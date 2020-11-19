Парламентарии хотят добиться от россиян единомыслия

Федеральное собрание России решило добавить единства — привести мышление граждан к одному знаменателю под предлогом защиты суверенитета государства.

Просветители в законе

Творческий коллектив, спаянный из депутатов Государственной думы и членов Совета Федерации, в числе которых оказалась и Наталья Поклонская, выступил с законодательной инициативой. Парламентарии предлагают решительно разобраться с просветительской деятельностью в России, которую они определяют в законопроекте как:

"Действия вне рамок образовательных программ, направленные на распространение знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта и компетенций в целях интеллектуального, нравственного, творческого, физического и профессионального развития человека".

По замыслу авторов законопроекта, просветительской деятельностью можно будет заниматься с соблюдением требований закона "Об образовании в Российской Федерации" и нормативных актов, которые примет правительство страны, когда их сформулирует.

Иными словами, под действие поправок, предложенных в закон, подпадают все лекции вне школьной или вузовской программы. В перечень "действий", которые власти решили контролировать, легко вписываются:

вебинары;

прямые эфиры пользователей соцсетей;

онлайн-общение блогеров с подписчиками;

публикации в научных журналах, СМИ и интернет-форумах;

любое публичное высказывание своего мнения по той или иной теме.

За что борются

Обоснование очередному шагу к уровню "чучхе", к сожалению, не стало прорывным креативом. Все та же набившая оскомину старая песня номенклатурного акына, движущегося по особому пути суверенной демократии. Оказывается, таким образом парламентарии спасут Отечество от:

"Бесконтрольной реализации антироссийскими силами в школьной и студенческой среде под видом просветительской деятельности широкого круга пропагандистских мероприятий, в том числе поддерживаемых из-за рубежа и направленных на дискредитацию госполитики РФ, пересмотр истории и подрыв конституционного строя".

Федеральные органы власти предлагается наделить полномочиями выдавать специальные заключения на "международное сотрудничество образовательных организаций", чтобы "не допустить иностранного вмешательства".

Разрешительное просвещение

С принятием поправок в закон "Об образовании в Российской Федерации", чтобы пригласить именитого лектора, школе или высшему учебному заведению, по идее, придется согласовывать его кандидатуру с властями, а то и сам текст его выступления.

Если оратор — иностранец, тогда вообще беда. Любой тезис, который не впишется в замкнутый контур современной государственной идеологии России, будет автоматически трактоваться как "иностранное вмешательство" или, как формулировали в эпоху развитого социализма, идеологическая диверсия.

Все — верно. За суверенными демократией и интернетом логично перейти и к суверенной науке. Запретить, к примеру, упоминание Илона Маска, чтобы не оскорблять чувства Дмитрия Рогозина. Избавиться от влияния западных научных кукловодов и местных "проплаченных иностранных агентов" со своими мнениями. А то ведь народ забалует и начнет самостоятельно мыслить, отвлекаясь от агитпропа: "Сегодня носит adidas, а завтра Родину продаст!"

Возможно, власти добавят и бойцов полку, отслеживающего публикации в соцсетях. Более остальных сетевых "просветителей", вероятно, восхитятся изменениям в законодательстве популярные блогерши, которые распространяют свои "знания, умения, навыки, ценностные установки, опыт и компетенции" на огромную аудиторию соцсетей. Так и представляется очередь за разрешениями на лекции по темам: "Как охмурить мужика"; "Диеты на все случаи жизни"; "Убойный мейкап"; "Бабушкины рецепты".

Как идеологическая составляющая законопроекта впишется в свободу слова, мнений и запрещенную Конституцией России любую государственную идеологию — вопрос.

Вопрос даже не в том, смогут ли парламентарии с помощью специально обученных юристов подобрать сокрушительные формулировки, а в самом итоговом креативе. Тем более, что Конституционный суд России уже сумел колоритно объяснить логику обнуления президентских сроков действующего главы государства.

Смысловые метаморфозы

Вероятность принятия поправок в закон "Об образовании в Российской Федерации" не вызывает особых сомнений. На этом фоне движению назад в советское будущее придал ускорение и депутат от "Единой России" Дмитрий Вяткин, который внес в Государственную думу два законопроекта, которые ужесточают правила проведения митингов. Один из документов предлагает:

запретить проводить массовые мероприятия возле зданий экстренных оперативных служб (к примеру МВД или ФСБ);

разрешить властям отменять или переносить акции в случае "чрезвычайной ситуации, террористического акта либо при наличии реальной угрозы их возникновения (совершения)".

И то верно. Выказывать гражданам свое отношение к действиям силовиков способнее где-нибудь в тихом и неприметном месте, чтобы не вносить смуту и не гнать волну под днище лодки стабильности. Безусловно, реальная угроза для граждан как весомый довод даже и не оспаривается, но это новшество может быть легко использовано как альтернатива внезапно начавшейся замене тротуарной плитки, ввиду чего становится вдруг невозможным проведение заявленной ранее массовой акции.

Депутат предлагает называть массовым мероприятием и "совокупность одиночных пикетов".

То есть, если граждане кучкуются в очереди, чтобы выйти с транспарантом на одиночный пикет, то все собравшиеся неподалеку и есть та самая "совокупность". Одним словом, парламентарий предлагает трактовать как мероприятие "массовое одновременное пребывание или передвижение граждан в общественных местах".

В городе да в час-пик автозаков не напасешься!

Тоталитарное дежа вю

В череде законопроектов, которые стремятся вернуть Россию в дремучее болото тоталитаризма, нет ничего необычного. Людей, которые испытали на себе, что это такое, занимает более всего ощущение занудного дежа вю, которое формулируется чаще всего непечатными выражениями.

Уже продолжительное время наблюдается последовательное движение страны к развитой суверенной демократии, когда под народным единством понимается не солидарность во мнении, к которому граждане пришли самостоятельно, а беспардонное принуждение к публичному единомыслию.

В период дурно пахнущего Средневековья инквизиция уже пыталась репрессиями привести мышление людей к единому знаменателю. По историческим меркам большевизм тоже недолго продержался, хотя и внес свой весомый вклад в кровавую историю ХХ века. Очередная же реинкарнация тоталитарной схемы в России может просто разнести в еще более мелкие клочья страну, нежели это случилось при распаде СССР.