и Google

Блокировка иностранных интернет-платформ огорчит российского пользователя, лучше в этом вопросе договариваться, а не "грозить из-за забора дубинкой", считает эксперт Антон Серго.

Российским чиновникам запретят использовать Google?

Ответная мера

В Госдуму внесён законопроект об ответных санкциях в отношении иностранных интернет-платформ за цензуру против российских СМИ.

Известно, что видеохостинг YouTube заблокировал в этом году аккаунты канала "Царьград", информационных агентств Anna News и News Front и удалил аккаунт телеканала "Крым 24", а документальный фильм RT об американских радикальных группировках и уличных протестах в США помечен, как "неприемлемый и оскорбительный" с соответствующей пессимизацией просмотров и отменой монетизации.

Google ограничил на территории России распространение фильма Александра Рогаткина "Беслан". Facebook объявила в 2020 году о блокировке трех сетей аккаунтов из России в связи с нарушением ее "политики в отношении иностранного или правительственного вмешательства". Всего, по данным открытых источников, в последние годы администрация сервиса внесла в черный список около 200 русскоязычных каналов.

Иностранные интернет-компании при работе в России и предоставлении сервисов гражданам РФ не должны подменять своими правилами российские законы, закон об ограничении доступа за цензуру IT-гигантов защитит право на свободу информации в нашей стране, заявляют в пресс-службе Роскомнадзора.

Как отмечают РИА Новости, иностранным интернет-платформам будут грозить меры за ограничение доступа к информации по расовой, национальной и политической принадлежности.

Иностранные платформы российским законам не подчиняются

Как сказал "Правде.Ру" доктор юридических наук, директор юридической фирмы "Интернет и право" Антон Серго, в принципе, заблокировать эти ресурсы технически можно, но встаёт вопрос об эффективности и целесообразности.

По его словам, крупнейшие иностранные интернет-платформы при необходимости без российских пользователей проживут, а российские пользователи "будут огорчены" тем, что могут лишиться доступа к иностранным платформам или их торможением,

"Это больше политический, нежели реальный инструмент блокировки. Эти ресурсы иностранные, поэтому они подчиняются иностранному праву", — сказал Антон Серго.

"Взаимодействие с ними гораздо более эффективнее, чем угрозы, которые мы не имеем возможности реализовать на практике. Что толку, что мы будем грозить дубиной из-за забора? Тут, наверное, нужно либо принимать какие-то конструктивные меры, либо договариваться, либо вкладываться и развивать собственные достойные сервисы. Пока, наверное, в кратчайший срок это эффективно и быстро не получится", — отметил эксперт.

Он предупредил, что в ряде случаев, то, что ангажированному лицу кажется цензурой, дискриминацией, зачастую объяснятся недостаточно квалифицированным персоналом или работой искусственного интеллекта, который ту или иную информацию оценил определённым образом, а совсем не "глубокой политической целью".

Как у других?

В Турции, 1 октября, вступил в силу закон, по которому соцсети, которые ежедневно посещают более 1 миллиона уникальных пользователей, должны иметь представительство в Турции, быть готовыми в течение 24 часов удалять контент, если того потребует турецкий суд, и в течение 48 часов реагировать на жалобы о предположительно вредоносных публикациях.

В случае, если сайт откажется выполнять эти условия, ему может грозить штраф до 40 млн турецких ливр (около 4,3 млн евро), также власти введут запрет на рекламу на этом сайте и снизят его пропускную способность передачи данных.

В Китае блокировка иностранных соцсетей ведется с 1996 года. В Китае заблокированы Google, Facebook, YouTube, Twitter, WhatsApp, Instagram, Pinterest и другие сайты. На рынке представлено множество VPN, способных обходить китайскую цензуру, но предполагается, что вы скачаете их до того, как приедете в страну. Китай успешно развивает собственные соцсети, но на то у него есть миллиард пользователей.

