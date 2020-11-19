Видит ли Путин, что Россия идёт по пути Армении

Способна ли "улица", поддержанная Западом, расколоть общество в Российской Федерации, как это было сделано в Армении? Это вопрос вопросов на ближайшие пять лет.

ПРОТЕСТЫ В РОССИИ: Будет ли кровь? / Белановский

Россия находится в более сложном положении, чем Армения

Президент РФ Владимир Путин, комментируя ситуацию в Армении и причины её поражения в войне с Азербайджаном, заявил, что в государстве, которое находится в сложном положении недопустимо внутреннюю жизнь строить на основе мнения улицы.

"Я считал и считаю, что страна, которая находится в достаточно сложном положении, на грани боевых действий, не может себе позволить организацию внутриполитической жизни и власти с помощью улицы. До хорошего это не доводит. Раскол общества не ведет ни к чему хорошему. Консолидировать надо общество, а не разваливать ", — сказал Путин в эфире телеканала "Россия 24".

Заметим, что Россия находится в более сложном международном положении, чем Армения, и тоже на грани боевых действий. Так, шотландская журналистка Джоанна Росс в статье "С Байденом не ждите, что эта "холодная война" в ближайшее время утихнет", опубликованной в Global Research, пишет о возможном югославском сценарии в РФ при президенте Джо Байдене.

Она напоминает, как он "в печально известном видео" хвастался призывом к бомбардировке Сербии НАТО в 1999 году:

"Я предлагал бомбить Белград; Я предлагал послать американских пилотов и взорвать все мосты на (реке) Дрине", — сказал Байден на слушаниях в Конгрессе.

"Нынешняя "холодная война", в которой мы находимся, без сомнения, сохранит статус-кво в течение некоторого времени и, возможно, даже усилится под руководством Байдена. К сожалению, в этих условиях высока вероятность того, что в результате какого-либо непредвиденного события она перерастет в горячую войну", — пишет Росс.

Несомненно, в России "улица" тоже не дремлет, вспомним движение белоленточников в 2012 году за честные выборы или недавние протесты в Хабаровском крае против ареста избранного народом губернатора Сергея Фургала. Были достаточно сильные протесты и по мусорной реформе, и по градостроительной политике в различных регионах страны. Видит ли президент Путин эти угрозы и справится ли он с проблемой раскола в обществе?

Панацеи от "улицы" в России нет

В комментарии для "Правды.Ру" директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин заметил, что уличные протесты давно стали технологией Запада для расшатывания неугодных режимов, и Россия здесь ничем не отличается от других государств.

"Другое дело, что мы эти технологии своевременно обнаружили, вскрыли их суть, описали и теперь, отчасти, предупреждены о таких возможностях", — сказал эксперт.

По его мнению, российская власть принимает "некие меры" для того, чтобы не допустить раскола общества, но панацеи у неё нет.

Валерий Коровин пояснил, что не только материальное положение граждан является основой и первопричиной для протестов, они возникают там, где "прижились западные ценности, западная культура, западная система смысловых и культурных кодов", что, по его мнению, наблюдается в России.

"Мы находимся в состоянии культурной оккупации со стороны США, "цветные" революции происходят не только там, где население живет в недостаточном материальном благополучии, а в благополучных, обеспеченных странах, где считается, что население живет в комфорте, но ему кажется, что на Западе живут гораздо лучше", — отметил политолог.

Югославский сценарий в РФ возможен

По мнению Виталия Коровина, Владимир Путин не занимается внутренней политикой, отдав её на откуп своей администрации, которая относится к "улице" "крайне механически", "подавляя её с помощью медиаактивности, PR, политтехнологий".

"Применяются меры, которые снижают, как им (администрации президента) кажется, социальную напряженность, но отчуждение между обществом и властью растет. Пока никаких мер в этом направлении не принято", — сказал Валерий Коровин.

Поэтому, по его словам, югославский сценарий в Российской Федерации "вполне возможен". Ситуация выйдет из-под контроля, когда Путин допустит первую серьезную ошибку, серьезный внутриполитический просчет .

"Пока власть сильна, пока она демонстрирует уверенность, собранность, общество спокойно. Как только общество заподозрит, что власть начала ошибаться, просчиталась, несвоевременно среагировала, допустила ошибку, в этот момент весь негатив, который копится, вырвется наружу, все это выльется в самые непредсказуемые последствия. Конечно, это подогревается технологически извне", — сделал вывод Валерий Коровин.

Какие меры предпринимаются?

Заметим, что спровоцировать взрыв "улицы", как ясно из опыта, может пренебрежение мнением населения по любому вопросу. Возможно именно поэтому премьер Михаил Мишустин объявил об оптимизации госаппарата, чтобы "наладить надёжный и эффективный механизм обратной связи между людьми и государством".

Для этого намечено расширить возможности Единого портала государственных и муниципальных услуг.

"Каждый гражданин из личного кабинета на портале сможет направить обращение в министерство здравоохранения, министерство просвещения, Фонд обязательного медицинского страхования, а также в любой из органов государственной власти регионов или местного самоуправления и через портал госуслуг получить ответы на свои обращения", — сообщил глава правительства.

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