Горбачев-2: западные эксперты ставят на Навального

Россия помнит развал Советского Союза. Тридцать лет назад, в августе 1991 года была предпринята попытка ГКЧП взять власть в свои руки, но потерпели поражение. Спустя четыре месяца СССР прекратил существование.

Как пишет Аркадий Островкий для британского издания The Economist, бывшие советские республики "выбрали светлую, западную сторону", только Россия посмела противостоять Западу и вернулась к своему имперскому прошлому.

"Виноват" в этом, разумеется, Владимир Путин, начавший свое президентство в 2000 году с восстановления советского гимна.

Автор заявляет, что в стране якобы процветает цензура печати, практикуются политические репрессии. Налицо также "конфронтация с Западом и агрессия против своих соседей". При этом Россия получила тактическое преимущество над Западом — за счет пренебрежения Путиным свода правил времен Холодной войны.

Островский надеется, что остатки советского порядка будут сметены новым потоком истории. Путин якобы должен заплатить высокую цену за свою политику и за все провалы этой политики. Ведь "сделав идею имперского возрождения основой своей легитимности, Путин тем самым отдалил от России большинство бывших советских республик", считает автор.

В этом плане характерно отношение эксперта к Крыму и войне в Донбассе. А конфликт между Арменией и Азербайджаном показал растущую роль Турции в этом регионе. Но самым знаменательным явлением стал "вызов" России, брошенный Белоруссией, считает Островский, крайне негативно характеризующий Александра Лукашенко:

"С помощью российских субсидий Лукашенко не дал разориться белорусским заводам и сохранил их в руках государства. Но это еще не самое плохое: с помощью российских субсидий он подверг свой народ репрессиям, а также подтасовывал результаты выборов, прикрываясь лозунгами о стабильности в стране".

Белорусские волнения и протесты быстро превратились в национальное восстание, пишет он. События в Белоруссии оказалось созвучным с действиями протестующих в Хабаровске, на российском Дальнем Востоке, возражавших против ареста московским руководством их популярного губернатора.

Путин, по мнению аналитиков издания, строит идентичность страны на основе советских символов (что, разумеется, для Запада плохо по определению). Он превратил военный парад в честь советской победы во Второй мировой войне в основное официальное зрелище страны.

Однако рейтинги его популярности (по планам западных экспертов) должны ползти вниз и-за экономических проблем, поэтому противники России делают ставки на… главного лидера российской оппозиции Алексея Навального, история с "отравлением" которого не выдерживает никакой критики, но позволяют строить разные конспирологические теории.

По мнению Островского, Навальный пытается консолидировать голоса всех людей, которые готовы бороться против Кремля и партии "Единая Россия".

"Важно, чтобы взгляд Навального на Россию как современное государство оказался более привлекательным для россиян, чем советский реваншизм Путина", подытожил эксперт — тогда и Россия рухнет, как рухнул СССР.

На счастье россиян — это крайне маловероятно в ближайшем обозримом будущем.