 Читайте по теме:  МИД РФ - о цензуре в Twitter и Facebook: это охота на ведьм

"ВКонтакте" обошла запрет на Украине

Что случится, если выключить Интернет... навсегда

 

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы соцсети антон серго суверенный интернет
Новости Все >
В Роспотребнадзоре назвали способ уберечь детей от COVID-19
Опубликован состав сборной России по гандболу на ЧМ-2021
Эдгард Запашный рассказал, как Собянин спас его цирк
Переболевшие COVID-19 жалуются на выпадение зубов
"Главная скрипка - американцы": эксперт о диалоге между США и КНДР
Щербакова заболела и снялась с "Гран-при России"
Трамп: меня не выбирают, потому что мстят за "связи с Россией"
Британские инженеры научили роботов следить за людьми
Пелагея хочет отсудить у бывшего мужа $5 млн
"Избавил бы мир от лишних хлопот": что жители Китая думают о Путине
Последние материалы
Британские инженеры научили роботов следить за людьми
"Избавил бы мир от лишних хлопот": что жители Китая думают о Путине
Пелагея хочет отсудить у бывшего мужа $5 млн
В средневековой рукописи обнаружили загадочное послание
Тренер спортшколы пойдёт под суд за надругательства над ученицами
Сборная России отправилась на первый этап Кубка мира в Финляндию
Пенсия за трёх детей: инновация от движения «За жизнь!»
Отар Кушанашвили посоветовал Малышевой лечиться
Александр Панкратов-Чёрный вступился за Цивина и Дрожжину
В Италии обнаружили неизвестный эскиз Леонардо да Винчи
Популярное
Экономика и бизнес
В Госдуме считают, что пенсионная система может обанкротиться

В Госдуме считают, что корректировка пенсионной системы не спасёт её от банкротства.

В Госдуме считают, что пенсионная система может обанкротиться
"Останетесь без глаз": Китай пригрозил альянсу пяти стран
Мир. Новости мира
"Останетесь без глаз": Китай пригрозил альянсу пяти стран
Российский шоу-бизнес
Дима Билан четыре года не общается с Сати Казановой
Мир. Новости мира
Новый президент Молдавии рассказала, чего Киеву ждать от Кишинёва
Василий Амирджанов Парламентарии хотят добиться от россиян единомыслия Василий Амирджанов Любовь Степушова Видит ли Путин, что Россия идёт по пути Армении Любовь Степушова Усам Оздемиров ШОС и БРИКС смогут противостоять "ястребам" США Усам Оздемиров
Комментарии
Видит ли Путин, что Россия идёт по пути Армении
Видит ли Путин, что Россия идёт по пути Армении
Видит ли Путин, что Россия идёт по пути Армении
Адвокат Жорин: Проша Шаляпин прихворнул - не ведает, что говорит
Видит ли Путин, что Россия идёт по пути Армении
Горбачев-2: западные эксперты ставят на Навального
Путин не исключил признание независимости ЛДНР и Приднестровья
Во Франции говорят о независимости Карабаха: что бы это значило?
Можно радоваться? Что получили Латвия, Литва и Эстония от ЕС по семилетнему бюджету
Надо ли принимать Карабах в состав Российской Федерации?
Можно радоваться? Что получили Латвия, Литва и Эстония от ЕС по семилетнему бюджету
Путин не исключил признание независимости ЛДНР и Приднестровья
Видит ли Путин, что Россия идёт по пути Армении
Путин не исключил признание независимости ЛДНР и Приднестровья
Можно радоваться? Что получили Латвия, Литва и Эстония от ЕС по семилетнему бюджету
Как предупредить дедовщину в армии
В ожидании Байдена: российские либералы поделились мечтами
Дело Меня: поколение чиновников воровской "культуры" 90-х начали зачищать
Дело Меня: поколение чиновников воровской "культуры" 90-х начали зачищать
Турция обучает тюрок и создаёт агентов влияния
Видит ли Путин, что Россия идёт по пути Армении
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников