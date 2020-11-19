Дело Меня: поколение чиновников воровской "культуры" 90-х начали зачищать

Вдумайтесь, аудитор Счетной палаты, то есть, страж госбюджета обвинен в его растрате. Каковы в таком случае нравственные устои нашего государства, если вор следит, как воруют другие? Национальный антикоррупционный комитет вышел с предложением к Владимиру Путину приравнять подобные преступления к измене Родине.

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Михаилу Меню предъявлены обвинения в растрате бюджета

Следственный комитет предъявил аудитору Счетной палаты Михаилу Меню обвинение по ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата в крупном размере), сообщается на сайте ведомства. Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн руб.

Следствие считает, что в бытность Меня губернатором Ивановской области, он вместе с бенефициарами компании "Группа "ПРОДО" создал преступную группу с целью "распила" деньг, которые были выделены Минфином для поддержки региона. По версии СК, по указанию Меня были приняты документы, на основании которых ОАО "Ивановский бройлер" под видом займов получило 700 млн руб. Как отмечает ведомство, эти деньги "на следующий день были похищены преступной группой".

Отметим, что срок давности по этому делу истекает в следующем году.

У власти находится воровская культура 90-х

Как сказал "Правде .Ру", председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета при президенте Кирилл Кабанов, в 90-е годы, в начале 2000-х в России был "правовой беспредел", "и люди, которые им занимались не должны уйти от ответственности".

"Они ( чиновники) должны уйти, заплатив определенные долги в правовом поле, в том числе, в рамках уголовного права, так будет справедливо", — сказал общественный деятель.

Кирилл Кабанов полагает, что на место носителей этой губительной для государства "культуры", приходят новые руководители, "которые сами не занимаются бизнесом и их близкие не занимаются бизнесом, и окружение не занимается бизнесом". Чтобы поддержать эту нормальную тенденцию, нужно возродить такое явление как "репутационные риски", уверен эксперт.

"Даже пример с томским мэром (Иван Кляйн — Ред), жена которого выбросила на улицу подушку с банковскими карточками на миллиарды, показывает, что воровская субстанция 90-х годов не тонет, а выбрасывается наверх системой постоянно. Чтобы обуздать эту "культуру" в советские послереволюционные времена, пришлось принимать жёсткие меры в виде "троек", которые были сформированы как раз для борьбы с казнокрадами. И навели порядок. И сейчас воры должны понимать, что может пройти 10 лет, а их привлекут к ответственности", — сказал Кирилл Кабанов.

Надо приравнять "распил" бюджета к измене Родине

По словам эксперта, он уже докладывал лично президенту Владимиру Путину о том, какие меры нужно предпринимать сейчас. По его словам, надо записать в законе так:

"Любое хищение бюджетных средств и коррупционные преступления должны оцениваться как измена Родине с наказанием от 10 до 25 лет без права условно-досрочного освобождения и амнистии в случае непогашения ущерба", — отметил специалист.

"Сначала верни деньги, потом мы поговорим, на сколько тебя амнистировать или на сколько тебе давать условно-досрочное освобождение. Мы это предложение будем двигать, будем продолжать дальше эту работу", — добавил Кирилл Кабанов.

Мень отрицает преступление

Как сообщают в СК, в рамках рассматриваемого дела обвинения предъявили ранее бывшему первому зампреду правительства Ивановской области Павлу Конькову и управляющему директору "Ивановского бройлера" Дмитрию Гришину. Они были задержаны летом 2019 года.

Адвокаты Михаила Меня заявили, что их доверитель не понимает, о чем идет речь, растрату он не совершал. По словам адвокатов, Мень намерен сотрудничать со следствием и считает дело о растрате недоразумением.

Совет Федерации разрешил задержать и привлечь в качестве обвиняемого аудитора Счетной палаты Михаила Меня ( он же его и назначал). За это решение сенаторы проголосовали единогласно.

До назначения аудитором Мень четыре с половиной года был федеральным министром строительства и ЖКХ, а еще раньше — губернатором Ивановской области.

В последнее время он занимался аудитом лесной отрасли, которая, как известно, погрязла в коррупции.

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